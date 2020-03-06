МегаФон Ритейл

Алексей Воропаев, Директор дирекции развития информационных систем операционного блока, Мегафон Ритейл "Объединение оффлайн и eCom платформ на примере сотового ритейла" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 15 дел, на cумму 11 792 847 642 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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