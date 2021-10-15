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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вольфсон Влад
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 61
Вольфсон Влад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вермишян Геворк 61 4
|Сергеев Дмитрий 53 3
|Таврин Иван 83 3
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Меднов Сергей 115 2
|Ваксман Алан 5 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Добродеев Борис 83 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Поповский Александр 86 1
|Матушкин Алексей 1 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Steven Jamie - Стивен Джейми 1 1
|Мартынова Елена 24 1
|Чумаченко Наталья 11 1
|Барнунин Александр 1 1
|Быстрых Евгений 2 1
|Кононов Дмитрий 3 1
|Анипкин Максим 1 1
|Антонюк Алексей 1 1
|Барунин Александр 1 1
|Ушков Александр 2 1
|Есиков Александр 3 1
|Милицкий Александр 1 1
|Соболев Александр 2 1
|Назаров Сергей 48 1
|Ватрак Валентина 9 1
|Гостев Дмитрий 20 1
|Усманов Алишер 241 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765547, в очереди разбора - 669233.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765547, в очереди разбора - 669233.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru