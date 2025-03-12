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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедев Алексей


12.03.2025 Алексей Лебедев -

Алексей Лебедев, Рексофт: За счет генеративного ИИ мы сократили сроки ИТ-проекта в 10 раз

 1
Цифровизация финансового сектора 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
Цифровизация финансового сектора 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
16.08.2019 Искусственный интеллект экономит миллионы умным городам 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
07.12.2018 Онлайн-кинотеатр ivi объявил о перезапуске 1
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
06.04.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
10.11.2015 «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения в международном аэропорту «Уфа» 1
03.02.2014 «Народная Казна» приступила к внедрению «Е1 Евфрат» 1
20.10.2011 Bell Integrator расширил линейку решений продуктами OverCache компании Oversi 1
01.09.2011 В Рунете запущен проект онлайн-фотостудии 1
10.08.2011 Bell Integrator получил лицензию ФСБ для работы с гостайной 1
17.05.2011 ReignVox стала консультантом ABISS в сфере ИБ 1
16.05.2011 Четверка ведущих российских операторов связи получит сертифицированные версии ИБ-решения IBM Guardium 2
21.02.2011 Bell Integrator создал автоматизированную систему мониторинга интернет каналов для «Украинских Радиосистем» 1
05.02.2009 «Ай-Теко» создала портал технической документации в «Тойота Мотор» 2
24.05.2006 В первый день лета состоится конференция по ИТ-услугам 1
13.06.2002 "АНД Проджект" представила в Кирове новую версию SiTex 2.0 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Лебедев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 4
Горпарковки - Городские парковки 14 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 2
Yandex - Яндекс 7481 2
McKinsey & Company Int 250 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
ФИТ ГК 10 2
8306 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1017 2
Т1 Иннотех 178 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 2
Ростелеком 9787 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1951 1
Schneider Electric 575 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Программный продукт ГК 63 1
Автодория 44 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Brother - Brother Industries - Бразер 199 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
НАГ - NAG 16 1
Google LLC 11856 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Ситилабс 44 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 1
Microsoft Corporation 24706 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Biocad - Биокад 82 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Газинформсервис - ГИС 285 1
NICE Systems 65 1
Новард УК - Novard 72 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 2
Газпром нефть 625 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
РЖД - Российские железные дороги 1918 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Альфа-Банк 1782 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Mascotte 22 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 1
Unilever - Юнилевер Русь 155 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
X5 Group - Перекрёсток 551 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Федеральное казначейство России 1790 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3157 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 12
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 2
SCATS - The Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 1 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Sentilo Platform 1 1
City OS - Платформа органов городской власти Барселоны использования данные для разработки ПО 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Google YouTube - Видеохостинг 2770 1
Google Android 14104 1
Apple iOS 7867 1
Apple AirPods - Наушники 137 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
NtechLab FaceN 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3255 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Microsoft SharePoint 2007 77 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 927 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
Microsoft Dynamics 1177 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
IBM InfoSphere ETL 39 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 1
Linux OS 10062 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Microsoft Windows 15765 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Яндекс.Пробки 66 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Натрусов Артем 284 3
Левиков Антон 69 3
Нестеров Алексей 144 2
Сотин Денис 205 2
Беляев Владислав 85 2
Аншина Марина 78 2
Мелингер Станислав 12 2
Меньшов Кирилл 120 2
Лагода Георгий 59 1
Абакумов Евгений 206 1
Семенихин Игорь 56 1
Гвоздева Наталья 16 1
Антонов Михаил 5 1
Исаев Алексей 14 1
Лебедев Антон 51 1
Бутенко Юрий 65 1
Гутин Александр 18 1
Горбунов Алексей 29 1
Васильев Евгений 120 1
Морозов Михаил 17 1
Тен Антон 34 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 14 1
Бейгул Антон 1 1
Пронин Вячеслав 2 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 26 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 38 1
Керейник Юрий 4 1
Цветков Сергей 19 1
Sims Arthur - Симс Артур 1 1
Хохлов Игорь 25 1
Широких Алексей 72 1
Нестеренко Алексей 4 1
Сидоров Сергей 24 1
Амиров Алексей 1 1
Урьяс Вадим 98 1
Пылков Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 2
Европа 21832 2
Япония 13321 2
Сингапур - Республика 1858 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3007 2
Австралия - Сидней 274 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Европа Восточная 3100 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 1
Турция - Турецкая республика 2386 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Россия - УФО - Челябинская область 1240 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Испания - Каталония 31 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 121 1
Россия - ЦФО - Калужская область 990 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 592 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 466 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 1
Украина 7639 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1153 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 565 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1002 1
Индия - Bharat 5485 1
Южная Корея - Республика 6679 1
Ближний Восток 2957 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 123 1
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Беларусь - Белоруссия 5738 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2955 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 5
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Черкизон - Черкизовский рынок 157 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 824 1
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