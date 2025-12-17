Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

RuTube провел большую техническую модернизацию: созданы собственный поисковый движок и рекомендательная система, решены проблемы в видеоплеере, также разработана автоматическая система модерации контента. В ближайших планах – создание собственного рекламного движка и data-платформы, а также усиление работы с топовыми авторами.

Новый видео-плеер и CDN-сеть от RuTube

Видео-хостинг RuTube, входящий в холдинг «Газпром-Медиа» (ГПМ), в 2025 г. провел серьезную модернизацию и решил ряд имевшихся технических проблем. Об этом рассказал гендиректор «ГПМ-Проекты» (входит в «Газпром-Медиа») Сергей Стамоблцян.

В первую очередь, была переделана основа RuTube – плеер. Как признает Стамболцян, ранее он постоянно ломался, не выдерживал нагрузок, не был полностью функциональным, также были проблемы со встраиванием его в сторонние ресурсы. Теперь же, как утверждает Стамболцян, проблемы решены. За 2025 г. плеер обеспечил 47,3 млрд просмотров, в месяц в среднем происходит 5 млрд просмотров.

image_700.jpg

ТГ-канал Rutube
Также была построена CDN-сеть для кеширования трафика, в нее входят 35 городов России и СНГ (включая 4 ЦОД в Москве и ЦОД в Санкт-Петербурге), а также города Европы и США. Общая пропускная способность сети – 12 Тбит/с, в нее входит 7 тыс. серверов.

Собственный поисковый движок и рекомендательная система RuTube

Другая проблема заключалась в поиске. Как признает Стамболцян, непосредственно на RuTube сложно было искать видео – пользователи предпочитали искать через Google и «Яндекс». Теперь эта проблема решена: на RuTube появился собственный поисковый движок, а вместе с ним – и собственная рекомендательная система.

На разработку соответствующих продуктов ушло три года. В результате сейчас 43% стартов просмотров на RuTube осуществляются за счет рекомендательной системы. Платформа на SmartTV станет полностью рекомендательной.

Следующая проблема заключалась в длительном времени загрузки контента: из-за модерации на это уходило в среднем несколько дней. Также был длительный срок выплат авторам.

Стамболцян признает, что с учетом роста объемов контента ручная модерация становилась невозможной. В итоге в течение нескольких лет разрабатывалась модель поиска запрещенного контента, в том числе учитывающая требования Роскомнадзора.

В результате в среднем загрузка одного видео занимает 9 минут. Выплаты авторам сократились до одного дня. Общий объем выплат авторам в 2025 г. составил1 млрд руб.

Планы по созданию рекламного движка и data-платформы

В 2026 г RuTube намерен продолжить свое технологическое развитие: как рассказала коммерческий директор площадки Екатерина Бокова, платформа планирует запуск собственного рекламного движка. Изначально данный продукт создавался для внутренних целей, теперь его планируется направить на рынок.

Также в планах создание собственной Data-платформы. Она будет учитывать данные не только по RuTube, но и другим видео-проектам «Газпром-Медиа» - онлайн-кинотеатру Premier и видео-хостингу Yappy. В результате будет создана библиотека контента, к который будут подключены рекомендательная система и поиск.

Всего в библиотеке RuTube 430 млн видео. Каждый день добавляется 1 млн новых роликов. За 2025 г. удвоилось число авторов, каждый месяц приходит 60 тыс. новых авторов. Активное число авторов площадки составляет 240 тыс.

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы
Телеком

В 2026 г. RuTube намерен усилить работы с топовыми авторам, который приводят за собой аудиторию, говорит Бокова. Платформа уже провела соответствующий эксперимент с авторами в сфере «Бизнес и предпринимательство». Далее данная работы будет продолжена в других сегментах. Для топ-авторов создаются отдельные «полки» с рекомендациями, а также профессиональные инструменты для работы с видео и со статистикой.

Кроме того, RuTube наладил работу с B2B-партнерами – дистрибьюторами лицензионного контента – обеспечив им личный кабинет для управления несколькими каналами и авторами. Также RuTube создал Академию блогеров, обучающую работе с контентом и аналитикой.

Рост RuTube и «ВК Видео» благодаря «замедлению» RuTube

Отечественные видео-хостинги выиграли от процедуры «замедления» YouTube. Она началась летом 2024 г. и сначала коснулась сетей фиксированной связи, а в конце 2024 г. распространилась и на сети мобильной связи. В результате, по данным MediaScope, в октябре 2025 г. прирост времени просмотра на Rutube вырос в 4 раза по сравнению с июлем 2024 г., на «ВК Видео» - на 34%. В Telegram рост составил 8%.

По времени просмотра на RuTube 33% приходится на блогерский контент, 30% - на фильмы и сериалы, 27% - на ТВ, СМИ и др. По стартам видео на блогерский контент приходится 62% просмотров, на ТВ и СМ – 12%, на фильмы и сериалы – «11%. На развлекательный контент в целом приходится 85% от стартов просмотров и 90% от общего времени просмотров.

В сфере блогерского контента раздел «Культура» продемонстрировал более чем двукратный рост по числу стартов видео. В «Аудиокнигах» рост составил 76%, в «Путешествиях» и «Новости и СМИ» - по 66%, в «Хобби» и «Техника и оборудование» - по 59%, в «Видеоиграх» – 56%. А вот в сфере «Эзотерика» снижение числа просмотров составило 25%, в «Мультфильмах» - 11%, в «Политике» - 9%, в «Психологии» - 6%.

Ежемесячная аудитория RuTube составляет 80,6 млн. На платформу Smart TV приходится 43% просмотров, на мобильное приложение – 29%.

Игорь Королев

