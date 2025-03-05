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e-Grocery продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет
e-Grocery и организации, системы, технологии, персоны:
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Курмангужин Асан 5 2
|Бонев Игорь 5 2
|Тарабрин Антон 3 2
|Александрова Александра 10 2
|Катасонов Сергей 19 2
|Глухов Павел 2 2
|Предыбайло Вячеслав 22 2
|Умряева Татьяна 19 2
|Хуснуллин Линар 4 2
|Кунис Григорий 7 1
|Соколов Артем 48 1
|Морозов Михаил 17 1
|Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 1
|Смирнов Дмитрий 92 1
|Кравцов Александр 5 1
|Семашко Николай 3 1
|Кузовлев Дмитрий 2 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Романовская Лариса 3 1
|Мяльдзин Тимур 2 1
|Тареев Григорий 2 1
|Чеканов Кирилл 3 1
|Дмитриев Алексей 48 1
|Шиянов Игорь 3 1
|Марфутин Денис 4 1
|Кондрахин Денис 1 1
|Волошин Евгений 63 1
|Ременникова Елена 10 1
|Крылова Наталья 2 1
|Матвеев Андрей 7 1
|Кудрявцева Анастасия 12 1
|Близнюк Станислав 15 1
|Бензорук Дмитрий 1 1
|Бобылев Дмитрий 2 1
|Измайлов Константин 14 1
|Семьянов Артём 1 1
|Тихонова Екатерина 2 1
|Кривенко Андрей 3 1
|Ханда Кевин 4 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
|INFOLine-Аналитика 58 1
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