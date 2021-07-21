Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Ритейл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 84
МегаФон Ритейл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
|Шибанов Кирилл 12 9
|Вольфсон Влад 55 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Арлазаров Владимир 118 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Таврин Иван 83 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Агеев Андрей 11 1
|Малис Олег 55 1
|Федорова Олеся 60 1
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
|Уколова Мария 5 1
|Матюшин Михаил 2 1
|Седов Владимир 11 1
|Широков Алексей 15 1
|Быков Алексей 3 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765932, в очереди разбора - 669618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765932, в очереди разбора - 669618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru