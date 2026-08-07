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Forbes Форбс

Forbes - Форбс

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

йн Несовершеннолетние россияне в скором будущем могут лишиться возможности получать различные SMS-рассылки, а также SMS-сообщения, необходимые для регистрации и авторизации в интернет-сервисах, пишет Forbes. Такие SMS нужны, в том числе, для двухфакторной авторизации во многих сервисах. Единственное исключение сделано для SMS-сообщений, отправленных различными государственными информсистема
31.07.2026 Банкет за счет домоседов. Сотовые операторы вводят бесплатный международный роуминг на фоне повышения внутренних тарифов

е операторы связи стали «обнулять» стоимость международного роуминга для своих абонентов. Как пишет Forbes, эта услуга стала условно бесплатной – одни операторы сделали ее таковой весной 2026 г
27.07.2026 Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Серверов нет, возьмем деньгами Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входит в холдинг «Инвестмир», пишет Forbes. Общая сумма взыскания – около 3,5 млрд руб., причем четыре иска из пяти рассматриваются в формате закрытого судебного заседания. По информации издания, причиной подачи исков стал срыв п
13.07.2026 В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники

аторов Российский рынок колл-центров, работающих по аутсорсу, перешел в стадию стагнации. Как пишет Forbes со ссылкой на данные iKS-Consulting, по результатам 2025 г. он вырос всего-навсего на

07.07.2026 Билетики покупаем, связь оплачиваем. Гигантская российская лотерейная сеть внезапно превратилась в сотового оператора

Звоните, а не пишите В России в самом скором будущем может заработать новый оператор связи, в очередной раз виртуальный. Как пишет Forbes, попробовать себя на этом поприще решила российская лотерейная сеть «Лотереи Москвы», связанная с брендом «Столото». При этом сеть «Столото» к моменту выхода материала совершенно не афиш
06.07.2026 Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна

на «Макс»имум Россиянам могут запретить использовать различные сервисы для подтверждения «значимых действий» в интернете и оставить им для этого только нацмессенджер «Макс» и SMS-сообщения. Как пишет Forbes, инициатива исходит от Минцифры России, притом продвигает оно ее давно. Такое ограничение должно было стать частью недавно принятого второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, однако
03.07.2026 Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет

Обрати внимание – сделано в Германии Российской компании «Роснефть» понадобились специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного из лидеров мирового рынка ERP-систем. Как пишет Forbes, компания открыла несколько соответствующих вакансий на HeadHunter – часть в июне, часть в июле 2026 г. SAP годами была одним из крупнейших игроков еще и российского ERP-рынка – до тех п
26.06.2026 Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников

Оптимизация персонала в связи с отсутствием финансирования Российский разработчик систем автоматизации «Цифра Роботикс» (ООО «Вист майнинг технолоджи») провел сокращение персонала, пишет Forbes со ссылкой на информацию двух своих источников на ИТ-рынке и трех уволенных сотрудников компании. Решение вызвано неготовностью собственника продолжать финансирование компании. Об этом к
16.06.2026 Власти мощно отомстят интернет-магазинам за издевательства над продавцами. Грядут справедливость и гигантские штрафы

Предприниматели под защитой государства Продавцы на российских маркетплейсах получат новое оружие в борьбе против различных санкций со стороны маркетплейсов, на которых они торгуют. Как пишет Forbes, в России скоро появится новый закон, позволяющий штрафовать торговые площадки за ценовое давление на продавцов. Наказание будет не уголовным, а лишь административным, но его предельный

04.06.2026 В российских компаниях цифровой хаос. Контроля над ИТ-активами нет, учет ведется абы как

и шатания Отечественные компании никак не могут обуздать контроль над своими ИТ-активами, отмечает Forbes. Софт и «железо» почти не отслеживаются, нет четкой структуры инвентаря, нет даже пони
02.06.2026 Генеральный директор MANGO OFFICE получил премию «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club

