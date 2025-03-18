Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171168
ИКТ 13320
Организации 10459
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73375
География 2773
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2591
Мероприятия 846

Рексофт RNT Group РНТ Груп ЭПАМ Систэмз ЭПАМ Решения

Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения

18.03.2025 Американский фонд продал акций EPAM почти на $1 млрд 1
1
23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом 1
06.09.2024 EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок 1
30.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024 1
09.07.2024 RNT Group и Starfish24 стали партнерами в области автоматизации омниканальных продаж 1
02.07.2024 Компания H&N при поддержке RNT Group запустила импортонезависимую BI-платформу 1
03.06.2024 Как вывести внутренний продукт на внешний рынок: чек-лист 1
15.05.2024 Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль 1
14.05.2024 RNT Group и «Адакта» помогут оптимизировать страховые процессы на импортозамещенной платформе AdInsure Rus 1
17.04.2024 HR Tech платформа Brain от RNT Group получила регистрацию в «Роспатенте» 1
28.02.2024 RNT Group расширила функциональность собственной импортонезависимой HR Tech платформы Brain 1
Цифровизация финансового сектора 1
30.01.2024 RNT Group выводит на рынок обновленную платформу для страховых компаний — «Синапс 2.0» 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
Заказная разработка ПО 2023 1
13.12.2023 Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна 1
16.11.2023 «Группа Астра» и «Рексофт» стали партнерами 1
26.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2023 1
14.09.2023 «Рексофт»: 39% горнодобывающих предприятий готовы стать со-инвестором в проектах по созданию индустриального ПО 1
06.09.2023 В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы 1
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США 1
03.08.2023 Мировой ИТ-гигант, созданный выходцами из СССР, продал российскую «дочку». Другую российскую «дочку» он уничтожил 6
03.08.2023 К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group 3
21.06.2023 Власти списали все деньги со счетов Google в России 2
22.03.2023 К Google подали иски почти 900 российских компаний 2
01.03.2023 EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес 3
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес 4
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 3
17.06.2020 Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 1
11.09.2018 Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг 2

Публикаций - 33, упоминаний - 50

Рексофт и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 422 13
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 11
iFellow - АйФэлл 43 6
Diasoft - Диасофт 897 5
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 4
SAP SE 5302 3
Корус Консалтинг ГК 1232 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 3
Техно-Диасофт 8 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 3
Google LLC 11864 3
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 165 3
8321 3
Apple Inc 12181 2
IBM - International Business Machines Corp 9452 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Schneider Electric 575 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
Intervale - Интервейл 46 2
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 2
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 2
Siemens AG - Siemens Group 2594 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 2
1С-Битрикс - Bitrix 585 2
Docsvision - ДоксВижн 1010 2
Google Russia - Гугл Россия 182 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 2
Softline - Софтлайн 2881 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1958 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 87 2
SimbirSoft - СимбирСофт 77 2
Рексофт Лабс 5 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 2
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 2
Т1 Иннотех 180 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 4
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 52 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
BlackRock 35 2
Capital Research Global Investors 14 2
Vanguard Group 20 2
Donaldson 14 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
101Hotels.com 456 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 40 1
Unsplash 879 1
Почта России ПАО 2128 1
Газпром нефть 627 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Capital Group 73 1
WCM Investment Management 9 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
МКБ - Московский кредитный банк 564 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 112 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 1
Raiffeisen - Райффайзен Лайф СК 3 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 463 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2193 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1000 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 320 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2892 6
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 204 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3111 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3598 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11210 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7186 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1236 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5479 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1723 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5134 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1189 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2806 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11729 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1884 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 684 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1041 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4790 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 382 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7183 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1264 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 765 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 2
Oracle Java - язык программирования 3103 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1094 5
JavaScript - JS - язык программирования 1205 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 556 2
Новые облачные технологии - МойОфис 795 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 264 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
ВТБ Бизнес 48 1
Google Android 14117 1
Google YouTube - Видеохостинг 2772 1
VK RuStore - Рустор 358 1
Microsoft Windows 15778 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 1
Python - высокоуровневый язык программирования 958 1
Linux OS 10077 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
C# - C Sharp - Язык программирования 333 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 266 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 1
Рексофт - RNT Group - Синапс 3 1
Microsoft Teams - MS Teams 553 1
СалютДевайсы - GigaChat 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 159 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 89 1
OpenAI ChatGPT 368 1
Рексофт - Reksoft Private Cloud 1 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Адакта - AdInsure Rus 1 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Google Gmail 950 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 484 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 818 1
Добкин Аркадий 78 5
Сокорнов Николай 18 4
Грачев Евгений 5 4
Евсеенко Никита 2 2
Торосян Артем 2 2
Лебедев Алексей 25 2
Соколов Роман 3 2
Богачев Игорь 180 1
Молодцов Александр 19 1
Хачиян Александр 5 1
Самойлов Андрей 8 1
Аристов Дмитрий 11 1
Галстян Арсен 6 1
Третьяков Андрей 6 1
Курмаев Рустам 30 1
Михальчук Юлия 1 1
Егоров Александр 85 1
Петрова Екатерина 20 1
Воеводко Юрий 5 1
Серый Дмитрий 16 1
Васильева Анна 6 1
Синьков Кирилл 41 1
Пермяков Олег 2 1
Мин Александра 9 1
Карпов Анатолий 25 1
Зурабян Артур 3 1
Долгушин Артемий 1 1
Лебедев Александр 29 1
Козина Татьяна 1 1
Соломенцев Александр 2 1
Тараторин Александр 58 1
Иодковский Станислав 85 1
Петросян Вадим 15 1
Серов Кирилл 6 1
Попов Борис 24 1
Варнавский Сергей 1 1
Минаков Сергей 1 1
Нуртдинов Айрат 1 1
Ивахнова Елена 1 1
Спорыхин Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 8
Беларусь - Белоруссия 5747 7
Украина 7642 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2772 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 705 3
Европа Восточная 3103 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 567 2
Россия - СФО - Новосибирск 4349 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2521 2
Индия - Bharat 5486 2
Швеция - Стокгольм 390 2
Европа 21840 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2946 1
Польша - Республика 1964 1
Украина - Киев 1128 1
Россия - ЦФО - Калужская область 991 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
США - Теннесси 119 1
Япония 13324 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1007 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Ближний Восток 2958 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 123 1
Куба - Республика 365 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
США - Флорида - Майами 191 1
Нидерланды 3539 1
Америка Латинская 1821 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5897 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 7
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 686 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7913 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 4
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1188 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7692 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7092 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3248 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3459 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2877 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 182 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1243 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6207 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2287 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 147 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1975 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 570 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 1
Ведомости 1039 1
RusProfile 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще