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e-Grocery продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет


05.03.2025 «Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA 1
03.12.2024 Wildberries выходит на рынок e-grocery 1
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 1
06.08.2024 Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» 1
28.06.2024 Вячеслав Предыбайло -

Вячеслав Предыбайло, «Эвотор»: При выборе решения нужно уточнять у поставщика все возможные расходы

 1
15.03.2024 «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» запустили AGV-роботы на распределительном центре 1
21.02.2024 Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ 1
20.02.2024 «Магнит» объявляет о назначении генерального директора маркетплейса «Магнит Маркет» 1
19.10.2023 «Магнит» покупает KazanExpress и запускает собственный маркетплейс 1
03.10.2023 Ирина Сенг, Vectorly, — о том, как AI влияет на управление и развитие ИТ-специалистов 1
04.07.2023 «Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение 1
14.06.2023 «Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM-университета 1
25.04.2023 «Эвотор» запустила новое направление по автоматизации сетевой торговли 1
30.03.2023 «Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции 1
21.03.2023 «Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
14.03.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из Zotman Pizza в Москве 1
15.02.2023 Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы 1
11.11.2022 Центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом» 1
17.10.2022 X5 запустила доставку через «Яндекс еду» 1
06.09.2022 На витрине «Сбермаркета» появился «Утконос мини» 1
31.08.2022 «Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» 1
21.07.2022 «Магнит» и Delivery Club расширили географию 30-минутной доставки до 66 городов 1
09.11.2021 Как Утконос ОНЛАЙН управляет гаджетами сотрудников 1
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
30.03.2021 «Яндекс.маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут 1
02.03.2021 На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды 1
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики 1
26.10.2020 «Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года 1
30.09.2020 «Магнит» и «Яндекс.Еда» стали партнерами 1
08.07.2020 «Утконос онлайн» запустил виртуального собеседника 1
08.07.2020 «Сбермаркет» вступил в АКИТ 1
24.04.2020 Квартальный оборот «Сбермаркета» увеличился в 5 раз до 1,5 млрд рублей 1
15.04.2020 Александр Кравцов, Merlion -

Цифровая трансформация в ритейле продолжается — ключевые изменения и новые вызовы

 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

e-Grocery и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7460 6
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 3
Крок - Croc 1778 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 2
Эвотор - Evotor 185 2
VK - Mail.ru Group 3461 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
Merlion - Мерлион 815 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
SOTI 7 1
MobileIron 24 1
Yandex Go - Yango 26 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 324 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 184 1
МегаФон 8985 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Ростелеком 9777 1
Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 6 1
8288 1
Агбис 3 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
WSO2 16 1
Vectorly - Векторли 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 7
Лента - Утконос 177 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 5
Лента - Сеть розничной торговли 2096 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 4
X5 Group - Перекрёсток 550 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 3
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 50 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 677 2
ВкусВилл - Избёнка 160 2
Магнит Косметик 34 2
iGooods 11 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Joom - маркетплейс 19 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Почта России ПАО 2120 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Группа Самолет 78 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Бутово ФЦ - Фулфилмент-центр 2 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Master Delivery - Мастер Деливери - Прямиком сервис доставки 1 1
Даркстор у дома 3 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Deliveroo 3 1
Xploration Capital 6 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2304 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1065 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 5
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 79 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4530 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7171 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2869 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2409 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12264 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6310 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2318 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5921 2
Швейцарский нож - многофункциональный складной нож - Swiss knife - Swiss made 36 2
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 90 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 170 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 183 8
Яндекс.Лавка 232 4
Google Android 14089 3
Яндекс.Маркет 961 3
Магнит Доставка 16 3
Apple iOS 7858 2
Linux OS 10047 2
SOTI MobiControl - решение для управления корпоративной мобильностью 5 2
Microsoft Windows 15751 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Яндекс.Плюс 195 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 1
Apple iPhone 6 4862 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 52 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 3 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 78 1
Microsoft Office 3760 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7113 1
OpenAI ChatGPT 362 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 252 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 393 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Курмангужин Асан 5 2
Бонев Игорь 5 2
Тарабрин Антон 3 2
Александрова Александра 10 2
Катасонов Сергей 19 2
Глухов Павел 2 2
Предыбайло Вячеслав 22 2
Умряева Татьяна 19 2
Хуснуллин Линар 4 2
Кунис Григорий 7 1
Соколов Артем 48 1
Морозов Михаил 17 1
Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 1
Смирнов Дмитрий 92 1
Кравцов Александр 5 1
Семашко Николай 3 1
Кузовлев Дмитрий 2 1
Масюк Дмитрий 16 1
Романовская Лариса 3 1
Мяльдзин Тимур 2 1
Тареев Григорий 2 1
Чеканов Кирилл 3 1
Дмитриев Алексей 48 1
Шиянов Игорь 3 1
Марфутин Денис 4 1
Кондрахин Денис 1 1
Волошин Евгений 63 1
Ременникова Елена 10 1
Крылова Наталья 2 1
Матвеев Андрей 7 1
Кудрявцева Анастасия 12 1
Близнюк Станислав 15 1
Бензорук Дмитрий 1 1
Бобылев Дмитрий 2 1
Измайлов Константин 14 1
Семьянов Артём 1 1
Тихонова Екатерина 2 1
Кривенко Андрей 3 1
Ханда Кевин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1975 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2996 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2966 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3110 3
Узбекистан - Республика 1748 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Беларусь - Белоруссия 5730 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2442 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 613 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 324 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1518 1
Армения - Республика 2298 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 446 1
Франция - Французская Республика 7867 1
Казахстан - Республика 5575 1
Европа 21818 1
Канада 4896 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 328 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 18 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Москва - Печатники 129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 17
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1204 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 915 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2028 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 516 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 140 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7549 3
Зоология - наука о животных 2651 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1646 3
Аренда 2441 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 2
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 60 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1667 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 26 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3055 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
Английский язык 6672 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 608 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
INFOLine-Аналитика 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
Тинькофф - Центральный университет 11 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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