Денис Голованов победил в номинации «Прорыв года. Трансформация компании» 28 мая 2026 года в особняке Дом Смирнова состоялась церемония вручения премии «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club. Проект направлен на формирование положительного имиджа российского бизнеса, развитие корпоративной культуры и популяризацию лучших практик управления компаниями. Генеральный директ
22.05.2026 Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

Коллеги, дверь вон там Группа компаний «Софтлайн», крупный отечественный ИТ-холдинг, приступила к массовому сокращению персонала. Как пишет Forbes, всего за несколько месяцев работы лишились 800 человек, а это около 7,2% от общего числа сотрудников «Софтлайн». По информации издания, все эти люди остались без работы в период с III к
22.04.2026 Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira

Секретный заменитель Jira Компания Wildberries & Russ (RWB) внедрила в свою информсистему платформу Tracker собственной разработки для автоматизации проектного управления и процессинга задач, пишет Forbes. Это отечественный аналог платформы Jira американской компании Atlassian, которая вплоть до 2022 г. пользовалась в России очень большой популярностью, особенно в секторе частного бизнеса
10.04.2026 Билайн в рейтинге лучших работодателей для молодежи по версии Forbes

Билайн возглавил рейтинг лучших работодателей для молодежи года по версии Forbes, попав в категорию «золото». В рейтинг 2025 года вошли 50 компаний, Билайн показал лучший результат в телекоме. Компании сравнивались по показателям: наличие стажировок, стипендиальных и
31.03.2026 Назад в 80-е. В России бешеный спрос на проводные телефоны среди чиновников

были популярны в России в 80-е и 90-е годы прошлого века за неимением сотовых телефонов. Как пишет Forbes, это напрямую связано с постоянными отключениями мобильного интернета. В Москве с этим
24.03.2026 Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти

зато дешевле В России выросли продажи дефицитных компьютерных комплектующих, которые сейчас либо вовсе не найти в магазинах, или которые там стоят в в несколько раз дороже, чем годом ранее. Как пишет Forbes со ссылкой на «Авито», охотнее всего россияне скупают твердотельные накопители и оперативную память, но не гнушаются также и подержанных жестких дисков. Для примера, всего за три месяца,
19.03.2026 В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

я служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России не справляется с блокировками из-за перегрузки ИТ-оборудования для фильтрации трафика, пишет Forbes. Из-за этого заблокированные онлайн-сервисы время от времени все-таки становятся доступны для россиян. В марте 2026 г. Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками — устано
17.12.2025 По всей стране грандиозно обвалились продажи iPhone – россияне массово переходят на «китайцев»

iPhone не в моде В России обрушились продажи смартфонов Apple iPhone, даже несмотря на выход удачной линейки iPhone 17. Как пишет Forbes, в деньгах доля Apple упала на 6,1% всего за год – если в январе-сентябре 2024 г. она удерживала 31,3% российского рынка, то по итогам девяти месяцев 2025 г. – лишь 25,2%. При этом сюда

27.11.2025 «Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

Больше ясности Российские операторы связи обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и попросили его ввести единые требования к работе «белых списков» сайтов, пишет Forbes. Речь о перечне веб-ресурсов, которыми россияне смогут пользоваться во время отключения мобильного интернета. От этой напасти жители многих регионов страны страдают с весны 2025 г. Власт
15.10.2025 IBP-система Novo Forecast Enterprise подтвердила эффективность в реальных условиях. Российский разработчик Novo BI стал партнером «Форбс Консалтинг» в области интегрированного бизнес-планирования

«Форбс Консалтинг», эксперт в области интегрированного бизнес-планирования, выбрал российскую систему от Novo BI в свой портфель решений в сфере автоматизации прогнозирования спроса и планирован
08.09.2025 «2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

Пути разошлись Основатель навигационного сервиса 2ГИС Александр Сысоев покинул свою компанию ООО «Дубльгис», пишет Forbes. Бизнесмен продал долю в ней, но сумма сделки не раскрывается. Более того, публично о самом факте сделки нигде не сообщалось, о ней стало известно лишь в начале сентября 2025 г., хотя вс
25.08.2025 Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации

Деньги на бочку Против компании «Микро Фокус» подана лавина исков на общую сумму около 130 млн руб., пишет Forbes. Среди истцов – структуры бизнес-центра «Метрополис» в Москве, производитель шин Cordiant, ИТ-компания «Марвел-Дистрибуция» и группа «Систематика». «Микро Фокус» – это российская «дочка»
21.07.2025 Planum и «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества

Отечественный вендор Biplanum и консалтинговая компания «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества в области автоматизации процессов финансового планирования, бюджетирования и управленческой отчетности. Партнерство расширит д
01.07.2025 Иностранным интернет-магазинам в России грозит массовая блокировка. В опасности даже любимые россиянами сервисы

«Черный список» как угроза Список заблокированных в России сайтов в очень скором будущем могут пополнить популярные в стране маркетплейсы, пишет Forbes. Это вытекает из финальной версии законопроекта о регулировании посреднических цифровых платформ, который будет распространяться на них в случае внесения их в реестр цифровых платформ. Е
05.06.2025 Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос

Нечего созваниваться с внешним миром В России могут ввести запрет звонки с зарубежных SIM-карт, пишет Forbes. По информации издания, это делается в рамках противостояния мошенникам, которые на ежедневной основе одолевают россиян своими звонками. Запрет этот планируется внедрить на уровне закона
28.05.2025 Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин

Найти и купить Российский интернет-гигант «Яндекс» хочет внедрить в свою систему поиска функцию покупки товаров, пишет Forbes со ссылкой на представителей «Яндекса».. Она позволит приобретать желаемое, не переходя на сайты магазинов и на маркетплейс. В настоящее время нововведение находится в стадии тестировани
27.05.2025 Назад в прошлое. Россияне массово подключают домашний интернет на фоне перебоев в работе мобильного

Россиянам нужен интернет Российские граждане вынужденно начали массово возвращаться на проводной интернет. Как пишет Forbes, к этому их толкает регулярные перебои в работе мобильного интернета. CNews сообщал, что его ограничивают специально, объясняя это атаками украинских БПЛА. Фактически, россияне против св
22.05.2025 Россияне разочаровались в Apple. Ее часы теряют популярность – их доля падает под натиском китайских конкурентов. Опрос

С американского на китайское Россияне стали гораздо реже покупать умные часы Apple Watch, пишет Forbes со ссылкой на статистику МТС. По итогам I квартала 2025 г. их доля упала на 6 процентных пунктов год к году в денежном выражении и остановилась на отметке 29%. В общей сложности россияне
17.02.2025 «Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение

«Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение. Клиентам интегратора доступно еще одно решение для финансового планирования. Последние несколько лет в корпоративном управлении на
30.01.2025 На Ozon, Wildberries и «Авито» по паспорту. Россиян хотят заставить регистрироваться в онлайн-магазинах и сайтах объявлений через «Госуслуги»

вают инициативу по запрету россиянам регистрироваться на маркетплейсах и сайтах с объявлениями (классифайдах) с использованием личных почтовых адресов и номеров телефонов, как это реализовано сейчас. Forbes пишет, что новая инициатива подразумевает регистрацию на таких порталах исключительно с использованием профиля на «Госуслугах». Новшество прописано в подготовленных российским правительс
25.12.2024 Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

л бинокль Платформа госуслуг и информсистем «Гостех» в обозримом будущем обзавестись новым сервисом – он будет отвечать за агрегацию и обработку геотреков абонентов российских операторов связи, пишет Forbes. Иными словами, сервис займется отслеживанием перемещений россиян и гостей страны, подключившихся к местным операторам сотовой связи. Проект станет частью так называемого «госозера» данн
31.10.2024 Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным

