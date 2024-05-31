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Льготы Льготные кредиты

Льготы - Льготные кредиты


31.05.2024 Минцифры России предлагает раздавать льготные кредиты для строительства дата‑центров

торые в сегодняшних реалиях составляют от 15 лет. Предполагается, что операторы ЦОД смогут получать льготные кредиты не более чем под 5% годовых, сейчас же ставка может доходить до 20%. Проблем
05.03.2024 Льготные кредиты для российских производителей электроники могут вернуться за счет «налога на выход» иностранных компаний

Инициатива Минцифры Минцифры пытается возобновить льготное кредитование для производителей телеком-оборудования и электроники, которое регулируется постановлением Правительства № 407, выяснил «Коммерсант». По словам высокопоставленного источни
17.11.2023 Импорт оборудования для производства электроники исключен из списка льготного кредитования

оники перестали выдавать льготные кредиты На компоненты микроэлектроники тоже не получится получить льготный кредит, добавил другой источник газеты, представитель производителя вычислительного

03.11.2023 Льготные деньги кончились. В России перестали выдавать дешевые кредиты производителям электроники

участие порядка 13 банков, крупнейшие из них — ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк. В кредитных организациях аргументируют повышение ставки исчерпанием средств на субсидирование для закупок ЭКБ. Льготные деньги закончились Минцифры подтвердило изданию исчерпание средств. Учитывая изменение ЦБ ключевой ставки, министерство направило запрос на выделение дополнительного финансирования из

15.05.2023 Власти дадут разработчикам ПО льготные кредиты на премии сотрудникам

вещании с вице-премьерами 15 мая 2023 г. «Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — заявил гл
02.02.2023 Минцифры расширило льготные кредиты на производителей офисного и телеком-оборудования

о, а перечень получателей льготных кредитов расширен. Кроме производителей вычислительной техники, теперь в ней могут принять участие и компании, выпускающие офисное и телеком-оборудование. В 2022 г. льготные кредиты пользовались большой популярностью у производителей оборудования. За год по этой программе было выдано 100 млрд руб. Некоторым компаниям это помогло увеличить объёмы производст
18.08.2022 Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний

разрешить не индексировать зарплату своим сотрудникам по Трудовому кодексу – ранее, чтобы получить льготный кредит, они должны были обязательно это делать каждый год. В то же время увольнять р
25.10.2021 Крупные московские работодатели смогут получить льготные кредиты

ий крупного бизнеса, ведь во многом от их стабильной работы зависит устойчивость экономики мегаполиса. Мы уже рассматриваем первые заявки в рамках новой меры. А за счет технологических сервисов Сбера льготный кредит компании смогут оформить максимально быстро и просто», — отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.
16.06.2020 ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики

Восстановление экономики через цифровизацию Правительство предложило выделить льготные кредиты на сумму 2,5 млрд руб. для крупных российских ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих отечественные ИТ-решения. Дополнительно предлагается выделить гранты на 1 млрд руб. для

28.04.2020 «Контур» поможет оформить льготные кредиты при поддержке государства

Малый и средний бизнес сможет оставить заявку и получить льготный кредит на выплату зарплат с помощью сервиса «Контура». Государство поддержит компании, которые особенно пострадали в период пандемии. Такие фирмы смогут взять льготный заем на выплату


Публикаций - 140, упоминаний - 165

Льготы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 18
Yandex - Яндекс 7339 15
8213 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 9
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 7
Microsoft Corporation 24625 6
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 6
Lenovo Group 2292 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
Oracle Corporation 6688 5
Восход ФГБУ НИИ 644 5
SAP SE 5277 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
ФОРС - Центр разработки 636 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 4
GitHub 814 4
Т1 Иннотех 178 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
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Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 4
ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440 39 4
МегаФон 8805 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Dell EMC 5027 3
HP Inc. 5685 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Telegram Group 1983 3
Apple Inc 12100 3
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 18
Почта России ПАО 2112 16
РЖД - Российские железные дороги 1903 14
Альфа-Банк 1769 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 8
ПСБ - Промсвязьбанк 851 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 5
Совкомбанк ПАО 256 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
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Абсолют Банк 230 4
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Ак Барс Банк 272 3
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LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
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ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 3
РВК - Российская венчурная компания 549 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 3
Газпром нефть 618 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 7
Украина 7608 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 5
Азия - Азиатский регион 5528 5
Россия - УФО - Свердловская область 1492 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Турция - Турецкая республика 2351 4
Россия - ЦФО - Калужская область 979 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 4
Казахстан - Республика 5525 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 3
Нидерланды 3517 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Европа 21767 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 3
Украина - Запорожская область 81 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 2
Америка Латинская 1812 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 86
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 62
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 60
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 40
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 40
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Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 21
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 18
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