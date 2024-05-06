Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|06.05.2024
|
Российскую электронику спасают как могут. Производителям хотят дать деньги от продажи Ozon и Yandex
сти намерены передать им часть средств, вырученных с продажи российского бизнеса Yandex N.V. и доли Baring Vostok в Ozon. Эта поддержка, судя по всему, будет очень своевременной. На данный моме
|15.04.2024
|
Ozon распрощался с американскими владельцами
Baring Vostok вышел из капитала Ozon «Восток Холдинг» приобрел у американского фонда Baring Vostok (юридическое лицо - Baring Vostok Private Equity Funds) 28% акций интерн
|04.04.2023
|
Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок
Barring Vostok уходит из Ozon Группа фондов Baring Vostok договорилась о продаже принадлежащего ей пакета акций интернет-магазина Ozon. О
|04.01.2023
|
Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный
Реструктуризация фондов Baring Vostok Группа фондов Baring Vostok, являющаяся одним из крупнейших акционеров о
|13.09.2021
|
Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok
нии составила $8 млн. Лид-инвестором выступил венчурный фонд Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима. Также в инвестиционном раунде приняли участие крупнейший в России и СНГ инвестиционный фонд Baring Vostok, инвесткомпания A.Partners Алексея Соловьева, с синдикатом бизнес-ангелов клуба Angelsdeck и фонд Rapid Ladder Capital, инвестирующий в технологические компании. Сделка состоялась
|19.10.2020
|
Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру»
Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова – визионера современного финансового сектора и одного из первых инвесторов в
|19.06.2020
|
Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»
ий фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также частные инвестиционные фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok начали переговоры об инвестициях в российскую ИТ-компанию «СКБ Контур», пишет Р
|11.04.2019
|
Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»
ен под домашний арест Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви (Michael Calvey), задержанного в рамках расследования дела о хищен
|10.04.2019
|
Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»
тет России попросил суд перевести под домашний арест известного американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви (Michael Calvey), задержанного в рамках дела о хищении 2,5 млрд ру
|21.02.2019
|
Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей
и Следственный комитет предъявил обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви (Michael Calvey) в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб.
|15.02.2019
|
Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»
Задержан основатель Baring Vostok В Москве задержан основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok
|25.07.2018
|
Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition
Baring Vostok вложился в Itransition Инвестиционный фонд Baring Vostok приобрел миноритарный пакет акций белорусского разработчика ПО и поставщика ИТ-
|25.07.2018
|
Baring Vostok стал стратегическим партнером ИТ-компании Itransition
Itransition, один из ведущих белорусских разработчиков программных решений и поставщик полного спектра ИТ-услуг, сообщил о продаже миноритарного пакета акций инвестиционному фонду Baring Vostok. Сделка позволит сторонам значительно усилить сервисное предложение Itransition, расширить географию присутствия и продолжить активно развивать отрасль, привлекая на работу новых
|23.06.2014
|
«Яндекс» лишается старейшего акционера
Группа фондов Baring Vostok заключила соглашение с инвестиционной компанией Morgan Stanley о продаже принадлежащего ей пакета акций Yandex (владелец российского «Яндекса»). Согласно соглашению, продаже подле
|28.11.2013
|
Ozon опроверг информацию о выходе из бизнеса основного инвестора Baring Vostok Private Equity Fund
инг Ozon опроверг информацию, распространившуюся накануне, о выходе из компании основного инвестора Baring Vostok Private Equity Fund. Холдинг Ozon находится в процессе привлечения инвестиций д
|03.10.2011
|
Часть "1С" купил фонд, управляющий деньгами американских пенсионеров
О привлечении инвестиций от Baring Vostok Private Equity Fund IV в группу компаний "1С" было объявлено на партнерском сем
|28.10.2010
|
Baring Vostok Capital Partners покупает 10% акций «ЭР-Телеком Холдинг»
«Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ) и Baring Vostok Capital Partners (BVCP) сообщили о подписании документов по сделке, связанной с
|25.10.2006
|
Ozon.ru "ушел" к бывшему хозяину
В результате фонд прямых инвестиций BVPEF (Baring Vostok Private Equity Fund) становится мажоритарным акционером Ozon.ru. Сумма сделки н
|11.07.2001
|
"Голден Телеком" выкупит свои обыкновенные акции на сумму $25 млн. у Global TeleSystems
al Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.P. (Capital) и инвестиционных фондов, управляемых Baring Vostok Capital Partners (Baring Vostok), на приобретение у GTS пакета акций "Го
|11.07.2001
|
"Голден Телеком" выкупит у GTS свои акции на сумму $25 млн.
al Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.P. (Capital) и инвестиционных фондов, управляемых Baring Vostok Capital Partners (Baring Vostok), на приобретение у GTS пакета акций "Го
|03.04.2001
|
"Альфа-групп", Baring Vostok и Capital International купят 50% акций "Голден Телеком" за $125 млн.
По условиям соглашения, "Альфа-групп" инвестирует $110 млн. в обмен на 10,7 млн. акций, получая таким образом 43,8% акций компании. Акционеры Baring Vostok и Capital International, на сегодняшний день совместно владеющие более 10,5 % акций "Голден Телекома", инвестируют $15 млн., что увеличит их участие в акционерном капитале до 7,6%
|03.04.2001
|
"Альфа-групп", Baring Vostok и Capital International приобретают обыкновенные акции "Голден Телеком" на $125 млн.
соглашению с российским консорциумом "Альфа-групп", а также с инвестиционными фондами, управляемыми Baring Vostok Capital и Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund, L.
