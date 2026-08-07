Forbes - Форбс

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве йн Несовершеннолетние россияне в скором будущем могут лишиться возможности получать различные SMS-рассылки, а также SMS-сообщения, необходимые для регистрации и авторизации в интернет-сервисах, пишет Forbes. Такие SMS нужны, в том числе, для двухфакторной авторизации во многих сервисах. Единственное исключение сделано для SMS-сообщений, отправленных различными государственными информсистема

Банкет за счет домоседов. Сотовые операторы вводят бесплатный международный роуминг на фоне повышения внутренних тарифов е операторы связи стали «обнулять» стоимость международного роуминга для своих абонентов. Как пишет Forbes, эта услуга стала условно бесплатной – одни операторы сделали ее таковой весной 2026 г

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика Серверов нет, возьмем деньгами Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входит в холдинг «Инвестмир», пишет Forbes. Общая сумма взыскания – около 3,5 млрд руб., причем четыре иска из пяти рассматриваются в формате закрытого судебного заседания. По информации издания, причиной подачи исков стал срыв п

В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники аторов Российский рынок колл-центров, работающих по аутсорсу, перешел в стадию стагнации. Как пишет Forbes со ссылкой на данные iKS-Consulting, по результатам 2025 г. он вырос всего-навсего на

Билетики покупаем, связь оплачиваем. Гигантская российская лотерейная сеть внезапно превратилась в сотового оператора Звоните, а не пишите В России в самом скором будущем может заработать новый оператор связи, в очередной раз виртуальный. Как пишет Forbes, попробовать себя на этом поприще решила российская лотерейная сеть «Лотереи Москвы», связанная с брендом «Столото». При этом сеть «Столото» к моменту выхода материала совершенно не афиш

Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна на «Макс»имум Россиянам могут запретить использовать различные сервисы для подтверждения «значимых действий» в интернете и оставить им для этого только нацмессенджер «Макс» и SMS-сообщения. Как пишет Forbes, инициатива исходит от Минцифры России, притом продвигает оно ее давно. Такое ограничение должно было стать частью недавно принятого второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, однако

Лицом к Западу. «Роснефть» срочно понадобились специалисты по SAP – импортозамещаться желания нет Обрати внимание – сделано в Германии Российской компании «Роснефть» понадобились специалисты по программному обеспечению немецкой компании SAP, одного из лидеров мирового рынка ERP-систем. Как пишет Forbes, компания открыла несколько соответствующих вакансий на HeadHunter – часть в июне, часть в июле 2026 г. SAP годами была одним из крупнейших игроков еще и российского ERP-рынка – до тех п

Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников Оптимизация персонала в связи с отсутствием финансирования Российский разработчик систем автоматизации «Цифра Роботикс» (ООО «Вист майнинг технолоджи») провел сокращение персонала, пишет Forbes со ссылкой на информацию двух своих источников на ИТ-рынке и трех уволенных сотрудников компании. Решение вызвано неготовностью собственника продолжать финансирование компании. Об этом к

Власти мощно отомстят интернет-магазинам за издевательства над продавцами. Грядут справедливость и гигантские штрафы Предприниматели под защитой государства Продавцы на российских маркетплейсах получат новое оружие в борьбе против различных санкций со стороны маркетплейсов, на которых они торгуют. Как пишет Forbes, в России скоро появится новый закон, позволяющий штрафовать торговые площадки за ценовое давление на продавцов. Наказание будет не уголовным, а лишь административным, но его предельный

В российских компаниях цифровой хаос. Контроля над ИТ-активами нет, учет ведется абы как и шатания Отечественные компании никак не могут обуздать контроль над своими ИТ-активами, отмечает Forbes. Софт и «железо» почти не отслеживаются, нет четкой структуры инвентаря, нет даже пони

Генеральный директор MANGO OFFICE получил премию «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club Денис Голованов победил в номинации «Прорыв года. Трансформация компании» 28 мая 2026 года в особняке Дом Смирнова состоялась церемония вручения премии «Бизнес-лидеры» при информационной поддержке Forbes Club. Проект направлен на формирование положительного имиджа российского бизнеса, развитие корпоративной культуры и популяризацию лучших практик управления компаниями. Генеральный директ

Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы Коллеги, дверь вон там Группа компаний «Софтлайн», крупный отечественный ИТ-холдинг, приступила к массовому сокращению персонала. Как пишет Forbes, всего за несколько месяцев работы лишились 800 человек, а это около 7,2% от общего числа сотрудников «Софтлайн». По информации издания, все эти люди остались без работы в период с III к

Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira Секретный заменитель Jira Компания Wildberries & Russ (RWB) внедрила в свою информсистему платформу Tracker собственной разработки для автоматизации проектного управления и процессинга задач, пишет Forbes. Это отечественный аналог платформы Jira американской компании Atlassian, которая вплоть до 2022 г. пользовалась в России очень большой популярностью, особенно в секторе частного бизнеса

Билайн в рейтинге лучших работодателей для молодежи по версии Forbes Билайн возглавил рейтинг лучших работодателей для молодежи года по версии Forbes, попав в категорию «золото». В рейтинг 2025 года вошли 50 компаний, Билайн показал лучший результат в телекоме. Компании сравнивались по показателям: наличие стажировок, стипендиальных и

Назад в 80-е. В России бешеный спрос на проводные телефоны среди чиновников были популярны в России в 80-е и 90-е годы прошлого века за неимением сотовых телефонов. Как пишет Forbes, это напрямую связано с постоянными отключениями мобильного интернета. В Москве с этим

Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти зато дешевле В России выросли продажи дефицитных компьютерных комплектующих, которые сейчас либо вовсе не найти в магазинах, или которые там стоят в в несколько раз дороже, чем годом ранее. Как пишет Forbes со ссылкой на «Авито», охотнее всего россияне скупают твердотельные накопители и оперативную память, но не гнушаются также и подержанных жестких дисков. Для примера, всего за три месяца,

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов я служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России не справляется с блокировками из-за перегрузки ИТ-оборудования для фильтрации трафика, пишет Forbes. Из-за этого заблокированные онлайн-сервисы время от времени все-таки становятся доступны для россиян. В марте 2026 г. Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками — устано

По всей стране грандиозно обвалились продажи iPhone – россияне массово переходят на «китайцев» iPhone не в моде В России обрушились продажи смартфонов Apple iPhone, даже несмотря на выход удачной линейки iPhone 17. Как пишет Forbes, в деньгах доля Apple упала на 6,1% всего за год – если в январе-сентябре 2024 г. она удерживала 31,3% российского рынка, то по итогам девяти месяцев 2025 г. – лишь 25,2%. При этом сюда

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос Больше ясности Российские операторы связи обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и попросили его ввести единые требования к работе «белых списков» сайтов, пишет Forbes. Речь о перечне веб-ресурсов, которыми россияне смогут пользоваться во время отключения мобильного интернета. От этой напасти жители многих регионов страны страдают с весны 2025 г. Власт

IBP-система Novo Forecast Enterprise подтвердила эффективность в реальных условиях. Российский разработчик Novo BI стал партнером «Форбс Консалтинг» в области интегрированного бизнес-планирования «Форбс Консалтинг», эксперт в области интегрированного бизнес-планирования, выбрал российскую систему от Novo BI в свой портфель решений в сфере автоматизации прогнозирования спроса и планирован

«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию Пути разошлись Основатель навигационного сервиса 2ГИС Александр Сысоев покинул свою компанию ООО «Дубльгис», пишет Forbes. Бизнесмен продал долю в ней, но сумма сделки не раскрывается. Более того, публично о самом факте сделки нигде не сообщалось, о ней стало известно лишь в начале сентября 2025 г., хотя вс

Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации Деньги на бочку Против компании «Микро Фокус» подана лавина исков на общую сумму около 130 млн руб., пишет Forbes. Среди истцов – структуры бизнес-центра «Метрополис» в Москве, производитель шин Cordiant, ИТ-компания «Марвел-Дистрибуция» и группа «Систематика». «Микро Фокус» – это российская «дочка»

Planum и «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества Отечественный вендор Biplanum и консалтинговая компания «Форбс Консалтинг» объявили о начале стратегического сотрудничества в области автоматизации процессов финансового планирования, бюджетирования и управленческой отчетности. Партнерство расширит д

Иностранным интернет-магазинам в России грозит массовая блокировка. В опасности даже любимые россиянами сервисы «Черный список» как угроза Список заблокированных в России сайтов в очень скором будущем могут пополнить популярные в стране маркетплейсы, пишет Forbes. Это вытекает из финальной версии законопроекта о регулировании посреднических цифровых платформ, который будет распространяться на них в случае внесения их в реестр цифровых платформ. Е

Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос Нечего созваниваться с внешним миром В России могут ввести запрет звонки с зарубежных SIM-карт, пишет Forbes. По информации издания, это делается в рамках противостояния мошенникам, которые на ежедневной основе одолевают россиян своими звонками. Запрет этот планируется внедрить на уровне закона

Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин Найти и купить Российский интернет-гигант «Яндекс» хочет внедрить в свою систему поиска функцию покупки товаров, пишет Forbes со ссылкой на представителей «Яндекса».. Она позволит приобретать желаемое, не переходя на сайты магазинов и на маркетплейс. В настоящее время нововведение находится в стадии тестировани

Назад в прошлое. Россияне массово подключают домашний интернет на фоне перебоев в работе мобильного Россиянам нужен интернет Российские граждане вынужденно начали массово возвращаться на проводной интернет. Как пишет Forbes, к этому их толкает регулярные перебои в работе мобильного интернета. CNews сообщал, что его ограничивают специально, объясняя это атаками украинских БПЛА. Фактически, россияне против св

Россияне разочаровались в Apple. Ее часы теряют популярность – их доля падает под натиском китайских конкурентов. Опрос С американского на китайское Россияне стали гораздо реже покупать умные часы Apple Watch, пишет Forbes со ссылкой на статистику МТС. По итогам I квартала 2025 г. их доля упала на 6 процентных пунктов год к году в денежном выражении и остановилась на отметке 29%. В общей сложности россияне

«Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение «Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение. Клиентам интегратора доступно еще одно решение для финансового планирования. Последние несколько лет в корпоративном управлении на

На Ozon, Wildberries и «Авито» по паспорту. Россиян хотят заставить регистрироваться в онлайн-магазинах и сайтах объявлений через «Госуслуги» вают инициативу по запрету россиянам регистрироваться на маркетплейсах и сайтах с объявлениями (классифайдах) с использованием личных почтовых адресов и номеров телефонов, как это реализовано сейчас. Forbes пишет, что новая инициатива подразумевает регистрацию на таких порталах исключительно с использованием профиля на «Госуслугах». Новшество прописано в подготовленных российским правительс

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян л бинокль Платформа госуслуг и информсистем «Гостех» в обозримом будущем обзавестись новым сервисом – он будет отвечать за агрегацию и обработку геотреков абонентов российских операторов связи, пишет Forbes. Иными словами, сервис займется отслеживанием перемещений россиян и гостей страны, подключившихся к местным операторам сотовой связи. Проект станет частью так называемого «госозера» данн

Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным Свое, но не родное 62% крупнейших российских компаний вынужденно испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного программного обеспечения, пишет Forbes со ссылкой на статистику компании Orion Soft. Чаще всего они жалуются на проблемы совместимости, особенно когда нужно заставить российские и зарубежные программы работать в тандеме. В хо

Пока экран не треснет. Россияне перестали покупать новые смартфоны и годами пользуются тем, что есть Старое лучше нового Россияне полностью отказались от регулярной замены смартфона, пишет Forbes. Отныне они покупают новый мобильник исключительно тогда, когда старым уже невозможно пользоваться, то есть только когда он перестает работать и выполнять свои функции. Такого сценария о

Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию Покупка бизнеса Сбербанк стал владельцем школы программирования для детей «Алгоритмика». Об этом в конце октября 2024 г. пишет Forbes. Основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов подтвердил, что продал российские активы, однако сообщил, что покупателем стал не Сбербанк, а частный инвестор. По информации Forbes, Лоба

Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел Цены выше – хостинг дороже В России резко подорожали услуги компаний по предоставлению хостинга и всех сопутствующих сервисов. Как пишет Forbes, пример подали крупнейшие игроки этого рынка – «Мастерхост», Ru-Center и Timeweb, причем у первого цены выросли сразу на 20%. Но это не предел – у Timeweb новые расценки выше в среднем н

В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны VK силами специалистов входящего в его состав центра аналитических продуктов VK Predict разработал платформу автоматической разработки моделей машинного обучения и работы с технологиями ИИ. Как пишет Forbes, проект, получивший название AutoML, ориентирован на людей, не имеющих ИТ-знаний и соответствующих навыков. В качестве конкурирующих сервисов собеседники Forbes называют Yandex Da

Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube» Лицензию на стол Россия оказалась на пороге сокращения количества интернет-провайдеров. Как пишет Forbes, их будут лишать лицензии за ускорение YouTube – любимого россиянами видеосервиса, не

Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России предоставить информацию обо всех размещенных в их сетях серверах системы Google Global Cache (GGC), которые помогают контенту Google, в том числе и видео с YouTube, загружаться в разы быстрее, пишет Forbes. Причины своего внезапного интереса к этому оборудованию регулятор не назвал, но особое внимание привлекает тот факт, кому операторы связи обязаны будут доложить об этих серверах. Получа

Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК сирован повышенный спрос потребителей на ноутбуки собственных торговых марок розничных сетей, пишет Forbes. Если в первой половине 2023 г. их доля в натуральном выражении едва достигала 2,5:%,