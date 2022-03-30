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Газпром ГПМ RuTube Рутьюб Руформ видеохостинг

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг

RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы влогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента. На платформе доступны как частные, так и корпоративные влоги. Наиболее популярные форматы — развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. Также RUTUBE производит собственный оригинальный контент в спектре категорий: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочие. Приложение RUTUBE доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, а также платформах Smart TV.


30.03.2022 Трафик на Rutube вырос в четыре раза: анализ интернет-трафика пользователей Yota
18.03.2022 На RuTube стала доступна опция мгновенной публикации видео
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз
06.11.2015 Rutube выпустил приложение для новой Apple TV
28.10.2015 Rutube установил исторический максимум по видеопросмотрам
24.07.2015 Генеральным директором Rutube назначен Вадим Федотов
05.02.2015 Rutube представил API видеовитрин
28.06.2012 Rutube осуществил «перезапуск» своего портала с новыми сервисами
30.05.2012 Видеопортал Rutube показал новый логотип
26.04.2012 Портал RuTube запустил виджет для устройств LG SmartTV
19.03.2012 RuTube выпустил приложение для телевизоров Samsung Smart TV
20.01.2012 RuTube проник в российские телевизоры
19.01.2012 «Билайн ТВ» покажет лучшие ролики RuTube
31.10.2011 RuTube провел реорганизацию мультипликационного контента
30.06.2011 RuTube интегрировал балансировщики трафика от Brocade
17.05.2011 Level 3 будет осуществлять доставку и дистрибуцию контента для RuTube
28.04.2011 RuTube интегрировали в цифровую приставку от BBK
07.04.2011 «Одноклассники» запустили видеораздел совместно с RuTube
20.01.2011 Посещаемость RuTube превысила отметку в 1 млн человек в день
27.12.2010 RuTube будет продавать видеорекламу на Kinopoisk.ru
22.12.2010 На RuTube появился контент телеканалов холдинга «Ред Медиа»
20.12.2010 «Алькасар» будет продавать региональный трафик RuTube
26.11.2010 Соцсеть «Мой мир» разрешила смотреть видео с RuTube на своем сайте
20.05.2010 Видеоконтент RuTube интегрировали в телевизоры Sony
15.03.2010 Рунет: рынок видеорекламы вырос в два раза в 2009 г.
11.02.2010 RuTube и Mamba запустили проект «Видеознакомства»
18.01.2010 RuTube назначил нового директора коммерческого департамента
26.11.2009 RuTube запустил поиск по видеоконтенту от Microsoft
13.10.2009 RuTube начал размещать рекламу «Бегуна» в видео
02.06.2009 RuTube разместил свои серверы в московском ЦОД «Синтерры»
02.06.2009 RuTube арендует стойки в московском ЦОД «Синтерры»
18.05.2009 RuTube разрешил пользователям вести видеоблоги
06.02.2009 RuTube открыл раздел трейлеров
14.01.2009 RuTube откроет свою студию
20.11.2008 «Газпром Медиа» купил RuTube за $15 млн
21.07.2008 RuTube запустил версию для iPhone
26.03.2008 «Скай Линк» и RuTube открыли мобильную видеосеть
12.10.2007 Русский eBay договорился с русским YouTube

Публикаций - 142, упоминаний - 223

Газпром ГПМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 39
VK - Mail.ru Group 3057 26
Meta Platforms - Facebook 4267 25
Yandex - Яндекс 5015 22
Google LLC 10352 22
Twitter 2493 17
Microsoft Corporation 22497 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
Sony 6145 8
Telegram Group 805 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Yahoo! 3603 6
Rambler Group - Рамблер ГК 811 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 3
BBK Electronics Corp 396 3
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 3
Hisense Group 69 3
Монолит-Инфо 77 3
LG Electronics 3372 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
AOL Inc 1525 2
DViCO 12 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Dailymotion - Видеохостинг 31 2
Apple Inc 10683 2
Samsung Electronics 9333 2
Opera Software 329 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 106 2
Dell EMC 4736 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 1
6072 1
BT Group - British Telecommunications 614 1
Ростелеком - Связьинвест 1698 1
Vestel 26 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 24
Vimeo - Видеохостинг 63 14
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 9
Газпром ПАО 1008 8
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 6
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 6
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 4
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 16 3
eBay Inc 1576 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 3
ТНК-ВР Холдинг 248 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Технологии 3 2
Инвитро - Invitro 55 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 29 1
AliExpress Tmall 64 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
Седьмой Континент 61 1
СПЧ - Совет по правам человека 19 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
GroupM - Mindshare 27 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - IMHO VI 59 1
iHerb - маркетплейс 13 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Союзмультфильм - киностудия 30 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 75 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Администрация Президента РФ 904 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Мариинский театр - Государственный академический 39 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Правительство Москвы 1640 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Web development - Веб-разработка 0 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ЛДПР 98 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
Интернет-видео - ассоциация 15 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 49
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 34
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 15
Website - Вебсайт 9736 13
Data monetization - Монетизация данных 550 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 627 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 7
Социальные сети - Соцсети 4447 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 4
AVI - Audio Video Interleave 415 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 3
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WMV - Windows Media Video 348 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 60
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 17
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 15
Rakuten Viber 491 12
WhatsApp Messenger 745 12
Google Android 11959 8
VK - Mail.Ru Видео 45 8
Microsoft Skype 1940 8
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 7
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 179 6
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ByteDance TikTok 141 6
Opera Browser - Браузер 923 5
Яндекс.Видео 33 5
Apple Music 85 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 149 4
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 177 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 157 4
Zvooq 34 4
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Яндекс.Радио 12 3
Apple iTunes Store 1053 3
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VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 32 3
Shazam 36 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 92 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Snapchat 97 3
Sony Bravia 124 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Google Play Фильмы 5 3
SoundCloud 21 3
Google Play Music 59 3
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 3
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 301 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 3
BBK Popcorn TV 12 3
Microsoft Bing 343 2
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Кукушкин Евгений 14 11
Федотов Вадим 11 6
Худолей Александр 5 4
Туганбаев Аскар 7 4
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Гришин Дмитрий 185 3
Ильичев Михаил 16 3
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Путин Владимир 2542 3
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Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 3 2
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Sputnik 41 1
PornHub 23 1
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