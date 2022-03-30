Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг

RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы влогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента. На платформе доступны как частные, так и корпоративные влоги. Наиболее популярные форматы — развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. Также RUTUBE производит собственный оригинальный контент в спектре категорий: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочие. Приложение RUTUBE доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, а также платформах Smart TV.