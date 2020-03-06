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МегаФон Ритейл
Алексей Воропаев, Директор дирекции развития информационных систем операционного блока, Мегафон Ритейл "Объединение оффлайн и eCom платформ на примере сотового ритейла" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 15 дел, на cумму 11 792 847 642 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.03.2020
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«Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта
По данным аналитиков «Мегафон Ритейл», спрос на технику перед гендерными праздникам увеличивается, в среднем, на 50-70%. Женщинам чаще дарят смартфоны, фитнес-браслеты и аксессуары для телефонов. У мужчин самые попу
|09.09.2019
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Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл»
атор связи «МегаФон» объявляет о назначении Андрея Левыкина на должность генерального директора АО «МегаФон Ритейл». На посту генерального директора «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин смени
|31.05.2017
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После атаки WannaCry «дочка» «Мегафона» ищет новых ИТ-директоров
ов и пр. Последствия атаки WannaCry Издание «Роем.ру» увязывает открытие вакансий ИТ-руководителей «Мегафон.Ритейла» с глобальной атакой вируса-вымогателя WannaCry, начавшейся 12 мая 2017 г. Эт
|29.05.2013
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Maykor обеспечит сервис для сети салонов связи «МегаФон Ритейл»
Группа компаний Maykor была признана победителем тендера, организованного «МегаФон Ритейл» — дочерней компанией «МегаФона», управляющей сетью салонов связи, работающей под брендом оператора. По результатам конкурсной процедуры специалисты Maykor в течение 2013 г. буду
|13.03.2012
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«МегаФон Ритейл» оптимизировал систему управления персоналом на базе SAP ERP HCM
Компания «МегаФон Ритейл» (розничное подразделение «МегаФона»), осуществляющая продажи и обслуживание клиентов под брендом «МегаФон», консалтинговая компания Molga Consulting, специализирующаяся на подде
|02.11.2011
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«МегаФон Ритейл» ищет ИТ-директора
гической оптимизации этих процессов, повышении ROI вложений в ИТ, реализации операционной модели работы ИТ-подразделения, управлять ИТ-командой в своем подразделении». Напомним, что в июле 2011 г. в «МегаФон Ритейл» завершился ERP-проект по внедрению novaRetail — преднастроенного решения от компании CIBER Russia на базе SAP for Retail. Помимо этого, центр компетенции SAP компании «МегаФон»
|27.07.2011
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Бизнес-процессы «МегаФон Ритейл» автоматизированы на базе novaRetail
овалось и легко интегрировалось бы с информационной системой головной компании. «Одна из целей нашей компании — иметь лучшую розничную сеть. Для этого необходимо было автоматизировать бизнес-процессы ОАО “МегаФон Ритейл” в минимально возможный срок и в рамках типовой модели, которой для нас стал SAP еще с 2005 года, — сообщила Инна Загривная, директор центра компетенции SAP «МегаФона». — Пр
|08.07.2011
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«Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке
В течение месяца компания «Энфорта» подключила 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» в разных городах Дальневосточного округа к интернету. «Мегафон-Ритейл» является крупным сетевым клиентом, с «Энфортой» компания работает уже более 3 лет. За этот период в
МегаФон Ритейл и организации, системы, технологии, персоны:
|Шибанов Кирилл 14 13
|Золотовицкий Михаил 20 9
|Скурихин Владимир 17 8
|Воропаев Алексей 6 6
|Вольфсон Влад 59 5
|Кудашев Михаил 46 4
|Усманов Алишер 311 4
|Афанасьев Александр 53 3
|Киселёв Алексей 90 3
|Солдатенков Сергей 162 3
|Семенченко Сергей 3 3
|Жаворонков Николай 5 3
|Хотьян Георгий 7 3
|Таврин Иван 120 2
|Растопшин Павел 54 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Низник Александр 20 2
|Агеев Андрей 13 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Юнов Константин 46 2
|Адушев Дмитрий 9 2
|Каськов Валентин 24 2
|Тихонов Сергей 14 2
|Филимонов Вячеслав 3 2
|Рябов Владимир 15 2
|Татаренко Игорь 27 2
|Страхов Дмитрий 3 2
|Гулливер и Ко Торговый дом - Гулливер Диджитал 3 2
|Генс Филипп 54 1
|Иванова Дагмара 44 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Никитин Сергей 96 1
|Волков Владимир 69 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Николаев Александр 45 1
|Лебедев Александр 50 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Барсегян Алексей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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