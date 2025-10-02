Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK AdBlogger
УПОМИНАНИЯ
VK AdBlogger и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 9
|Telegram Group 2427 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
|Yandex - Яндекс 8181 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 320 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2231 3
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1571 2
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 259 1
|Нестеренко Сергей 15 3
|Дорожок Олег 3 2
|Гостев Андрей 4 2
|Кросс Карина 6 1
|Сагалович Александра 16 1
|Некрасова Милана 1 1
|Соколовский Влад 1 1
|Гамза Ольга 5 1
|Баженова Евгения 2 1
|Колесов Дмитрий 7 1
|Захаров Максим 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.