Свое, но не родное 62% крупнейших российских компаний вынужденно испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного программного обеспечения, пишет Forbes со ссылкой на статистику компании Orion Soft. Чаще всего они жалуются на проблемы совместимости, особенно когда нужно заставить российские и зарубежные программы работать в тандеме. В хо
30.10.2024 Пока экран не треснет. Россияне перестали покупать новые смартфоны и годами пользуются тем, что есть

Старое лучше нового Россияне полностью отказались от регулярной замены смартфона, пишет Forbes. Отныне они покупают новый мобильник исключительно тогда, когда старым уже невозможно пользоваться, то есть только когда он перестает работать и выполнять свои функции. Такого сценария о
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию

Покупка бизнеса Сбербанк стал владельцем школы программирования для детей «Алгоритмика». Об этом в конце октября 2024 г. пишет Forbes. Основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов подтвердил, что продал российские активы, однако сообщил, что покупателем стал не Сбербанк, а частный инвестор. По информации Forbes, Лоба
18.10.2024 Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Цены выше – хостинг дороже В России резко подорожали услуги компаний по предоставлению хостинга и всех сопутствующих сервисов. Как пишет Forbes, пример подали крупнейшие игроки этого рынка – «Мастерхост», Ru-Center и Timeweb, причем у первого цены выросли сразу на 20%. Но это не предел – у Timeweb новые расценки выше в среднем н
17.09.2024 В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны

VK силами специалистов входящего в его состав центра аналитических продуктов VK Predict разработал платформу автоматической разработки моделей машинного обучения и работы с технологиями ИИ. Как пишет Forbes, проект, получивший название AutoML, ориентирован на людей, не имеющих ИТ-знаний и соответствующих навыков. В качестве конкурирующих сервисов собеседники Forbes называют Yandex Da
04.09.2024 Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube»

Лицензию на стол Россия оказалась на пороге сокращения количества интернет-провайдеров. Как пишет Forbes, их будут лишать лицензии за ускорение YouTube – любимого россиянами видеосервиса, не

09.08.2024 Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России

предоставить информацию обо всех размещенных в их сетях серверах системы Google Global Cache (GGC), которые помогают контенту Google, в том числе и видео с YouTube, загружаться в разы быстрее, пишет Forbes. Причины своего внезапного интереса к этому оборудованию регулятор не назвал, но особое внимание привлекает тот факт, кому операторы связи обязаны будут доложить об этих серверах. Получа
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК

сирован повышенный спрос потребителей на ноутбуки собственных торговых марок розничных сетей, пишет Forbes. Если в первой половине 2023 г. их доля в натуральном выражении едва достигала 2,5:%,

11.06.2024 В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян

Тройка уже не в моде Операторы связи стали гораздо активнее избавляться от сотовых сетей третьего поколения (3G), пишет Forbes. Темп задает МТС – один из крупнейших операторов связи с 81-миллионной абонентской базой в России (по данным самого оператора). Ранее CNews писал о планах компании по массовому отключени

