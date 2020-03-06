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МегаФон Ритейл

 

Алексей Воропаев, Директор дирекции развития информационных систем операционного блока, Мегафон Ритейл "Объединение оффлайн и eCom платформ на примере сотового ритейла"   Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 11 792 847 642 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 11 792 847 642 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 11 760 869 572 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 12 753 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.03.2020 «Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта

По данным аналитиков «Мегафон Ритейл», спрос на технику перед гендерными праздникам увеличивается, в среднем, на 50-70%. Женщинам чаще дарят смартфоны, фитнес-браслеты и аксессуары для телефонов. У мужчин самые попу
09.09.2019 Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл»

атор связи «МегаФон» объявляет о назначении Андрея Левыкина на должность генерального директора АО «МегаФон Ритейл». На посту генерального директора «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин смени
31.05.2017 После атаки WannaCry «дочка» «Мегафона» ищет новых ИТ-директоров

ов и пр. Последствия атаки WannaCry Издание «Роем.ру» увязывает открытие вакансий ИТ-руководителей «Мегафон.Ритейла» с глобальной атакой вируса-вымогателя WannaCry, начавшейся 12 мая 2017 г. Эт
29.05.2013 Maykor обеспечит сервис для сети салонов связи «МегаФон Ритейл»

Группа компаний Maykor была признана победителем тендера, организованного «МегаФон Ритейл» — дочерней компанией «МегаФона», управляющей сетью салонов связи, работающей под брендом оператора. По результатам конкурсной процедуры специалисты Maykor в течение 2013 г. буду
13.03.2012 «МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM

Компания «МегаФон Ритейл» (розничное подразделение «МегаФона»), осуществляющая продажи и обслуживание клиентов под брендом «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, специализирующаяся на подде
02.11.2011 «МегаФон Ритейл» ищет ИТ-директора

гической оптимизации этих процессов, повышении ROI вложений в ИТ, реализации операционной модели работы ИТ-подразделения, управлять ИТ-командой в своем подразделении». Напомним, что в июле 2011 г. в «МегаФон Ритейл» завершился ERP-проект по внедрению novaRetail — преднастроенного решения от компании CIBER Russia на базе SAP for Retail. Помимо этого, центр компетенции SAP компании «МегаФон»

27.07.2011 Бизнес-процессы «МегаФон Ритейл» автоматизированы на базе novaRetail

овалось и легко интегрировалось бы с информационной системой головной компании. «Одна из целей нашей компании — иметь лучшую розничную сеть. Для этого необходимо было автоматизировать бизнес-процессы ОАО “МегаФон Ритейл” в минимально возможный срок и в рамках типовой модели, которой для нас стал SAP еще с 2005 года, — сообщила Инна Загривная, директор центра компетенции SAP «МегаФона». — Пр
08.07.2011 «Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке

В течение месяца компания «Энфорта» подключила 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» в разных городах Дальневосточного округа к интернету. «Мегафон-Ритейл» является крупным сетевым клиентом, с «Энфортой» компания работает уже более 3 лет. За этот период в

Публикаций - 85, упоминаний - 91

МегаФон Ритейл и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 74
Samsung Electronics 11065 17
Apple Inc 13156 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Xiaomi - Сяоми 2232 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Huawei 4677 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
SAP SE 5601 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
Ciber - Сайбер 33 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ZTE Corporation 800 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
OpenText 238 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 2
Питерская группа связистов 441 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
ССТ - Специальные системы и технологии 27 2
МегаФон - Revo Charge 11 2
LG Electronics 3735 2
9594 2
BBK OPPO Electronics 484 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Sony 6739 2
HTC Corporation 1512 2
Связной ГК 1401 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Евросеть 1421 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Leomax - Леомакс 11 3
Почта России ПАО 2370 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 3
ПромСвязьКапитал 85 2
SmartPrice 2 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
Абсолют Недвижимость - Абсолют Строительная компания 4 2
ЁбиДоёби 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Комус 110 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
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