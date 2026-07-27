Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Газпром ГПМ RuTube Рутьюб Руформ видеохостинг

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг

RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет набор инструментов для создания и обработки видеоконтента. Поддерживает различные форматы влогов и стримингового вещания. Использует собственные модели популяризации и монетизации контента. На платформе доступны как частные, так и корпоративные влоги. Наиболее популярные форматы — развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. Также RUTUBE производит собственный оригинальный контент в спектре категорий: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочие. Приложение RUTUBE доступно на устройствах iOS, Android, HarmonyOS, а также платформах Smart TV.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2026 Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Серверов нет, возьмем деньгами Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входи
21.07.2026 Rutube увеличил средний DAU на 18% в первом полугодии 2026 года

чество просмотров на платформе в январе-июне 2026 г. увеличилось примерно на 10,4% год к году и достигло 29 млрд. Количество каналов выросло на 19% — до 5 млн. «Первое полугодие 2026 г. показало, что Rutube продолжает укреплять позиции на рынке онлайн-видео. Рост просмотров до 29 млрд и увеличение среднего DАU до 20,4 млн говорят о том, что аудитория не только приходит на платформу, но и фо
14.07.2026 Rutube в первом полугодии 2026 г. отразил почти в три раза больше DDoS-атак

на 191% и больше чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». С января по июнь 2026 г/ было зафиксировано 434 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 1,7 млн. фишинговых атак, из которых более 20 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. «Мы отмечаем глобальный тренд на рост кибератак в м
13.07.2026 Rutube расширил рекламные возможности на Smart TV

позволяет сочетать охват телевизионной рекламы с возможностями цифровых форматов — измеримостью, интерактивностью и переходом на другие устройства», — отметила Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube. «Мы последовательно развиваем рекламную экосистему Haier EVO TV и расширяем сотрудничество с участниками рынка. Партнерство с Rutube позволит сделать наш инвентарь доступным для

08.07.2026 Rutube дал рекламодателям новые инструменты для аналитики

ателя — переходом на сайт, регистрацией, оформлением подписки или покупкой. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Медийная аналитика блогерских интеграций на Rutube предполагает интеграцию стороннего пикселя непосредственно при старте видео. Он фиксирует показы и помогает оценить действия, совершенные после просмотра интеграции, даже когда пользоват
07.07.2026 Rutube сообщил о росте рекламной выручки на 250% в первом полугодии

Rutube раскрыл данные о развитии видеосервиса как рекламной платформы по итогам первого полугодия. Согласно представленным показателям, рекламная выручка Rutube выросла на 250%, а средний чек рекламодателей — на 270%. Об этом CNews сообщил представитель платформы. Также платформа зафиксировала рост бренд-метрик рекламодателей по итогам рекламных
06.07.2026 Rutube втрое увеличил баннерный инвентарь — до 3 млрд показов

рекламных мест и развитием собственных рекламных технологий. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Увеличение инвентаря позволит рекламодателям запускать на Rutube более масштабные баннерные кампании и использовать площадку не только для охватных размещений, но и для более гибких рекламных сценариев. «Баннерная реклама остается важной частью цифров
19.06.2026 Портал «Рамблер» запустил ИИ-агента на Rutube

С 19 июня 2026 г. на Rutube пользователям доступен умный сервис портала «Рамблер» (входит с медиахолдинга Rambler&Co) на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили предствители «Рамблера». Виртуа
18.06.2026 Миллиард просмотров у UGC и взлет бьюти-сегмента: Rutube зафиксировал рекордную вовлеченность аудитории

Национальный видеосервис Rutube, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», представил аналитику по паттернам медиапотребления и ключевым трендам вовлеченности пользователей за май 2026 г. Ключевым драйвером роста платформы с
09.06.2026 Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube

Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на Rutube: сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые ежемесячно загружают около 500 тыс. видео. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холд
05.06.2026 Rutube построит собственный центр обработки данных

ей. Мы продолжаем расширять геораспределенную инфраструктуру, повышать надежность сервиса и учитывать все потребности пользователей платформы. Строительство дата-центра станет новым этапом в развитии Rutube, включая применение искусственного интеллекта и собственных медиатехнологий. Проект также обеспечит технологическую независимость наших видеосервисов», — отметил заместитель генерального
04.06.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» договорились о совместном развитии платежных решений для авторов видеоконтента на платформе Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и сотрудничестве в сфере цифровой рекламы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Меморандум о сотрудничестве подписали замести
04.06.2026 Rutube в 2026 г. сфокусировался на развитии ИИ-инструментов для авторов и масштабировании рекламного бизнеса

