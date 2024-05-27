VK Клипы
VK Клипы (VK Group) — платформа коротких вертикальных видео. За 2022 год среднесуточное число просмотров приблизилось к отметке в 836 млн, а количество единиц контента увеличилось в 3,5 раза. В феврале VK Клипы достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. Платформа внедряет новые технологии: в апреле VK Клипы первыми среди сервисов вертикальных видео представили конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Функция позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение, в зависимости от желаний здесь и сейчас.
|27.05.2024
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Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов»
Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность ис
|22.12.2023
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Пользователи «VK Клипов» смогут оставлять донаты, снимать контент под музыкальные тизеры и публиковать совместные ролики
«VK Клипы» поделились итогами года и представили новые возможности. Пользователи смогут благодарить сообщества клиперов разовыми донатами, снимать клипы в соавторстве с другими и использовать но
|16.05.2023
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Зрителей и авторов «VK клипов» защитит от спама в комментариях новая нейросеть от «Вконтакте» с фильтром нежелательного контента .
зывами что-нибудь разослать или куда-то перейти. Новая функция работает как в отдельном приложении «VK клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте». Нежелательный контент будет отфил
|14.04.2023
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Авторы коротких видео получили доступ к новому первоклассному видеоредактору в «VK клипах»
устройствах. Об этом CNews сообщили представители VК. Ключевые инструменты в новом видеоредакторе «VK клипов» сразу на виду — для создания роликов не нужно переключаться между несколькими экра
|11.04.2023
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«VK Клипы» представили уникальный конструктор впечатлений
о научиться, отвлечься, посмеяться. Воспользоваться конструктором можно как в отдельном приложении «VK Клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте». Достаточно нажать на анимированну
|28.02.2023
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Бизнес может собирать заявки и контакты от клиентов в «VK клипах»
ы и «Клипы». Остальную работу алгоритмы сделают самостоятельно: проанализируют поведение аудитории «VK клипов», адаптируют рекламу для показа между видеороликами и покажут ее самым заинтересова
|15.12.2022
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«VK клипы» представили масштабное предновогоднее обновление для авторов
клиперов-миллиардников. Об этом CNews сообщили представители VK. Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK клипов» и «VK видео»: «За 2022 г. “VK клипам” удалось укрепить лидерство среди российских
|05.12.2022
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«VK клипы» подвели итоги 2022 года: 20 млн клипов и двукратный рост просмотров
мым комментируемым клипом — видео от Lera_Danya, оно набрало более 5,4 тысячи комментариев. В топе «VK клипов» по общему количеству просмотров и публикаций в 2022 г. оказались хештеги #юмор — 6
|24.11.2022
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«Вконтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в «VK клипах» и «VK видео»
нта в социальной сети смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе «VK клипов» или специальном мини-приложении. Это стало возможным благодаря собственным техноло
|29.09.2022
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«Вконтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии
Пользователи социальной сети смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу «VK клипов» напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS. Об э
|11.05.2022
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«Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд
тупны и в отдельном приложении сервиса — и наоборот. Кроме того, пользоваться некоторыми функциями «VK клипов» в отдельном приложении стало возможно даже без авторизации или регистрации: наприм
VK Клипы и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
|Краснова Марина 41 8
|Тоболь Александр 39 3
|Ежов Фёдор 13 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Горелкин Антон 93 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Жуков Сергей 38 1
|Соболев Илья 2 1
|Милохин Даня 2 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Gracias Antonio - Грасиас Антонио 1 1
|Мыздриков Иван 29 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Хайбуллов Рустам 13 1
|Марданов Сергей 18 1
|Чекалина Валерия 1 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Корнеев Иван 4 1
|Воробьева Мария 8 1
|Ермоленко Александра 1 1
|Ермошина Анастасия 2 1
|Ивлеева Анастасия 1 1
|Фролов Антон 17 1
|Мудрик Сергей 1 1
|Айвазов Александр 31 1
|Демина Вероника 1 1
|Походня Инна 9 1
|Ковальчук Степан 2 1
|Фаршатов Руслан 1 1
|Ильяхов Максим 4 1
|Богданова Майя 1 1
|Река Татьяна 1 1
|Самборский Александр 1 1
|Плохотников Вадим 1 1
|Дидляков Василий 1 1
|Бузова Ольга 7 1
|Скачкова Дарья 1 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Карпов Антон 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|Ведомости 996 2
|The Information 60 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
|The Washington Post 333 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 3
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
|SimilarWeb 50 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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