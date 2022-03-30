на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ГПМ RuTube Рутьюб Руформ видеохостинг
RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы влогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента. На платформе доступны как частные, так и корпоративные влоги. Наиболее популярные форматы — развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. Также RUTUBE производит собственный оригинальный контент в спектре категорий: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочие. Приложение RUTUBE доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, а также платформах Smart TV.
Газпром ГПМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кукушкин Евгений 14 11
|Федотов Вадим 11 6
|Худолей Александр 5 4
|Туганбаев Аскар 7 4
|Паулкин Михаил 3 3
|Гришин Дмитрий 185 3
|Ильичев Михаил 16 3
|Жаров Александр 171 3
|Путин Владимир 2542 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Зеленков Юрий 21 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Серова Елена 317 2
|Бырдин Алексей 23 2
|Хинштейн Александр 68 2
|Аляутдинов Тимур 20 2
|Емелин Дмитрий 15 2
|Гуревич Михаил 40 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Артамонова Анна 182 2
|Глотов Дмитрий 14 1
|Хасис Лев 103 1
|Малофеев Константин 106 1
|Евтушенко Алексей 31 1
|Захаров Дмитрий 40 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Дуров Павел 230 1
|Делицын Леонид 110 1
|Пушков Алексей 10 1
|Иванов Сергей 360 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Фетисов Александр 14 1
|Козлюк Артем 39 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Исанин Антон 9365 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Клименко Герман 46 1
|Симаков Олег 111 1
|Песков Дмитрий 79 1
|Горелкин Антон 38 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
|comScore 354 2
|SimilarWeb 28 1
|Google Threat Analysis Group 3 1
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954269.
Создано именных указателей - 83193.
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