ный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян. По словам Сергея Стамболцяна, развитие инструментов для креаторов напрямую связано с ростом авторской экономики на платформе. Около половины смотрения на Rutube приходится на UGC-контент, поэтому поддержка авторов остается одним из ключевых направлений для сервиса. Видеплатформа делает ставку на долгосрочное взаимодействие с креаторами, при кото
03.06.2026 Рекламная выручка Rutube в I квартале 2026 года выросла почти в 3 раза

Рекламная выручка Rutube по итогам I квартала 2026 г. достигла 290% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель платформы. Количество клиентов Rutube за год выросло на 60%, а
03.06.2026 Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50%

Доля просмотров видео на Rutube через рекомендации в январе–июне 2026 г. превысила 50%, а доля поиска видео при этом после внедрения ML-моделей сократилась до 8%. Об этом CNews сообщил представитель «Газпром-Медиа Холд
27.05.2026 Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

10 млн запросов для Rutube Как выяснил CNews, российский видеосервис Rutube (юрлицо ООО «Руформ») в конце

19.05.2026 Четверть семейных аккаунтов на Rutube подключили безопасный режим

Доля семейных девайсов на платформе — устройств, с которых разные члены семьи смотрят и взрослый, и детский контент, на Rutube составляет 25%. Четверть из них уже подключили и используют безопасный режим для семейного просмотра. Об этом CNews сообщил представитель платформы. По словам директора по продукту Ru
05.05.2026 Партнеры Rutube смогут размещать на своих сайтах подборки видео

Партнерам Rutube стала доступна возможность размещать на своих сайтах подборки видео в эмбед-плеере платформы. Теперь паблишеры и их представители могут встраивать подборки из нескольких роликов с Rut
30.04.2026 Rutube отразил более 100 DDoS-атак в I квартале 2026 года

нновации», оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний «Газпром-Медиа Холдинга», с января по март 2026 г. было зафиксировано 82,5 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 860 тыс. фишинговых атак за квартал, из которых более 10 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение. За период специалисты «ГПМ Цифровые Инно
29.04.2026 Rutube запустил детский профиль для зрителей до 12 лет

видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку. «Безопасность контента для детей на Rutube — один из наших приоритетов сегодня, в том числе как учредителя и участника Альянса по защите детей в цифровой среде. В прошлом году мы уже запустили безопасный режим для семейного просм
16.04.2026 Количество каналов на Rutube выросло на треть за год

К концу I квартала 2026 г. количество каналов достигло 4,8 млн, что больше прошлогоднего показателя за аналогичный период 2025 г. на 33%, свидетельствуют данные аналитического центра Rutube. Об этом CNews сообщили представители Rutube. Общее количество просмотров с января по конец марта составило 15 млрд, в этот период в 2025 г. — 13,2 млрд. «Мы продолжаем делать наш
10.04.2026 Rutube обновил уровни авторов и запустил новый специальный раздел

Видеосервис Rutube сообщил о проведении ежеквартального обновления уровней для авторов. К очередному обновлению Rutube подготовил нововведение, которое станет полезным как для опытных и влиятельных

08.04.2026 В Rutube назначен руководитель привлечения премиальных авторов

Видеосервис Rutube объявил о назначении Павла Белова на должность руководителя привлечения премиальных авторов. Это новая позиция в компании, которая была создана в связи с фокусом сервиса на авторский кон
30.03.2026 Rutube представил новую эксклюзивную разработку — диагональный контент

Видеосервис Rutube объявил о создании нового направления в производстве контента. На платформе в ближайшее время появится новый раздел диагонального видео. Rutube проанализировал данные просмотров н
24.03.2026 Свыше 1 млн человек оформили подписку на Rutube

База платящих пользователей Rutube превысила 1 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель платформы. В рамках подписки пользователи получают доступ к расширенным возможностям Rutube, например, к просмотру кон
24.03.2026 Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

Сколько Rutube заработал в 2025 г. Выручка от рекламы видеохостинга Rutube в 2025 г. составила 2,2 млрд руб., увеличившись за год в 4 раза. Об этом глава холдинга «Газпром-Медиа» (владелец Ru
19.03.2026 Пользователям Rutube теперь доступно скачивание видео на сайте

Теперь пользователи сайта Rutube могут смотреть видео без сбоев даже при нестабильном интернет-соединении. В плеере платформы появилась функция «Предзагрузка», позволяющая заранее загрузить ролик в кэш браузера. Об этом
18.03.2026 Количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн

Количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн. Собственные блоги на платформе регулярно ведут уже 1 074 672 пользователей. Ежемесячно они загружают на Rutube более 2,8 млн видео. Об этом CNews сообщили предста
17.03.2026 Просмотры Rutube зимой 2026 года выросли почти на 20%

В зимние месяцы 2026 г. видео на Rutube смотрели почти на почти 20% больше, чем в тот же период — с декабря по февраль — в прошлом году. Если в 2026 г. количество зимних просмотров пользователей платформы составило более 15 мл
13.03.2026 Rutube запускает бизнес-аккаунт для блогерских агентств

Видеосервис Rutube запускает новый инструмент — бизнес-аккаунт, который позволит дистрибьюторам контента и агентствам талантов более эффективно и быстро работать с Rutube. С помощью бизнес-аккаунта

26.02.2026 Rutube открыл авторам сервиса новую подробную статистику

Видеосервис Rutube запустил новый функционал для авторов платформы. Теперь блогеры смогут отслеживать статистику удержания внимания пользователя при просмотре своего контента. Новая функция уже доступна в

19.02.2026 Rutube запустит продажу билетов в кино и диджитал-инвентарь

Rutube запускает новые возможности рекламной поддержки кинопроката. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». Теперь кинопрокатчики могут получать доступ к аудитории Rutube, которая насчитывает более 85 млн человек в месяц. Платформа предоставляет доступ к разнообразным рекламным инструментам: витрине с подборкой тематического контента на главной странице,

05.02.2026 Количество просмотров видео на Rutube увеличилось в 3 раза в 2025 году

По данным аналитического центра Rutube, пользователи посмотрели видео на площадке суммарно 52,6 млрд раз в 2025 г. Рост по отношению к общей сумме просмотров за 2024 г. составил 2,9 раза — 18,4 млрд просмотров. Суммарное коли
30.01.2026 В Rutube зафиксировали более 1,4 млрд сетевых атак на видеохостинг в 2025 году

По данным «ГПМ Цифровые Инновации» (оказывает услуги по информационной безопасности для компаний «Газпром-Медиа Холдинга»), в 2025 г. было зафиксировано более 1,4 млрд сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Всего системами киберзащиты отражено более 3,5 млн фишинговых атак за 2025 г. или более 9 тыс. ежедневно. За год специалисты «ГПМ Цифровые Инновации» отразили более 200 DDoS-атак на циф
26.01.2026 Пиковый объем видеотрафика Rutube в 2025 году превысил 12 Тбит/с

По данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), в 2025 г. пиковый объем трафика в сутки на платформе превысил 12 Тбит/с, а среднесуточный составил почти 8 Тбит/с. В среднем каждый пользователь серви
21.01.2026 Количество UGC-каналов по теме предпринимательства на Rutube за год выросло почти на 60%

По данным Rutube, количество UGC-каналов по теме предпринимательства на платформе за год выросло на 59,9% — с 25,6 тыс. до 41 тыс. Аналитики также отмечают высокий интерес аудитории к предпринимательском
15.01.2026 Rutube запускает новую систему привилегий для авторов контента

Видеосервис Rutube объявил о запуске новой системы, которая позволит авторам получать больше привилегий в зависимости от размера аудитории их блога. Всем авторам контента на Rutube будет присвоен ур
12.01.2026 Rutube рассказал о показателях в декабре 2025 года

Дневная аудитория Rutube в декабре 2025 г. 22,8 млн человек, что на 23,1% выше показателя за аналогичный месяц 2024 г, 18,5 млн пользователей. Информация приводится со ссылкой на последние данные Mediascope. Об

26.12.2025 Защита от мошенничества, боль в спине и раскрашенное мороженое — что смотрели на Rutube в 2025 году

По данным аналитического центра Rutube, в среднем пользователи проводили в 2025 г. на площадке 46,1 мин в день. При этом видео на платформе посмотрели более 50 млрд раз. Месячная аудитория достигла 80,6 млн человек, а количес
24.12.2025 Rutube раскрыл доходы авторов от монетизации в 2025 году

С 2025 г. авторы Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») стали получать выплаты за демонстрацию рекламы в своих блогах – доход напрямую зависит от охватов, а рекламодателей привлекает сама платформа. Три самы

