«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

Александр Сысоев, стоящий у истоков навигационного сервиса 2ГИС, юридически больше не связан со своим детищем. Он продал свою часть компании, что моментально сделало его богаче на несколько миллиардов, и ушел из нее. В публичное поле информация об этом попала далеко не сразу. Покупатель неизвестен, но все указывает на то, что это Сбербанк.

Пути разошлись

Основатель навигационного сервиса 2ГИС Александр Сысоев покинул свою компанию ООО «Дубльгис», пишет Forbes. Бизнесмен продал долю в ней, но сумма сделки не раскрывается. Более того, публично о самом факте сделки нигде не сообщалось, о ней стало известно лишь в начале сентября 2025 г., хотя все необходимые бумаги были подписаны намного раньше – в конце июля 2025 г.

Forbes пишет, что если у покупателя не было опциона с заранее прописанными условиями, то он мог выплатить Сысоеву как минимум 5,5 млрд руб.

2ГИС – это один из четырех крупнейших навигационных сервисов в России. Равную конкуренцию ему составляют «Навител Навигатор», «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор». Сервис, на начальных этапах именовавшийся «Дубльгис», Сысоев основал после экономического кризиса августа 1998 г. Вторым основателем была Марина Сысоева. Запуск состоялся в конце апреля 1999 г. Свое нынешнее название 2ГИС носит с 2011 г. – его он приобрел в результате масштабного ребрендинга.

Внезапный уход

Сысоев так и не сказал, почему сделал такой шаг, утверждают собеседники Forbes. «Почему он принял такое решение (продать долю – прим. CNews), он не делился. Он даже не прощался, как будто и не собирался оттуда (из 2ГИС — прим. CNews) уходить», – сказал Forbes один из участников встречи Сысоева с российскими молодыми бизнесменами из сообщества Falcon.

2ГИС Сысоев создал 2ГИС в 1999 году

Эта встреча состоялась в последний день работы Сысоева в «Дубльгис». «Мы увидели, чем живет 2ГИС и почему люди действительно чувствуют себя в стенах организации «как дома». Говорили о многом: о миссии, видении и ценностях компании, о производственной культуре и обучении. О том, как важно, чтобы сотрудники не просто зарабатывали деньги, а понимали, куда движется компания и что она хочет изменить», – сообщил Forbes участник встречи.

Таинственный покупатель

На момент выхода материала была известна лишь одна сторона этой сделки – сам Александр Сысоев, продавец. Кто покупатель – пока тайна, но важно подчеркнуть, что контрольной доли у Сысоева не было.

С сентября 2020 г. контрольный пакет находится в собственности Сбербанка. Как сообщал CNews, крупнейший российский банк купил 71,94% акций компании «Дубльгис» через свою «дочку» – компанию «Цифровые технологии». Сумму сделки стороны не раскрыли.

На деле доля Сбербанка была еще выше. В результате сделки пятилетней давности 3-процентную долю в компании «Дубльгис» приобрело совместное предприятие банка и холдинга VK, который на тот момент назывался Mail.ru Group.

Оставшиеся 25% компании поделили между собой ее основатели и менеджмент.

Существует отличная от нуля вероятность, что в нынешней сделке покупателем вновь выступили структуры Сбербанка. На это указывают источники сообщили Forbes. На момент выхода материала подтверждений этому не было – ни Сбербанк, ни сам Сысоев, ни представители 2ГИС комментариев не давали.

Ни с кем не поделюсь

Согласно сервису «Контур.Фокус», с 13 августа 2025 г. у компании «Дубльгис» остался всего лишь один владелец. Информации о том, что Сбербанк намеревался выйти из доли в компании, на момент выхода материала не было.

«Контур.Фокус» подчеркивает, что уставный капитал, компании, превышающий 290 млн руб., не равен сумме вкладов. Также сервис отметил, что «реквизиты одного актуального и некоторых исторических участников скрыты». На деле скрыты данные вообще о всех соучредителях как минимум за последние три года.

Тайна на тайне

Это допускается действующим законодательством. При наличии весомых обоснований компания могут ограничить доступ к сведениям о своих учредителях, участниках и руководстве в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

А еще компания засекретила свои финансовые результаты за 2023 и 2024 гг. На момент выхода материала самыми актуальными из доступных были сведения за 2022 г. Согласно «Контур.Фокусу», за 2022 г. «Дубльгис» получила выручку 7,3 млрд руб. против 5,7 млрд руб. в 2021 г. Чистая прибыль за тот же период выросла с 393,5 млн руб. до 1,35 млрд руб.

Не было печали, купил Сбербанк себе 2ГИС

Переход 2ГИС под контроль Сбербанка негативно отразился на 2ГИС, хотя и не сразу. Весной 2022 г. Сбербанк попал под санкции, и компания Apple принялась с большим рвением удалять из своего магазина приложений App Store все сервисы, связанные с этим банком.

Под раздачу попал и 2ГИС, что стало большой проблемой для пользователей iPhone ввиду отсутствия в экосистеме Apple других магазинов приложений, помимо AppStore. В 2024 г. эту монополию разрушили в Европе, а с 1 сентября 2025 г. на продаваемых в России iPhone должен быть установлен отечественный RuStore. Должен, но пока не устанавливается – согласно информации из открытых источников, ритейлеры продают iPhone без RuStore как дефектные, о чем предупреждают покупателей.

Позже 2ГИС удалили и из Google Play, но на Android есть масса сторонних магазинов приложений, плюс пока есть возможность установки программ через АРК-файлы. Google собирается отобрать ее у пользователей в обозримом будущем.

2ГИС засудил Google – подал иск о незаконности удаления его приложения из Google Play и выиграл его. Американский интернет-гигант был вынужден подчиниться решению суда и весной 2024 г. восстановил 2ГИС в своем магазине.

Очередная смена совладельцев

Сервис 2ГИС периодически обновляет список своих соучредителей. Например, в 2015 г. в него вошли фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского, вложившие в проект суммарно около $40 млн.

Взамен фонды получили 20- и 2,3-процентную доли в 2ГИС соответственно, однако в сентябре 2020 г., когда пришел Сбербанк, они избавились от этих активов и вышли из состава акционеров 2ГИС.