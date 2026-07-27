Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика Серверов нет, возьмем деньгами Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входи

Rutube увеличил средний DAU на 18% в первом полугодии 2026 года чество просмотров на платформе в январе-июне 2026 г. увеличилось примерно на 10,4% год к году и достигло 29 млрд. Количество каналов выросло на 19% — до 5 млн. «Первое полугодие 2026 г. показало, что Rutube продолжает укреплять позиции на рынке онлайн-видео. Рост просмотров до 29 млрд и увеличение среднего DАU до 20,4 млн говорят о том, что аудитория не только приходит на платформу, но и фо

Rutube в первом полугодии 2026 г. отразил почти в три раза больше DDoS-атак на 191% и больше чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». С января по июнь 2026 г/ было зафиксировано 434 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 1,7 млн. фишинговых атак, из которых более 20 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. «Мы отмечаем глобальный тренд на рост кибератак в м

Rutube расширил рекламные возможности на Smart TV позволяет сочетать охват телевизионной рекламы с возможностями цифровых форматов — измеримостью, интерактивностью и переходом на другие устройства», — отметила Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube. «Мы последовательно развиваем рекламную экосистему Haier EVO TV и расширяем сотрудничество с участниками рынка. Партнерство с Rutube позволит сделать наш инвентарь доступным для

Rutube дал рекламодателям новые инструменты для аналитики ателя — переходом на сайт, регистрацией, оформлением подписки или покупкой. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Медийная аналитика блогерских интеграций на Rutube предполагает интеграцию стороннего пикселя непосредственно при старте видео. Он фиксирует показы и помогает оценить действия, совершенные после просмотра интеграции, даже когда пользоват

Rutube сообщил о росте рекламной выручки на 250% в первом полугодии Rutube раскрыл данные о развитии видеосервиса как рекламной платформы по итогам первого полугодия. Согласно представленным показателям, рекламная выручка Rutube выросла на 250%, а средний чек рекламодателей — на 270%. Об этом CNews сообщил представитель платформы. Также платформа зафиксировала рост бренд-метрик рекламодателей по итогам рекламных

Rutube втрое увеличил баннерный инвентарь — до 3 млрд показов рекламных мест и развитием собственных рекламных технологий. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Увеличение инвентаря позволит рекламодателям запускать на Rutube более масштабные баннерные кампании и использовать площадку не только для охватных размещений, но и для более гибких рекламных сценариев. «Баннерная реклама остается важной частью цифров

Портал «Рамблер» запустил ИИ-агента на Rutube С 19 июня 2026 г. на Rutube пользователям доступен умный сервис портала «Рамблер» (входит с медиахолдинга Rambler&Co) на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили предствители «Рамблера». Виртуа

Миллиард просмотров у UGC и взлет бьюти-сегмента: Rutube зафиксировал рекордную вовлеченность аудитории Национальный видеосервис Rutube, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», представил аналитику по паттернам медиапотребления и ключевым трендам вовлеченности пользователей за май 2026 г. Ключевым драйвером роста платформы с

Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube: сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые ежемесячно загружают около 500 тыс. видео. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холд

Rutube построит собственный центр обработки данных ей. Мы продолжаем расширять геораспределенную инфраструктуру, повышать надежность сервиса и учитывать все потребности пользователей платформы. Строительство дата-центра станет новым этапом в развитии Rutube, включая применение искусственного интеллекта и собственных медиатехнологий. Проект также обеспечит технологическую независимость наших видеосервисов», — отметил заместитель генерального

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube «Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» договорились о совместном развитии платежных решений для авторов видеоконтента на платформе Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и сотрудничестве в сфере цифровой рекламы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Меморандум о сотрудничестве подписали замести

Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса ный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян. По словам Сергея Стамболцяна, развитие инструментов для креаторов напрямую связано с ростом авторской экономики на платформе. Около половины смотрения на Rutube приходится на UGC-контент, поэтому поддержка авторов остается одним из ключевых направлений для сервиса. Видеплатформа делает ставку на долгосрочное взаимодействие с креаторами, при кото

Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза Рекламная выручка Rutube по итогам I квартала 2026 г. достигла 290% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель платформы. Количество клиентов Rutube за год выросло на 60%, а

Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50% Доля просмотров видео на Rutube через рекомендации в январе–июне 2026 г. превысила 50%, а доля поиска видео при этом после внедрения ML-моделей сократилась до 8%. Об этом CNews сообщил представитель «Газпром-Медиа Холд

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках 10 млн запросов для Rutube Как выяснил CNews, российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ») в конце

Четверть семейных аккаунтов на Rutube подключили безопасный режим Доля семейных девайсов на платформе — устройств, с которых разные члены семьи смотрят и взрослый, и детский контент, на Rutube составляет 25%. Четверть из них уже подключили и используют безопасный режим для семейного просмотра. Об этом CNews сообщил представитель платформы. По словам директора по продукту Ru

Партнеры Rutube смогут размещать на своих сайтах подборки видео Партнерам Rutube стала доступна возможность размещать на своих сайтах подборки видео в эмбед-плеере платформы. Теперь паблишеры и их представители могут встраивать подборки из нескольких роликов с Rut

Rutube отразил более 100 DDoS-атак в I квартале 2026 года нновации», оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний «Газпром-Медиа Холдинга», с января по март 2026 г. было зафиксировано 82,5 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 860 тыс. фишинговых атак за квартал, из которых более 10 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. За период специалисты «ГПМ Цифровые Инно

Rutube запустил детский профиль для зрителей до 12 лет видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку. «Безопасность контента для детей на Rutube — один из наших приоритетов сегодня, в том числе как учредителя и участника Альянса по защите детей в цифровой среде. В прошлом году мы уже запустили безопасный режим для семейного просм

