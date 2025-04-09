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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Mail.ru Hi-tech



09.04.2025 Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1
11.06.2024 Половина россиян верит в замену человека нейросетями в рутинных задачах 1
07.06.2024 Смартфон еще не выпустили, но уже делают планшет. Создатели «Р-Фона» на российском Linux готовят к выпуску «Р-Таб» 1
28.03.2024 Против россиян развернута сложная атака с помощью подержанных смартфонов. Цель – отобрать деньги и персональные данные 1
09.02.2024 Каждый третий iPhone в России сломан, на ремонт нет денег. Число поломанных смартфонов в стране растет лавинообразно 1
08.12.2023 Россиянин? Плати больше. Apple без предупреждения установила для жителей России издевательский тариф на хранилище iCloud 1
15.11.2023 Половина россиян пользуются фитнес-трекерами 1
25.10.2023 «Почта Mail.ru» реализовала новую функциональность «Календаря» 1
18.08.2023 Половина россиян хотели бы уйти в ИТ 1
31.07.2023 В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан 1
19.05.2023 Половина россиян верит, что нейросети избавят людей от рутины 1
07.04.2023 90% россиян проводят в интернете не менее двух часов в день 1
04.10.2021 Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу 1
23.06.2021 Более трети россиян использует дату рождения в составе пароля 1
16.02.2021 Статистика AliExpress: россияне стали в три раза чаще выбирать технологичную зимнюю одежду 1
29.09.2020 «AliExpress Россия» и Mail.ru Group запустили виртуальные киоски товаров 2
24.07.2020 YUMA стала дистрибьютором бренда Sonos 1
19.05.2020 Сервис видеозвонков «Почты Mail.ru» стал доступен всем пользователям 1
28.04.2020 «Почта Mail.ru» запустила сервис для планирования дня 1
07.08.2019 Рассекречены до анонса российские цены на Samsung Galaxy Note 10 1
30.06.2017 Исследование Hi-Tech Mail.Ru: пользователи не видят разницы между «белыми» и «серыми» товарами 1
26.01.2017 Mail.Ru запустила «убийцу Amazon» для бизнеса 1
26.01.2017 Mail.Ru Group выходит на рынок «горячего» хранения данных 1
02.03.2016 Рекламодатели Mail.Ru Group будут оплачивать только реальные просмотры баннеров 1
03.03.2015 Контентные проекты Mail.Ru Group перешли на HTTPS 1
04.09.2014 В России зафиксирован максимальный спрос на ИТ-вакансии 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3471 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 7
Apple Inc 12212 5
Xiaomi 1781 4
Google LLC 11893 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 416 3
Samsung Electronics 10336 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 2
Qualcomm Technologies 1841 1
GoPro Inc 59 1
Sonos 26 1
Weborama - Веборама 24 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Microsoft Corporation 24756 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Yahoo! 3699 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 630 1
Ruteq - Рутек 30 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 329 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 730 1
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 3 1
Почта России ПАО 2139 3
Связной ГК 1372 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 257 2
Unsplash 916 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
YUMA 5 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 935 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
Единая Россия - Политическая партия 297 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7729 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10695 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28404 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3201 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17235 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28131 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6094 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4571 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21015 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9449 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2570 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2034 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11233 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30220 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11296 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4832 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1856 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2944 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2522 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14290 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5549 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4975 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4411 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7837 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1151 2
Аксессуары 3944 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1219 1
ToF camera - Time-of-flight камера 68 1
VK - Mail.Ru Почта 351 6
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VK - Mail.ru Здоровье 19 3
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Google Android 14169 2
VK - Mail.ru Календарь 16 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 204 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 2
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Apple iPad 3875 2
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Samsung One UI 69 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 500 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 34 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
Samsung S-Pen - Стилус 138 1
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 18 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
VK - Mail.ru Задачи - Todo.Mail.ru 1 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1573 1
Samsung Galaxy 964 1
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Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 1
OpenAI ChatGPT 375 1
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Midjourney - нейросеть 66 1
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Рябинин Дмитрий 5 2
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Горелкин Антон 98 1
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Зеленов Сергей 10 1
Шарков Иван 9 1
Зыков Владимир 7 1
Иванова Дагмара 37 1
Мельнова Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 19
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Европа 21863 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - СФО - Новосибирск 4371 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2008 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 147 1
Азия - Азиатский регион 5584 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 67 1
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 33 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5967 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6491 3
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7826 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5101 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 231 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 174 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
VK - Mail.ru Новости 33 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1929 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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