Публикаций - 431, упоминаний - 547

Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 138
Yandex - Яндекс 9215 80
Telegram Group 2940 68
Google LLC 12687 54
VK - Mail.ru Group 3602 53
МегаФон 10742 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Meta Platforms - Facebook 4621 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Ростелеком 10948 31
X Corp - Twitter 2938 21
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 16
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 15
Microsoft Corporation 25774 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Apple Inc 13154 11
9594 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
Sony 6739 8
R-Vision - Р-Вижн 267 8
Samsung Electronics 11064 7
Huawei 4675 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Yahoo! 3726 7
Snapchat 151 7
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 6
Picvario - Пикварио 23 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 6
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 6
Dailymotion - Видеохостинг 43 6
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 109
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 45
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 40
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 38
Газпром ПАО 1493 27
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 24
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Альфа-Банк 1979 18
Vimeo - Видеохостинг 71 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Почта России ПАО 2370 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 9
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 8
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 8
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 8
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 8
Кофемания 85 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 8
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 7
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 7
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Ингосстрах СПАО 478 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 6
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Электрокабель 13 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 125
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 118
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 106
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 66
Data monetization - Монетизация данных 1965 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 57
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 57
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 56
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 39
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 38
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 36
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 34
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 30
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 29
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 28
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 28
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 27
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 152
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 75
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 61
Google Android 15243 33
VK - Яндекс.Дзен 258 33
ByteDance - TikTok 355 31
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 24
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 23
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 21
Apple iOS 8583 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 16
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 14
Много приложений - RuStore - Рустор 628 13
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 13
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Rakuten Viber 665 13
Apple - App Store 3109 13
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 10
FreePik 1841 10
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 10
Apple Music 125 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
VK Клипы 70 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 9
Яндекс.Видео 37 8
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 8
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 7
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 7
Косинский Сергей 27 26
Кукушкин Евгений 15 13
Стамболцян Сергей 13 12
Чернаков Ростислав 12 12
Шадаев Максут 1210 12
Путин Владимир 3454 10
Жаров Александр 183 9
Цыганков Дмитрий 38 8
Кирьянова Александра 169 8
Урусов Виктор 157 8
Глухов Иван 35 8
Пирогова Ирина 31 8
Курасова Ника 8 8
Аникин Дмитрий 68 8
Желтухин Вадим 72 8
Суровец Дмитрий 115 8
Глазков Александр 151 8
Нестеров Алексей 175 8
Панченко Иван 197 8
Галкин Николай 140 8
Паулкин Михаил 7 7
Мельникова Алиса 100 7
Козырев Алексей 328 7
Федотов Вадим 11 6
Ермаков Иван 32 6
Туганбаев Аскар 7 6
Фомин Сергей 21 6
Ершов Антон 7 6
Теняев Семен 14 6
Волобуев Олег 6 6
Евсеев Артем 55 6
Козицкий Денис 9 6
Ильчук Евгений 6 6
Беляев Владислав 104 6
Никитин Сергей 96 5
Смирнов Максим 68 5
Федечкин Эдуард 58 5
Кузнецов Евгений 56 5
Новикова Елена 105 5
Ульянов Николай 176 5
Россия - РФ - Российская федерация 166163 286
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 24
Европа 24962 18
Франция - Французская Республика 8176 14
Украина 7928 13
Германия - Федеративная Республика 13220 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Казахстан - Республика 6047 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 8
Япония 13807 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Нидерланды 3745 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 5
Южная Корея - Республика 7051 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 4
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 66
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 54
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 27
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 26
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 21
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 20
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 16
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 16
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 13
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 13
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 10
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 10
Английский язык 7030 9
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 8
White list - Белый список 162 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 25
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 13
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 11
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 10
Ведомости 1466 10
РИА Новости 1033 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 8
Forbes - Форбс 1002 7
Рен ТВ - телеканал 82 6
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 6
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 5
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 5
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 5
Wikipedia - Википедия 650 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Комсомольская правда ИД 83 5
Известия ИД 770 4
Российская газета 290 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 4
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Альтаир медиа - Пикабу 21 3
АиФ - Аргументы и факты 52 3
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Парламентская газета 32 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Euronews - телеканал 52 2
VK - Mail.ru Новости 33 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
SimilarWeb 62 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
comScore 379 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
НМГ - Медиалогия 37 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ПрессИндекс 4 2
Агентство цифрового аудита SDI360 7 2
Forrester Research 834 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Google Threat Analysis Group 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
AdIndex 13 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
ABI Research 236 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Рустелеком ТК 305 1
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews AWARDS - награда 571 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ИгроМир 125 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще