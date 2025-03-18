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Рексофт RNT Group РНТ Груп ЭПАМ Систэмз ЭПАМ Решения
- EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America
- RNT Group - российская технологическая компания, предлагает заказчикам услуги по технологическому консалтингу, разработке цифровых решений и построению гибких и масштабируемых платформ для высокой нагрузки и большого количества пользователей. RNT Group фокусируемся на работе с организациями из финансового сектора, страхования, ритейла, производства и других областей. Приоритетом являются проекты в сферах импортозамещения, электронной коммерции, интеграции цифровых и традиционных каналов взаимодействия, построения управления на основе данных и повышения эффективности HR- и бизнес-процессов.
Рексофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Добкин Аркадий 78 5
|Сокорнов Николай 18 4
|Грачев Евгений 5 4
|Евсеенко Никита 2 2
|Торосян Артем 2 2
|Лебедев Алексей 25 2
|Соколов Роман 3 2
|Богачев Игорь 180 1
|Молодцов Александр 19 1
|Хачиян Александр 5 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Аристов Дмитрий 11 1
|Галстян Арсен 6 1
|Третьяков Андрей 6 1
|Курмаев Рустам 30 1
|Михальчук Юлия 1 1
|Егоров Александр 85 1
|Петрова Екатерина 20 1
|Воеводко Юрий 5 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Васильева Анна 6 1
|Синьков Кирилл 41 1
|Пермяков Олег 2 1
|Мин Александра 9 1
|Карпов Анатолий 25 1
|Зурабян Артур 3 1
|Долгушин Артемий 1 1
|Лебедев Александр 29 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 2 1
|Тараторин Александр 58 1
|Иодковский Станислав 85 1
|Петросян Вадим 15 1
|Серов Кирилл 6 1
|Попов Борис 24 1
|Варнавский Сергей 1 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Ивахнова Елена 1 1
|Спорыхин Артем 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 396 2
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|Ведомости 1039 1
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|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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