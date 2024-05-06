Разделы

Восток Инвестиции Инвестиционный холдинг BVCP Baring Vostok Capital Partners Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Baring Private Equity Partners Group

Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

06.05.2024 Российскую электронику спасают как могут. Производителям хотят дать деньги от продажи Ozon и Yandex

сти намерены передать им часть средств, вырученных с продажи российского бизнеса Yandex N.V. и доли Baring Vostok в Ozon. Эта поддержка, судя по всему, будет очень своевременной. На данный моме
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами

Baring Vostok вышел из капитала Ozon «Восток Холдинг» приобрел у американского фонда Baring Vostok (юридическое лицо - Baring Vostok Private Equity Funds) 28% акций интерн
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок

Barring Vostok уходит из Ozon Группа фондов Baring Vostok договорилась о продаже принадлежащего ей пакета акций интернет-магазина Ozon. О
04.01.2023 Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный

Реструктуризация фондов Baring Vostok Группа фондов Baring Vostok, являющаяся одним из крупнейших акционеров о
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok

нии составила $8 млн. Лид-инвестором выступил венчурный фонд Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима. Также в инвестиционном раунде приняли участие крупнейший в России и СНГ инвестиционный фонд Baring Vostok, инвесткомпания A.Partners Алексея Соловьева, с синдикатом бизнес-ангелов клуба Angelsdeck и фонд Rapid Ladder Capital, инвестирующий в технологические компании. Сделка состоялась
19.10.2020 Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру»

Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова – визионера современного финансового сектора и одного из первых инвесторов в
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

ий фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также частные инвестиционные фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok начали переговоры об инвестициях в российскую ИТ-компанию «СКБ Контур», пишет Р
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»

ен под домашний арест Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви (Michael Calvey), задержанного в рамках расследования дела о хищен
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»

тет России попросил суд перевести под домашний арест известного американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви (Michael Calvey), задержанного в рамках дела о хищении 2,5 млрд ру
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей

и Следственный комитет предъявил обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви (Michael Calvey) в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб.

15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»

Задержан основатель Baring Vostok В Москве задержан основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok

25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition

Baring Vostok вложился в Itransition Инвестиционный фонд Baring Vostok приобрел миноритарный пакет акций белорусского разработчика ПО и поставщика ИТ-
25.07.2018 Baring Vostok стал стратегическим партнером ИТ-компании Itransition

Itransition, один из ведущих белорусских разработчиков программных решений и поставщик полного спектра ИТ-услуг, сообщил о продаже миноритарного пакета акций инвестиционному фонду Baring Vostok. Сделка позволит сторонам значительно усилить сервисное предложение Itransition, расширить географию присутствия и продолжить активно развивать отрасль, привлекая на работу новых

23.06.2014 «Яндекс» лишается старейшего акционера

Группа фондов Baring Vostok заключила соглашение с инвестиционной компанией Morgan Stanley о продаже принадлежащего ей пакета акций Yandex (владелец российского «Яндекса»). Согласно соглашению, продаже подле
28.11.2013 Ozon опроверг информацию о выходе из бизнеса основного инвестора Baring Vostok Private Equity Fund

инг Ozon опроверг информацию, распространившуюся накануне, о выходе из компании основного инвестора Baring Vostok Private Equity Fund. Холдинг Ozon находится в процессе привлечения инвестиций д
03.10.2011 Часть "1С" купил фонд, управляющий деньгами американских пенсионеров

О привлечении инвестиций от Baring Vostok Private Equity Fund IV в группу компаний "1С" было объявлено на партнерском сем
28.10.2010 Baring Vostok Capital Partners покупает 10% акций «ЭР-Телеком Холдинг»

«Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ) и Baring Vostok Capital Partners (BVCP) сообщили о подписании документов по сделке, связанной с
25.10.2006 Ozon.ru "ушел" к бывшему хозяину

В результате фонд прямых инвестиций BVPEF (Baring Vostok Private Equity Fund) становится мажоритарным акционером Ozon.ru. Сумма сделки н
11.07.2001 "Голден Телеком" выкупит свои обыкновенные акции на сумму $25 млн. у Global TeleSystems

al Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.P. (Capital) и инвестиционных фондов, управляемых Baring Vostok Capital Partners (Baring Vostok), на приобретение у GTS пакета акций "Го
11.07.2001 "Голден Телеком" выкупит у GTS свои акции на сумму $25 млн.

al Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.P. (Capital) и инвестиционных фондов, управляемых Baring Vostok Capital Partners (Baring Vostok), на приобретение у GTS пакета акций "Го
03.04.2001 "Альфа-групп", Baring Vostok и Capital International купят 50% акций "Голден Телеком" за $125 млн.

По условиям соглашения, "Альфа-групп" инвестирует $110 млн. в обмен на 10,7 млн. акций, получая таким образом 43,8% акций компании. Акционеры Baring Vostok и Capital International, на сегодняшний день совместно владеющие более 10,5 % акций "Голден Телекома", инвестируют $15 млн., что увеличит их участие в акционерном капитале до 7,6%
03.04.2001 "Альфа-групп", Baring Vostok и Capital International приобретают обыкновенные акции "Голден Телеком" на $125 млн.

