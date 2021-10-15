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Вольфсон Влад


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
25.08.2021 «Мегафон» и Gfn.ru запускают совместную подписку 1
27.07.2021 «Мегафон» создал голосового ассистента для абонентов 1
08.07.2021 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году 1
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
29.06.2021 «Мегафон» запустил формат передвижных магазинов 1
10.06.2021 «Мегафон» запускает новый сервис подписки на мобильные игры 1
13.05.2021 «Мегафон» предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь 1
30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
16.12.2020 «Мегафон» сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе 1
25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 1
23.09.2020 «Мегафон» запускает опцию «Копилка минут» 1
20.08.2020 «Мегафон» запустил продажу сим-карт в «Яндекс.лавке» 1
12.08.2020 «Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID» 1
10.06.2020 «Мегафон» и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России 1
29.04.2020 «Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика 1
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома 1
23.03.2020 «Мегафон» открыл продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall 1
26.02.2020 «Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге 1
23.12.2019 «Мегафон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
06.12.2019 «Мегафон» открыл первый Experience store в Москве 1
11.11.2019 «Мегафон» открыл интернет-магазин на Aliexpress 1
09.10.2019 «Мегафон» предложил платить кэшбеком за безлимитные услуги связи 1
27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены 1
24.06.2019 «Мегафон» запустил 2-месячный 100% кэшбэк на ряде тарифов 1
11.03.2019 «Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь 1
27.11.2018 Утвержден список кандидатов в совет директоров и правление «Мегафона» 1
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru 1
22.10.2018 Mail.Ru Group объявила об изменениях в совете директоров 1
10.10.2018 «Мегафон» сообщил о новом российском рекорде скорости интернета в своих LTE-сетях 1
27.08.2018 «Мегафон» запустил безлимитный интернет на максимально возможной скорости 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 1
15.03.2018 Сотовый оператор «Вконтакте» закрыт: Эксперимент провалился 1
25.01.2018 Speedtest: самый быстрый мобильный интернет в России у «Мегафона» 1
26.10.2017 «Мегафон» собрался поменять руководство 3
20.06.2017 «Мегафон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO 1
29.05.2017 «Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка 1

Публикаций - 55, упоминаний - 61

Вольфсон Влад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Telegram Group 702 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
VK Mobile 4 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МФ технологии - МФТ 17 2
Yota - Скартел 623 2
Samsung Electronics 5702 2
МегаФон Ритейл 55 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 2
Columbus - Колумбус 125 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
SAP SE 3216 1
USM Management 7 1
АФК Система ПАО 996 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Orange Romania 1 1
Orange International Carriers 1 1
Anritsu Corporation 7 1
Orange S.A. 451 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
ESET 989 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Nokia Corporation 2447 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Facebook 3767 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2732 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Связной ГК 883 3
AliExpress Tmall 52 3
AliExpress 275 3
Cenam.net - Ценам.нет 2 2
1Click 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
eBay Inc 531 1
Метрополис ТРК 29 1
ЕКА Топливная компания 11 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
ВТБ24 583 1
AliExpress Russia - AER 16 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Евросеть 889 1
X5 Group 599 1
Татнефть 112 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
ВкусВилл 48 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Родительский контроль 156 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 8
WhatsApp Messenger 654 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
МегаФон Музыка 3 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 2
Speedtest by Ookla 32 2
Snapchat 89 2
Booking.com 75 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Rakuten Viber 429 2
Google Android TV 173 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
МегаФон Книги 2 1
МегаФон пресса 4 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Яндекс.Лавка 68 1
МегаФон Experience Store 3 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 1
Вермишян Геворк 61 4
Сергеев Дмитрий 53 3
Таврин Иван 83 3
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Меднов Сергей 115 2
Ваксман Алан 5 2
Солдатенков Сергей 113 2
Гришин Дмитрий 148 2
Стрешинский Иван 33 2
Добродеев Борис 83 2
Серебряникова Анна 47 2
Поповский Александр 86 1
Матушкин Алексей 1 1
Троцюк Алексей 3 1
Биккулова Гульнара 23 1
Steven Jamie - Стивен Джейми 1 1
Мартынова Елена 24 1
Чумаченко Наталья 11 1
Барнунин Александр 1 1
Быстрых Евгений 2 1
Кононов Дмитрий 3 1
Анипкин Максим 1 1
Антонюк Алексей 1 1
Барунин Александр 1 1
Ушков Александр 2 1
Есиков Александр 3 1
Милицкий Александр 1 1
Соболев Александр 2 1
Назаров Сергей 48 1
Ватрак Валентина 9 1
Гостев Дмитрий 20 1
Усманов Алишер 241 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Румыния 344 2
Эстония - Эстонская Республика 418 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Таиланд - Королевство 361 1
Нидерланды 976 1
Кипр - Республика 247 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Румыния - Брашов 3 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Литва - Литовская Республика 330 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Греция - Греческая Республика 324 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Япония 2802 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Хорватия - Республика 118 1
Черногория 86 1
Мальта - Республика 69 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Румыния - Бухарест 8 1
Великобритания - Гибралтар 22 1
Израиль 722 1
Казахстан - Республика 2641 1
Европа 3774 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Армения - Республика 689 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 2
CNews Analytics 1991 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
МТС Телеком Идея 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765547, в очереди разбора - 669233.
Создано именных указателей - 46354.
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