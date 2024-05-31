Льготы - Льготные кредиты

Минцифры России предлагает раздавать льготные кредиты для строительства дата‑центров торые в сегодняшних реалиях составляют от 15 лет. Предполагается, что операторы ЦОД смогут получать льготные кредиты не более чем под 5% годовых, сейчас же ставка может доходить до 20%. Проблем

Льготные кредиты для российских производителей электроники могут вернуться за счет «налога на выход» иностранных компаний Инициатива Минцифры Минцифры пытается возобновить льготное кредитование для производителей телеком-оборудования и электроники, которое регулируется постановлением Правительства № 407, выяснил «Коммерсант». По словам высокопоставленного источни

Импорт оборудования для производства электроники исключен из списка льготного кредитования оники перестали выдавать льготные кредиты На компоненты микроэлектроники тоже не получится получить льготный кредит, добавил другой источник газеты, представитель производителя вычислительного

Льготные деньги кончились. В России перестали выдавать дешевые кредиты производителям электроники участие порядка 13 банков, крупнейшие из них — ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк. В кредитных организациях аргументируют повышение ставки исчерпанием средств на субсидирование для закупок ЭКБ. Льготные деньги закончились Минцифры подтвердило изданию исчерпание средств. Учитывая изменение ЦБ ключевой ставки, министерство направило запрос на выделение дополнительного финансирования из

Власти дадут разработчикам ПО льготные кредиты на премии сотрудникам вещании с вице-премьерами 15 мая 2023 г. «Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — заявил гл

Минцифры расширило льготные кредиты на производителей офисного и телеком-оборудования о, а перечень получателей льготных кредитов расширен. Кроме производителей вычислительной техники, теперь в ней могут принять участие и компании, выпускающие офисное и телеком-оборудование. В 2022 г. льготные кредиты пользовались большой популярностью у производителей оборудования. За год по этой программе было выдано 100 млрд руб. Некоторым компаниям это помогло увеличить объёмы производст

Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний разрешить не индексировать зарплату своим сотрудникам по Трудовому кодексу – ранее, чтобы получить льготный кредит, они должны были обязательно это делать каждый год. В то же время увольнять р

Крупные московские работодатели смогут получить льготные кредиты ий крупного бизнеса, ведь во многом от их стабильной работы зависит устойчивость экономики мегаполиса. Мы уже рассматриваем первые заявки в рамках новой меры. А за счет технологических сервисов Сбера льготный кредит компании смогут оформить максимально быстро и просто», — отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики Восстановление экономики через цифровизацию Правительство предложило выделить льготные кредиты на сумму 2,5 млрд руб. для крупных российских ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих отечественные ИТ-решения. Дополнительно предлагается выделить гранты на 1 млрд руб. для