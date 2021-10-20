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Forbes
Форбс


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 2
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 4
09.09.2021 Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль 4
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
07.09.2021 Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
28.07.2021 США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 2
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 1
19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны» 2
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 2
08.07.2021 Хитрое финансовое приложение с миллионами пользователей закрывает счета, не возвращая деньги и не объясняя причин 1
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 5
25.06.2021 С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета 2
21.06.2021 ИТ лишает людей зарплаты и работы. За 40 лет рабочим стали платить меньше на 15% 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 4
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
17.05.2021 Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой 2
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии 2
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 2
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 2
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1

Публикаций - 441, упоминаний - 622

Forbes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 83
Google LLC 7128 44
Apple Inc - Эппл Рус 7680 39
VK - Mail.ru Group 2482 27
Samsung Electronics 5633 25
Yandex - Яндекс 4099 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 18
Facebook 3765 17
IBM 3527 15
Merlion - Мерлион 273 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 12
SAP SE 3207 11
Intel Corporation 4152 11
АФК Система ПАО 991 10
Huawei 2726 9
Amazon Inc - Amazon.com 1467 9
Cisco Systems 2037 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
Oracle Corporation 3331 6
Nvidia Corp 2011 6
Twitter 2204 6
Ситилинк - Citilink 190 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 5
InfoWatch - Инфовотч 603 5
Lenovo Group 1636 5
Telegram Group 702 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
Merlion Бюрократ 20 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Dell EMC 2387 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Luxoft - Люксофт 233 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
HP Inc. 2898 4
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 4
Ланит ГК 1155 4
Alphabet 74 4
Xiaomi 904 3
Acronis - Акронис 364 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Tesla Motors 241 6
О2О Delivery club 153 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Яндекс.Такси 271 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 4
Газпром ПАО 518 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Qiwi 783 4
Lamoda 83 4
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 4
Яндекс.Еда 93 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
LinkedIn 520 3
СберЛогистика 42 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
DST Global 165 3
Uber 257 3
eBay Inc 528 3
Аэрофлот 492 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Открытие ФК 538 3
Nikola Corporation 6 3
SoftBank Group 101 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Uber Technologies 258 3
X5 Group 599 3
RTP Global 7 3
Уралсиб Банк 389 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
AliExpress 275 2
Нэклис-Банк 15 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Федеральное казначейство России 766 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Правительство РФ 2200 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Президент США 105 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Linux Foundation 157 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
Free TON Community 5 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 2
Kubernetes 307 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 377 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
Google Android 10750 39
Apple iOS 5741 26
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 20
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Microsoft Windows 10 6612 11
WhatsApp Messenger 654 10
Apple iPhone 8 157 9
Linux OS 4243 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 8
Microsoft Azure 1171 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Nvidia GeForce GTX 2054 7
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 6
Microsoft Office 365 769 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Apple iPhone 7 246 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Google YouTube - Видеохостинг 1706 5
Apple iPad 3263 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 4
Google Chrome - браузер 1117 4
Apple iPhone 6 547 4
Apple macOS 922 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 4
Samsung Galaxy Note 558 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Apple iPad Pro 226 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Microsoft SQL Server 789 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Statcounter 171 3
Google Pixel - Серия смартфонов 108 3
СПАРК-Интерфакс 104 3
Apple macOS X 900 3
СберФуд - SberFood 17 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Apple Face ID 118 3
Apple - App Store 2198 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 17
Путин Владимир 1820 15
Волож Аркадий 181 9
Абрамов Алексей 27 8
Карчев Олег 13 6
Мангутов Владислав 11 6
Медведев Дмитрий 1433 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Вексельберг Виктор 96 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Богуславский Леонид 25 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Никифоров Николай 1126 3
Лукашенко Александр 39 3
Хасис Лев 96 3
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 3
Касперский Евгений 218 3
Потанин Владимир 19 3
Карачинский Анатолий 74 3
Касперская Наталья 197 3
Абызов Михаил 64 3
Свердлов Денис 163 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
McAfee John - МакАфи Джон 27 2
Генс Филипп 29 2
Дуров Павел 216 2
Евтушенков Владимир 130 2
Левин Леонид 83 2
Титов Борис 27 2
Опанасенко Всеволод 100 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 2
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 2
Генс Георгий 62 2
Баланова Светлана 29 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 181
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 43
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Германия - Федеративная Республика 3614 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 21
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Индия - Республика 2161 12
Украина 3347 11
Казахстан - Республика 2621 10
Россия - СФО - Новосибирск 1956 8
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Кипр - Республика 247 6
Азия - Азиатский регион 1512 5
США - Вашингтон 334 5
Израиль 716 4
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
США - Лос-Анджелес 289 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Красногорск 106 3
Северная Америка 1405 3
Италия - Итальянская Республика 1371 3
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Россия - Ульяновск 292 3
Бразилия - Федеративная Республика 1121 3
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