соглашению с российским консорциумом "Альфа-групп", а также с инвестиционными фондами, управляемыми Baring Vostok Capital и Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.

Публикаций - 149, упоминаний - 230

Восток Инвестиции и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8490 65
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 27
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 23
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 19
VK - Mail.ru Group 3535 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 16
Google LLC 12283 13
9030 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9206 12
Ростелеком 10332 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4544 10
GTS - Global Telesystems 43 9
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 8
InfiNet Wireless - Инфинет 62 7
Cisco Systems 5224 7
Рексофт - Reksoft 433 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 372 6
EPAM Vested Development 17 6
МегаФон 9945 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 6
Microsoft Corporation 25260 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 5
Revo Technologies 7 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 4
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 4
Amazon Inc - Amazon.com 3143 4
Meta Platforms - Facebook 4537 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
Yahoo! 3708 4
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 57
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 23
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 18
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1324 13
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 11
Tiger Global Management 44 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 9
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 8
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 8
Intel Capital 148 8
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 7
UFG Private Equity 37 7
PPE Group 16 7
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 7
Альфа-Групп 731 7
Naspers 83 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 6
Capital Group 76 6
RTP Global 11 6
Index Ventures 49 6
Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund 7 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 6
Gett 86 6
Альфа-Банк 1872 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 5
FGI Wireless 13 5
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 5
О2О Холдинг 59 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Princeville Capital 4 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 6
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2935 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 10 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Президент Украины 126 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Единая Россия - Политическая партия 316 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
WiMAX Forum 68 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1287 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4918 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3302 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1066 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Google Android 14727 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1175 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 5
Microsoft Dynamics 1186 4
Microsoft Windows 2000 8663 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 3
Сбер - СберФуд - SberFood 19 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 694 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 3
Apple iPhone 6 4862 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 2
Baidu 291 2
Яндекс.Радар 31 2
Myspace - социальная сеть 640 2
VK - Mail.ru Maps.me 53 2
Яндекс.Здоровье 25 2
Apple Maps 35 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 263 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Apple iOS 8267 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 2
Яндекс.Навигатор 111 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 287 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
Яндекс.Плюс 223 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Яндекс.Шеф 11 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 141 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 353 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Путин Владимир 3358 21
Богуславский Леонид 38 17
Волож Аркадий 260 12
Calvey Michael - Калви Майкл 11 11
Ивашенцева Елена 15 10
Иващеева Елена 9 9
Евтушенков Владимир 212 8
Кузяев Андрей 69 6
Делицын Леонид 133 6
Сегалович Илья 41 6
Шульгин Александр 25 6
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 6
Каменский Дмитрий 13 5
Ратников Виктор 20 5
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 5
Сысоев Александр 45 4
Кордичев Алексей 8 4
Семериков Андрей 37 4
Владимиров Максим 5 4
Прянишников Николай 311 4
Зюзин Иван 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Усманов Алишер 304 3
Худавердян Тигран 92 3
Фридман Михаил 143 3
Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 3
Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 12 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Ларина Надежда 3 3
Лукьянова Екатерина 5 3
Бабурин Дмитрий 3 3
Reich Stewart - Райш Стюарт 9 3
Логинов Максим 7 3
Герман Александр 4 3
Самсонов Игорь 4 3
Греф Герман 466 3
Нуралиев Борис 294 3
Корня Алексей 80 2
Россия - РФ - Российская федерация 157320 128
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 39
Европа 24650 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 24
Украина 7799 17
Нидерланды 3637 17
Казахстан - Республика 5807 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 11
Европа Восточная 3122 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 9
Ближний Восток 3036 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4099 7
Азия - Азиатский регион 5753 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 7
Чехия - Чешская Республика 1333 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 5
Беларусь - Белоруссия 6040 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 5
Франция - Французская Республика 7982 5
Швеция - Королевство 3716 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1399 5
Кипр - Республика 579 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 4
Маврикий - Республика 50 4
Индия - Bharat 5710 4
Россия - СФО - Новосибирск 4669 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3371 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 3
Украина - Киев 1141 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 3
Израиль 2785 3
Турция - Турецкая республика 2495 3
Венгрия 849 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 711 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 58
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 50
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 15
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 13
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 6
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2961 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 9
Forbes - Форбс 915 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 8
Bloomberg 1420 8
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 4
The Bell - Издание 42 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 2
РИА Новости 986 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
Crunchbase 74 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Фонтанка 35 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Silicon 490 1
Rambler Group - WMJ.ru 3 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Viasat Crime 1 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
SimilarWeb 58 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Deloitte Technology Fast 15 1
StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 9
VK Skillbox - Скилбокс 129 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 157 1
Sorbonne Université - Sorbonne University - Сорбоннский университет 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1643 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
Silicon Valley Insiders 20 1
Телеком Интенсив 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 1
