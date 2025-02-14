Кривенко Андрей
Кривенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
|Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 6 1
|1С 8259 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 59 1
|Фомин Дмитрий 24 1
|Останин Иван 5 1
|Макарова Анастасия 1 1
|Шереметьева Алеся 2 1
|Forbes - Форбс 825 1
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