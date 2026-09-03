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Опрос Hi-Tech Mail и «VK Рекламы»: 92% россиян считают, что ИИ в рекламе станет больше

Больше половины опрошенных россиян считают, что могут отличить рекламу, созданную искусственным интеллектом, от рекламы, сделанной человеком, 77% опрошенных отмечают, что реклама без участия нейросетей нравится им больше. Об этом CNews сообщили представители VK.

Среди ситуаций, в которых использование ИИ в рекламе оправданно, большинство опрошенных выделяет технологичность инструмента: например, возможность показать товар так, как его сложно продемонстрировать в реальности, — так ответили 47%, и фотореалистичность — 22%. При этом для подавляющего большинства респондентов неприемлемо, если ИИ-реклама вводит в заблуждение о реальных свойствах товара, — так ответили 70% участников опроса. По мнению половины россиян, даже если рекламу генерирует искусственный интеллект, должно быть очевидно, настоящий это товар или нарисованный, а сами изображения и видео должны выглядеть естественно.

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«ИИ в рекламе — это не замена человека, а его «цифровой ассистент», способный упростить запуск рекламной кампании и помочь с креативами. В то же время у пользователей высокий запрос на качество и реалистичность картинки, и при разработке ИИ-инструментов для генерации креативов мы это учитываем. Как только креативы, создаваемые в «VK Рекламе» с помощью ИИ, стали фотореалистичны, доля баннеров с ИИ-изображениями выросла на 30% всего за три месяца», — сказала операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.

Опрос проводился на проекте Hi-Tech Mail с 10 по 31 августа 2026 г., в нем приняли участие более 5200 респондентов со всей России.

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