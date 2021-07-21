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МегаФон Ритейл


21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир 1
29.06.2021 «Мегафон» запустил формат передвижных магазинов 1
12.08.2020 «Крок» роботизировал первую линию поддержки сотрудников в офисах и салонах сети «Мегафон» 1
29.04.2020 «Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика 1
06.03.2020 «Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта 1
05.03.2020 «Мегафон» запустил трейд-ин для смарт-часов 4
11.11.2019 «Мегафон» открыл интернет-магазин на Aliexpress 1
09.09.2019 Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл» 3
08.04.2019 «Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт 1
29.08.2018 «Мегафон» и Elari подарят покупателям KidPhone 3G месяц связи в подарок 2
14.08.2018 «Мегафон» начал принимать разбитые iPhone в рамках программы trade-in 1
02.08.2018 Trade-in от «Мегафона»: Apple сдают чаще 1
19.06.2018 «Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом 1
22.05.2018 «Мегафон» дарит до 6 месяцев связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J 1
10.05.2018 «Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России 1
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны 1
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона» 3
21.12.2017 Стартап «МУЛЬТиКУБИК» примет участие в телешоу «Идея на миллион» 1
20.12.2017 «Мегафон» запускает программу trade-in для смартфонов Apple и Samsung 1
10.11.2017 Смартфоны OPPO появятся в крупнейших розничных сетях России 1
25.05.2017 Lanit Ventures инвестировал в ZOZO 1
06.04.2017 Розничный бизнес «Мегафона» на Урале возглавил Алексей Быков 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
16.03.2017 У «Мегафона» на треть упала чистая прибыль 1
21.02.2017 В России взрывной рост продаж 4G-смартфонов 4
14.10.2016 Новый глава «Мегафона» избавился от людей прежнего директора 2
12.10.2016 Интернет-магазин «Мегафона» открыл первый пункт выдачи заказов 1
11.08.2016 Директором макрорегиона «Сибирь» в Yota назначен Иван Войтков 1
05.04.2016 Maykor выиграла тендер на сервис ИТ-инфраструктуры в пяти филиалах «Мегафона» 4
13.10.2015 «Мегафон» купил себе офис за $282 млн 1
20.08.2015 «Мегафон» начал продажи нового бюджетного Android-смартфона ZTE Blade A3 1
16.07.2015 В сети «МегаФона» в Амурской области LTE-трафик вырос в 4 раза 1
06.07.2015 «МегаФон» и «Рапида» запустили сервис по оплате банковских кредитов 4
05.06.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в салонах «Мегафона» 2
05.06.2015 Москва бросилась раскупать модемы «Мегафона». Розница удивлена 5
27.03.2015 Система CyberPlat теперь доступна во всех салонах «МегаФон» 1
11.03.2015 Maykor обеспечивает стабильную работу терминалов «МегаФона» 2
27.10.2014 В салонах связи «МегаФона» можно отправлять денежные переводы «Юнистрим» в страны Дальнего Зарубежья 1
29.10.2013 4G-абонентов «МегаФона» на Северо-Западе стало в 9 раз больше 1
29.05.2013 Maykor обеспечит сервис для сети салонов связи «МегаФон Ритейл» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 84

МегаФон Ритейл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 24
Apple Inc - Эппл Рус 7724 8
Samsung Electronics 5702 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Xiaomi 904 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
Huawei 2732 2
Синтерра - Synterra 567 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Microsoft Corporation 11127 2
Ланит ГК 1159 1
Oysters 17 1
SAP SE 3216 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Золотая Корона 280 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Google LLC 7161 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Competera 7 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
OPPO Electronics 222 1
ELARI 19 1
NeXus 204 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Крок 1221 1
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
ZTE Corporation 550 1
LG Electronics 1865 1
Lenovo Group 1639 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Связной ГК 883 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
SmartPrice 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Связной Логистика 11 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
Юнистрим - Unistream 167 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Банк 1127 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Техносила 143 1
Western Union 87 1
AliExpress Tmall 52 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
re:Store 106 1
Евросеть 889 1
AliExpress 275 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Родительский контроль 156 1
Наушники - Headphones 81 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 132 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 5
Apple iPhone 7 246 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Apple iPhone 4 700 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 2
Apple iPhone 6 547 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 2
Apple iPhone 5 710 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Microsoft Windows 7 1662 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Speedtest by Ookla 32 1
LG K - Серия смартфонов 13 1
LG Magna H - Серия смартфонов 7 1
ELARI KidPhone 3G 6 1
Huawei Honor View - серия смартфонов 30 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Oracle Retail Regular Price Optimization 1 1
LG G - серия смартфонов 120 1
AutoFAQ - нейросетевое ядро диалоговой системы - платформа роботизации корпоративных коммуникаций 6 1
LG Spirit H - серия смартфонов 1 1
OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 10 1
МегаФон Login - серия смартфонов 2 1
Lenovo IdeaTab - серия планшетов 4 1
Prestigio MultiPad - серия планшетов 16 1
Explay Hit - смартфон 4 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 1
МегаФон Experience Store 3 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Google Android 10751 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple iPhone 11 152 1
Apple iPhone 8 157 1
Шибанов Кирилл 12 9
Вольфсон Влад 55 2
Левыкин Андрей 14 2
Арлазаров Владимир 118 1
Вермишян Геворк 61 1
Таврин Иван 83 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Агеев Андрей 11 1
Малис Олег 55 1
Федорова Олеся 60 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
Уколова Мария 5 1
Матюшин Михаил 2 1
Седов Владимир 11 1
Широков Алексей 15 1
Быков Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Украина 3378 2
Россия - Калуга 297 2
Россия - Рязань 356 2
Россия - Ярославль 406 2
Россия - Тверь 328 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Япония 2802 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Trade-in 54 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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