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VK Клипы


VK Клипы (VK Group) —  платформа коротких вертикальных видео. За 2022 год среднесуточное число просмотров приблизилось к отметке в 836 млн, а количество единиц контента увеличилось в 3,5 раза. В феврале VK Клипы достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. Платформа внедряет новые технологии: в апреле VK Клипы первыми среди сервисов вертикальных видео представили конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Функция позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение, в зависимости от желаний здесь и сейчас.
 


27.05.2024 Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов»

Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность ис
22.12.2023 Пользователи «VK Клипов» смогут оставлять донаты, снимать контент под музыкальные тизеры и публиковать совместные ролики

«VK Клипы» поделились итогами года и представили новые возможности. Пользователи смогут благодарить сообщества клиперов разовыми донатами, снимать клипы в соавторстве с другими и использовать но
16.05.2023 Зрителей и авторов «VK клипов» защитит от спама в комментариях новая нейросеть от «Вконтакте» с фильтром нежелательного контента .

зывами что-нибудь разослать или куда-то перейти. Новая функция работает как в отдельном приложении «VK клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте». Нежелательный контент будет отфил
14.04.2023 Авторы коротких видео получили доступ к новому первоклассному видеоредактору в «VK клипах»

устройствах. Об этом CNews сообщили представители VК. Ключевые инструменты в новом видеоредакторе «VK клипов» сразу на виду — для создания роликов не нужно переключаться между несколькими экра
11.04.2023 «VK Клипы» представили уникальный конструктор впечатлений

о научиться, отвлечься, посмеяться. Воспользоваться конструктором можно как в отдельном приложении «VK Клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте». Достаточно нажать на анимированну
28.02.2023 Бизнес может собирать заявки и контакты от клиентов в «VK клипах»

ы и «Клипы». Остальную работу алгоритмы сделают самостоятельно: проанализируют поведение аудитории «VK клипов», адаптируют рекламу для показа между видеороликами и покажут ее самым заинтересова
15.12.2022 «VK клипы» представили масштабное предновогоднее обновление для авторов

клиперов-миллиардников. Об этом CNews сообщили представители VK. Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK клипов» и «VK видео»: «За 2022 г. “VK клипам” удалось укрепить лидерство среди российских

05.12.2022 «VK клипы» подвели итоги 2022 года: 20 млн клипов и двукратный рост просмотров

мым комментируемым клипом — видео от Lera_Danya, оно набрало более 5,4 тысячи комментариев. В топе «VK клипов» по общему количеству просмотров и публикаций в 2022 г. оказались хештеги #юмор — 6
24.11.2022 «Вконтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в «VK клипах» и «VK видео»

нта в социальной сети смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе «VK клипов» или специальном мини-приложении. Это стало возможным благодаря собственным техноло
29.09.2022 «Вконтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии

Пользователи социальной сети смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу «VK клипов» напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS. Об э
11.05.2022 «Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд

тупны и в отдельном приложении сервиса — и наоборот. Кроме того, пользоваться некоторыми функциями «VK клипов» в отдельном приложении стало возможно даже без авторизации или регистрации: наприм

Публикаций - 50, упоминаний - 78

VK Клипы и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 47
VK - Mail.ru Group 3455 17
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 7
Yandex - Яндекс 7339 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Google LLC 11775 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 3
VK - YClients - УайКлаентс 39 3
Ростелеком 9699 2
Telegram Group 1983 2
Microsoft Corporation 24623 2
X Corp - Twitter 2845 2
МегаФон 8803 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
SAP SE 5276 1
Т1 Иннотех 178 1
Oracle Corporation 6687 1
SPB TV 47 1
SPB Software 54 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
Samsung Electronics 10254 1
LG Electronics 3614 1
VK - Учи.ру - Тетрика 12 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 12
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Почта России ПАО 2112 2
Газпром нефть 618 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Газпром ПАО 1342 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
О2О Холдинг 56 1
Tesla Motors 396 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Сбер - СберИнтертеймент 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 11
Application store - магазин приложений 1194 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Data monetization - Монетизация данных 1624 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 5
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 3
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 135 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 30
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 12
VK RuStore 326 11
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 9
VK - Яндекс.Дзен 188 9
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 8
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 8
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 7
ByteDance - TikTok 256 6
Google Android 13994 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 5
VK - Mail.Ru Почта 349 5
Apple iOS 7809 4
Google YouTube Shorts 14 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 4
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 4
Google Android TV 316 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 3
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
My.Games 69 2
Meta - Facebook - Instagram Reels 15 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 2
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 23 2
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
CS Development LLC - Looky 13 1
VK Tax Compliance 23 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 7 1
Газпром ГПМХ - Я Молодец 9 1
Сбер - СберИнтертеймент - Chipz 1 1
Краснова Марина 41 8
Тоболь Александр 39 3
Ежов Фёдор 13 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Горелкин Антон 93 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Мишустин Михаил 676 1
Жуков Сергей 38 1
Соболев Илья 2 1
Милохин Даня 2 1
Шишкин Сергей 9 1
Gracias Antonio - Грасиас Антонио 1 1
Мыздриков Иван 29 1
Кириенко Владимир 139 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Марданов Сергей 18 1
Чекалина Валерия 1 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Корнеев Иван 4 1
Воробьева Мария 8 1
Ермоленко Александра 1 1
Ермошина Анастасия 2 1
Ивлеева Анастасия 1 1
Фролов Антон 17 1
Мудрик Сергей 1 1
Айвазов Александр 31 1
Демина Вероника 1 1
Походня Инна 9 1
Ковальчук Степан 2 1
Фаршатов Руслан 1 1
Ильяхов Максим 4 1
Богданова Майя 1 1
Река Татьяна 1 1
Самборский Александр 1 1
Плохотников Вадим 1 1
Дидляков Василий 1 1
Бузова Ольга 7 1
Скачкова Дарья 1 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Карпов Антон 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Беларусь - Белоруссия 5637 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Украина 7608 1
Казахстан - Республика 5525 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Венгрия 812 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Япония - Токио 995 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 9
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Английский язык 6634 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
SimilarWeb 50 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 5
VK Education - VK Образование - ВК Образование 44 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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