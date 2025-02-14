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Кривенко Андрей



14.02.2025 Владелец Positive Technologies с партнерами вложат 200 миллионов в медицинскую ERP «Ася» 1
15.03.2024 «ВкусВилл» совместно с «Автомаконом» запустили AGV-роботы на распределительном центре 1
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кривенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Новые облачные технологии (НОТ) 449 1
Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 6 1
8259 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 1
ВкусВилл - Избёнка 159 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Клиника Фомина - федеральная сеть многопрофильных клиник 3 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 79 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12080 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1084 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 303 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1799 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1712 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 436 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6276 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2142 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2829 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 59 1
Фомин Дмитрий 24 1
Останин Иван 5 1
Макарова Анастасия 1 1
Шереметьева Алеся 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 488 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2754 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3117 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2431 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1232 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1014 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 428 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7868 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5795 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Forbes - Форбс 825 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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