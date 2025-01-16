Минцифры РФ Код будущего
Проект «Код будущего» поможет школьникам изучить современные языки программирования и получить востребованные навыки в области IT. В 2022 году к учебе на курсах в онлайн- и офлайн-форматах приступят больше 100 тыс. школьников. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к 2030 году «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Погребняк Евгений 4 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Веременко Сергей 1 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Бражник Сергей 2 1
|Калганов Игорь 51 1
|Путин Владимир 3171 1
|Воронин Павел 136 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Галинский Александр 4 1
|Груздев Сергей 46 1
|Семенов Александр 144 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Мельников Алексей 61 1
|Панченко Иван 138 1
|Павлов Вадим 21 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Драгунов Алексей 25 1
|Шадрин Всеволод 4 1
|Малахов Денис 1 1
|Сиваков Иван 1 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Лапицкий Алексей 1 1
|Симаков Александр 1 1
|Бариев Искандер 10 1
|Миненкова Валерия 1 1
|Батищев Александр 4 1
|Иванов Вася 1 1
|Садовников Александр 2 1
|Видяйкин Александр 1 1
|Идрисов Марат 2 1
|Голосов Павел 3 1
|Куренкова Валентина 4 1
|Минасова Наталья 1 1
|Нуралиев Борис 289 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Yandex Research 6 1
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