Количество каналов на Rutube выросло на треть за год К концу I квартала 2026 г. количество каналов достигло 4,8 млн, что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период 2025 г. на 33%, свидетельствуют данные аналитического центра Rutube. Об этом CNews сообщили представители Rutube. Общее количество просмотров с января по конец марта составило 15 млрд, в этот период в 2025 г. — 13,2 млрд. «Мы продолжаем делать наш

Rutube обновил уровни авторов и запустил новый специальный раздел Видеосервис Rutube сообщил о проведении ежеквартального обновления уровней для авторов. К очередному обновлению Rutube подготовил нововведение, которое станет полезным как для опытных и влиятельных

В Rutube назначен руководитель привлечения премиальных авторов Видеосервис Rutube объявил о назначении Павла Белова на должность руководителя привлечения премиальных авторов. Это новая позиция в компании, которая была создана в связи с фокусом сервиса на авторский кон

Rutube представил новую эксклюзивную разработку — диагональный контент Видеосервис Rutube объявил о создании нового направления в производстве контента. На платформе в ближайшее время появится новый раздел диагонального видео. Rutube проанализировал данные просмотров н

Свыше 1 млн человек оформили подписку на Rutube База платящих пользователей Rutube превысила 1 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель платформы. В рамках подписки пользователи получают доступ к расширенным возможностям Rutube, например, к просмотру кон

Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды Сколько Rutube заработал в 2025 г. Выручка от рекламы видеохостинга Rutube в 2025 г. составила 2,2 млрд руб., увеличившись за год в 4 раза. Об этом глава холдинга «Газпром-Медиа» (владелец Ru

Пользователям Rutube теперь доступно скачивание видео на сайте Теперь пользователи сайта Rutube могут смотреть видео без сбоев даже при нестабильном интернет-соединении. В плеере платформы появилась функция «Предзагрузка», позволяющая заранее загрузить ролик в кэш браузера. Об этом

Количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн Количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн. Собственные блоги на платформе регулярно ведут уже 1 074 672 пользователей. Ежемесячно они загружают на Rutube более 2,8 млн видео. Об этом CNews сообщили предста

Просмотры Rutube зимой 2026 года выросли почти на 20% В зимние месяцы 2026 г. видео на Rutube смотрели почти на почти 20% больше, чем в тот же период — с декабря по февраль — в прошлом году. Если в 2026 г. количество зимних просмотров пользователей платформы составило более 15 мл

Rutube запускает бизнес-аккаунт для блогерских агентств Видеосервис Rutube запускает новый инструмент — бизнес-аккаунт, который позволит дистрибьюторам контента и агентствам талантов более эффективно и быстро работать с Rutube. С помощью бизнес-аккаунта

Rutube открыл авторам сервиса новую подробную статистику Видеосервис Rutube запустил новый функционал для авторов платформы. Теперь блогеры смогут отслеживать статистику удержания внимания пользователя при просмотре своего контента. Новая функция уже доступна в

Rutube запустит продажу билетов в кино и диджитал-инвентарь Rutube запускает новые возможности рекламной поддержки кинопроката. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Теперь кинопрокатчики могут получать доступ к аудитории Rutube, которая насчитывает более 85 млн человек в месяц. Платформа предоставляет доступ к разнообразным рекламным инструментам: витрине с подборкой тематического контента на главной странице,

Количество просмотров видео на Rutube увеличилось в 3 раза в 2025 году По данным аналитического центра Rutube, пользователи посмотрели видео на площадке суммарно 52,6 млрд раз в 2025 г. Рост по отношению к общей сумме просмотров за 2024 г. составил 2,9 раза — 18,4 млрд просмотров. Суммарное коли

В Rutube зафиксировали более 1,4 млрд сетевых атак на видеохостинг в 2025 году По данным «ГПМ Цифровые Инновации» (оказывает услуги по информационной безопасности для компаний «Газпром-Медиа Холдинга»), в 2025 г. было зафиксировано более 1,4 млрд сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Всего системами киберзащиты отражено более 3,5 млн фишинговых атак за 2025 г. или более 9 тыс. ежедневно. За год специалисты «ГПМ Цифровые Инновации» отразили более 200 DDoS-атак на циф

Пиковый объем видеотрафика Rutube в 2025 году превысил 12 Тбит/с По данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), в 2025 г. пиковый объем трафика в сутки на платформе превысил 12 Тбит/с, а среднесуточный составил почти 8 Тбит/с. В среднем каждый пользователь серви

Количество UGC-каналов по теме предпринимательства на Rutube за год выросло почти на 60% По данным Rutube, количество UGC-каналов по теме предпринимательства на платформе за год выросло на 59,9% — с 25,6 тыс. до 41 тыс. Аналитики также отмечают высокий интерес аудитории к предпринимательском

Rutube запускает новую систему привилегий для авторов контента Видеосервис Rutube объявил о запуске новой системы, которая позволит авторам получать больше привилегий в зависимости от размера аудитории их блога. Всем авторам контента на Rutube будет присвоен ур

Rutube рассказал о показателях в декабре 2025 года Дневная аудитория Rutube в декабре 2025 г. 22,8 млн человек, что на 23,1% выше показателя за аналогичный месяц 2024 г, 18,5 млн пользователей. Информация приводится со ссылкой на последние данные Mediascope. Об

Защита от мошенничества, боль в спине и раскрашенное мороженое — что смотрели на Rutube в 2025 году По данным аналитического центра Rutube, в среднем пользователи проводили в 2025 г. на площадке 46,1 мин в день. При этом видео на платформе посмотрели более 50 млрд раз. Месячная аудитория достигла 80,6 млн человек, а количес