Публикаций - 1002, упоминаний - 1124

Forbes и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 163
Google LLC 12688 134
Apple Inc 13154 133
Yandex - Яндекс 9216 110
Meta Platforms - Facebook 4621 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 73
Oracle Corporation 7074 66
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 62
Intel Corporation 12811 56
МегаФон 10742 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 51
Samsung Electronics 11064 51
VK - Mail.ru Group 3602 48
Ростелеком 10948 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 47
Amazon Inc - Amazon.com 3277 46
Telegram Group 2940 44
Dell EMC 5180 37
X Corp - Twitter 2938 31
Huawei 4676 28
HP Inc. 5883 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 25
Nvidia Corp 4002 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
9594 22
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 22
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 21
Lenovo Group 2446 21
Lenovo Motorola 3566 20
SAP SE 5601 20
Cisco Systems 5372 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 18
Qualcomm Technologies 1974 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Yahoo! 3726 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Toshiba Corporation 2980 14
Sony 6739 14
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 101
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 49
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 35
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 31
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Berkshire Hathaway 34 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
eBay Inc 1640 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
Microsoft - LinkedIn 699 13
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 13
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 13
Альфа-Банк 1979 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
Walt Disney Company 647 11
Walmart - Wal-Mart Stores 405 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Газпром ПАО 1493 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 9
Tesla Motors 461 9
Visa International 1993 9
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
DST Global - Digital Sky Technologies 229 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Почта России ПАО 2370 9
Связной ГК 1401 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 86
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 58
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 51
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
Судебная власть - Judicial power 2500 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
Единая Россия - Политическая партия 321 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Демократическая политическая партия США 122 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 2
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 162
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 141
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 126
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 119
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 113
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 99
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 82
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 71
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 61
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 55
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 55
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 48
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 42
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 41
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 39
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 33
FreePik 1841 67
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 57
Google Android 15243 55
Microsoft Windows 16882 44
Apple iOS 8583 38
Google YouTube - Видеохостинг 3002 32
Microsoft Windows 2000 8678 31
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 29
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 28
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 27
Linux OS 11533 27
Apple iPad 4011 24
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Microsoft Office 4170 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 20
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 19
Apple - App Store 3109 18
Apple iPhone 6 4861 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Rakuten Viber 665 11
Microsoft Azure 1526 11
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 11
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 11
Apple iPhone 8 189 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 11
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 11
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 11
Google Chrome - браузер 1701 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Office 365 1042 10
Apple iPod 1553 10
ByteDance - TikTok 355 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 63
Путин Владимир 3454 55
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 40
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 32
Шадаев Максут 1210 29
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 29
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 26
Allen Paul - Аллен Пол 125 26
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 23
Larry Page - Ларри Пейдж 197 21
Григоренко Дмитрий 249 20
Дуров Павел 329 19
Brin Sergey - Сергей Брин 193 19
Волож Аркадий 268 16
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 16
Slim Carlos - Слим Карлос 35 16
Усманов Алишер 311 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 14
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 12
Dell Michael - Делл Майкл 193 12
Мишустин Михаил 787 11
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 11
Потанин Владимир 91 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Касперский Евгений 337 10
Вексельберг Виктор 155 10
Хинштейн Александр 148 10
Мильнер Юрий 137 10
Абрамов Алексей 54 10
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 9
Левин Борис 57 9
Карчев Олег 37 9
Мангутов Владислав 34 9
Касперская Наталья 319 8
Левин Леонид 134 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 7
Евтушенков Владимир 217 7
Таврин Иван 120 7
Соколов Артем 56 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 614
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 367
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 162
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 137
Европа 24964 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 62
Япония 13807 59
Украина 7928 58
Германия - Федеративная Республика 13221 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
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Беларусь - Белоруссия 6289 36
Азия - Азиатский регион 5920 35
Казахстан - Республика 6048 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 30
Южная Корея - Республика 7052 29
США - Калифорния 4829 28
Израиль 2856 27
Франция - Французская Республика 8177 26
Канада 5081 25
США - Нью-Йорк 3180 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Нидерланды 3746 21
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Италия - Итальянская Республика 4508 19
Испания - Королевство 3840 18
Кипр - Республика 636 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Великобритания - Лондон 2432 17
Швеция - Королевство 3782 17
Китай - Тайвань 4245 16
Турция - Турецкая республика 2620 16
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New York Post 53 4
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
Gartner - Гартнер 3658 32
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Forbes Insights 19 6
Forbes Global 2000 50 6
INFOLine-Аналитика 78 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Forbes Cloud 100 6 4
Forrester Research 834 3
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comScore 379 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Moody's Investors Service 136 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 3
Forbes 400 3 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
TrendForce 187 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Microsoft Research 144 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Superdata 12 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Hindenburg Research 4 2
Fortune Global 100 142 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
IMARC Group 7 2
eMarketer 206 2
Needham & Company 36 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
ИИИ - Институт исследований интернета 66 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
McGill University - Университет Макгилла 27 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 28
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
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DOT-журналистика 3 1
Docflow 148 1
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