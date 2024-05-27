Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов» Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность ис

Пользователи «VK Клипов» смогут оставлять донаты, снимать контент под музыкальные тизеры и публиковать совместные ролики «VK Клипы» поделились итогами года и представили новые возможности. Пользователи смогут благодарить сообщества клиперов разовыми донатами, снимать клипы в соавторстве с другими и использовать но

Зрителей и авторов «VK клипов» защитит от спама в комментариях новая нейросеть от «Вконтакте» с фильтром нежелательного контента . зывами что-нибудь разослать или куда-то перейти. Новая функция работает как в отдельном приложении «VK клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте». Нежелательный контент будет отфил

Авторы коротких видео получили доступ к новому первоклассному видеоредактору в «VK клипах» устройствах. Об этом CNews сообщили представители VК. Ключевые инструменты в новом видеоредакторе «VK клипов» сразу на виду — для создания роликов не нужно переключаться между несколькими экра

«VK Клипы» представили уникальный конструктор впечатлений о научиться, отвлечься, посмеяться. Воспользоваться конструктором можно как в отдельном приложении «VK Клипов», так и в разделе «Клипы» приложения «Вконтакте». Достаточно нажать на анимированну

Бизнес может собирать заявки и контакты от клиентов в «VK клипах» ы и «Клипы». Остальную работу алгоритмы сделают самостоятельно: проанализируют поведение аудитории «VK клипов», адаптируют рекламу для показа между видеороликами и покажут ее самым заинтересова

«VK клипы» представили масштабное предновогоднее обновление для авторов клиперов-миллиардников. Об этом CNews сообщили представители VK. Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK клипов» и «VK видео»: «За 2022 г. “VK клипам” удалось укрепить лидерство среди российских

«VK клипы» подвели итоги 2022 года: 20 млн клипов и двукратный рост просмотров мым комментируемым клипом — видео от Lera_Danya, оно набрало более 5,4 тысячи комментариев. В топе «VK клипов» по общему количеству просмотров и публикаций в 2022 г. оказались хештеги #юмор — 6

«Вконтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в «VK клипах» и «VK видео» нта в социальной сети смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе «VK клипов» или специальном мини-приложении. Это стало возможным благодаря собственным техноло

«Вконтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии Пользователи социальной сети смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу «VK клипов» напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS. Об э