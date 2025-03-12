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Лебедев Алексей
Лебедев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 3
|Левиков Антон 69 3
|Нестеров Алексей 144 2
|Сотин Денис 205 2
|Беляев Владислав 85 2
|Аншина Марина 78 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Меньшов Кирилл 120 2
|Лагода Георгий 59 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Антонов Михаил 5 1
|Исаев Алексей 14 1
|Лебедев Антон 51 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Гутин Александр 18 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Васильев Евгений 120 1
|Морозов Михаил 17 1
|Тен Антон 34 1
|Александров Юрий 4 1
|Надеин Андрей 14 1
|Бейгул Антон 1 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 26 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 38 1
|Керейник Юрий 4 1
|Цветков Сергей 19 1
|Sims Arthur - Симс Артур 1 1
|Хохлов Игорь 25 1
|Широких Алексей 72 1
|Нестеренко Алексей 4 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Амиров Алексей 1 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Пылков Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 2
|MIT Operations Research Center 1 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 341 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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