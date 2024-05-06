Российскую электронику спасают как могут. Производителям хотят дать деньги от продажи Ozon и Yandex

Часть средств с продажи российского бизнеса Yandex N.V. и доли Baring Vostok в Ozon, вероятно, будет передана российским производителям электроники. Их финансовое положение оставляет желать лучшего – в настоящее время им недоступны даже льготные кредиты. Банки их не выдают, потому что власти больше не компенсируют им финансовые потери.

Новый источник денег

Отечественные производители электроники в обозримом будущем могут получить крупную финансовую поддержку со стороны государства. Как пишет РБК, власти намерены передать им часть средств, вырученных с продажи российского бизнеса Yandex N.V. и доли Baring Vostok в Ozon.

Эта поддержка, судя по всему, будет очень своевременной. На данный момент у российских вендоров электроники нет возможности брать кредиты под очень выгодные проценты, потому что банки их больше не выдают.

Напомним, что с 2022 г. по распоряжению властей отечественные производители электроники могут получать льготные кредиты под 1-5% годовых. Эти деньги компании могут тратить на восполнение запасов электронно-компонентной базы. Такую возможность им дает постановление Правительства № 407 от 18 марта 2022 г. Все это – одна из мер поддержки бизнеса в эпоху антироссийских санкций.

Однако банкам, с учетом высокой ключевой ставки (16% на момент выхода материала) невыгодно выдавать кредиты под такие проценты, поэтому компенсировать им разницу между рыночной и льготной ставками должно было Минцифры России (за счет субсидий). Как сообщал CNews, с конца 2023 г. банки больше не выдают льготные кредиты вендорам электроники, ссылаясь на то, что они «исчерпали средства». Отныне компании могут брать ссуды под стандартные для нынешнего времени 15-20% годовых. Планы по передаче вендорам части денег со сделок, судя по всему, связаны с так называемым «добровольным взносом» в бюджет страны при продаже иностранцами российских активов. Он был веден в декабре 2022 г. профильной подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и на тот момент составлял в пределах 10% рыночной стоимости продаваемого актива.

© toxawww / Фотобанк Фотодженика Сроки передачи средств не раскрываются

В марте 2023 г. размер взноса был скорректирован – он составил 5% рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком, и 10% при продаже активов с дисконтом более 90%. В октябре 2023 г. по решению Минфина России размер взноса был проиндексирован до 15%.

По оценке властей, по итогам 2023 г. размер поступлений в бюджет доходов от «прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями» должен был составить почти 115 млрд руб. На 2024 г. прогнозы намного менее оптимистичные – РБК пишет, что за текущий год размер этих доходов составит лишь 2 млрд руб. – падение окажется почти 60-кратным.

Как сообщал CNews, инициатива о передаче «добровольного взноса», также известного как «налог на выход», производителям электроники принадлежит Минцифры.

Как помогут Yandex и Ozon

Российские власти намерены профинансировать «тело» льготных кредитов вендорам электроники за счет денег от продажи долей в Ozon и «Яндексе». CNews писал, что ранее нидерландская компания Yandex N.V. хотела сохранить за собой 49-процентную долю в российском «Яндексе», однако это совершенно не устроило претендентов на его покупку. В ноябре 2023 г. Yandex N.V. решила продать свою часть российского «Яндекса».

В феврале 2024 г. Yandex N.V. объявила о согласовании сделки по продаже бизнеса «Яндекса». Ее сумма составила 475 млрд руб. с учетом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости.

Что касается Ozon, то сделка, касающаяся продажи доли Baring Vostok в нем, потребовала одобрения на самом верху. CNews писал, что в середине февраля 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий продажу принадлежащих иностранцам долей в Ozon Holdings и заодно в группе «Ренессанс Страхование». Покупателем выступил фонд «Восток Холдинг», созданный бывшими топ-менеджерами Baring Vostok.

Спустя ровно два месяца, в середине апреля 2024 г., сделка состоялась. Фонд Baring Vostok продал 28% акций интернет-ритейлера Ozon «Восток Холдингу». Сумма сделки держится в секрете.

Как поделят деньги

О том, что часть денег с перечисленных сделок власти планируют отдать вендорам электроники, РБК сообщили два источника на ИТ-рынке и один собеседник, приближенный к российскому Правительству.

По словам одного из собеседников издания, деньги с продажи Yandex власти хотят направить на формирование «тела» кредитов. Он отметил также, что из-за роста ключевой ставки «банки ушли в минус по подобным кредитам» – им не хватало 16-17 млрд руб.

Этот же собеседник сообщил еще два важных факта. Первый: с 2025 г. банкам будет компенсироваться 70% ключевой ставки по льготным кредитам производителям электроники – это прописано в постановлении Правительства № 671. Второй факт: на средства с продажи Yandex «есть и другие претенденты». Кого именно он причисляет к «другим претендентам», источник РБК не уточнил.

Сумма сделки по продаже Yandex N.V. своей доли в российском «Яндексе» составила 475 млрд руб. Она учитывала в размере не менее 50% от рыночной стоимости. По подсчетам РБК, российские власти могут получить с этой сделки более 71 млрд руб. в виде «добровольного» взноса.

Размер взноса со сделки с Ozon на момент выхода материала известен не был. Сумма сделки всеми участвующими сторонами не раскрывалась.