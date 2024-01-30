RNT Group выводит на рынок обновленную платформу для страховых компаний — «Синапс 2.0»

RNT Group, российская технологическая компания с уникальным мировым опытом (входит в группу «Рексофт»), выводит на рынок собственную импортонезависимую платформу для страховых компаний — «Синапс 2.0». Решение представляет собой полностью российскую разработку на основе микросервисов, позволяющую заместить или построить «с нуля» систему для поддержки основных бизнес-процессов страховой деятельности. Платформа проходит регистрацию в реестре отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители RNT Group.

По актуальным данным Центрального Банка России, в стране действует 133 страховые организации, которые образуют значимую часть отечественного рынка финансовых услуг. По итогам девяти месяцев 2023 г. суммарные страховые премии составили 1646,7 млрд руб. Основные игроки этого рынка сейчас находятся в поиске независимых ИТ-решений для своего бизнеса. Например, по данным исследования Б1, на конец 2023 г. менее половины российских страховщиков смогли разработать или приобрести программное обеспечение, необходимое для поддержания расчетов и учета по МСФО 17. Похожая ситуация сложилась и с рядом других ИТ-систем, являющихся ключевыми для страхового рынка.

Обновленная версия платформы «Синапс 2.0» направлена на задачу оперативного импортозамещения в страховой индустрии. Решение включает в себя такие подсистемы как: работа со страховыми договорами, убытками, взаиморасчётами и оплатами, согласиями клиентов, справочниками и проверками субъектов и объектов страхования и другие модули. При этом над страховым ядром в платформе располагается слой функциональных блоков, которые позволяют реализовать бизнес-логику конкретной компании и уникальные бизнес-процессы.

Помимо бизнес-функционала для страховых компаний, платформа предоставляет инструментарий и инфраструктуру для автоматизации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения ПО. Отсутствует необходимость разрабатывать «с нуля» подсистемы для управления основными данными и нормативно-справочной информацией, мониторинга, логирования и аудита, создания отчетов и печатных форм, загрузки документов и файлового хранилища, работы с уведомлениями, аутентификации и авторизации, управления пользователями и другой функционал.

В результате «Синапс 2.0» сочетает в себе преимущества готового решения и открытой платформы. В его основе лежат Open Source-компоненты, что обеспечивает технологическую независимость от вендора и возможность дальнейшего обслуживания и развития системы собственными силами ИТ-подразделения страховой компании.

«В первую очередь, «Синапс 2.0» полезен в случаях, когда амбиции бизнеса опережают скорость внедрения инноваций, и функциональных возможностей типовых коробочных продуктов для организации оказывается недостаточно, — сказал Никита Евсеенко, руководитель страховой практики RNT Group. — Платформа позволяет страховым компаниям быстро создать собственное микросервисное решение, реализовать необходимый для потребностей бизнеса функционал и при этом сократить затраты по сравнению с разработкой «с нуля». «Синапс 2.0» — это полностью российское решение, которое помогает качественно закрыть вопрос импортозамещения и создает основу для поддержки постоянного развития, запуска новых продуктов и сервисов в сфере страхования».

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RNT Group работает на страховом рынке уже более 20 лет и реализовала более 150 проектов для таких компаний как «Ингосстрах», ВСК, СК «Пульс» и других. Первая версия платформы «Синапс» была разработана в 2021 г. в рамках проекта федерального масштаба по созданию цифровой системы для поддержки обязательных видов страхования и зарегистрирована в «Роспатенте». Таким образом, архитектура и технологический стек «Синапса 2.0» проверены реальной эксплуатацией в условиях высокой нагрузки, что значительно снижает риски, которые возникают при разработке решения «с нуля».

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RNT Group — российская технологическая компания с уникальным мировым опытом, входит в группу «Рексофт», предлагает заказчикам услуги по технологическому консалтингу, разработке цифровых решений и построению гибких и масштабируемых платформ для высокой нагрузки и большого количества пользователей. Фокусируется на работе с организациями из финансового сектора, страхования, ритейла, производства и других областей. Приоритетом являются проекты в сферах импортозамещения, электронной коммерции, интеграции цифровых и традиционных каналов взаимодействия, построения управления на основе данных и повышения эффективности HR- и бизнес-процессов.