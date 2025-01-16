Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Минцифры РФ Код будущего

Минцифры РФ - Код будущего

Проект «Код будущего» поможет школьникам изучить современные языки программирования и получить востребованные навыки в области IT. В 2022 году к учебе на курсах в онлайн- и офлайн-форматах приступят больше 100 тыс. школьников. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к 2030 году «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.

 


16.01.2025 ИИ и робототехника: программа «Кода будущего» будет расширена 1
12.12.2024 ИТ-кадры на перспективу: Минцифры усиливает подготовку специалистов 1
27.05.2024 Глава «1С» Борис Нуралиев в интервью CNews: Каждый сотый сотрудник ИТ-компании должен преподавать 1
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников 1
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
18.09.2023 Успейте записаться на бесплатные курсы программирования 1
26.07.2023 «Код будущего»: на «Госуслугах» стартовал приём на бесплатные курсы программирования 1
05.07.2023 Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры 1
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1
24.04.2023 Минцифры: школьники смогут бесплатно выучить язык программирования на летних каникулах 2
08.12.2022 Более 11,5 тыс. школьников Подмосковья зачислены на бесплатное обучение программированию 2
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1
10.11.2022 Минцифры: 18 ноября завершается запись на курсы обучения школьников программированию 1
17.10.2022 Минцифры и «Учи.ру» запускают бесплатные курсы программирования в рамках проекта «Код будущего» 1
29.09.2022 30 тыс. школьников записались на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего» 1
19.09.2022 Дмитрий Чернышенко: На «Госуслугах» стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников 1
01.09.2022 Минцифры: в новом учебном году образовательные ИТ-проекты запустят для всех категорий граждан 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 7
8213 7
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Цифра ГК 2426 1
АйТи 1365 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
1С-Рарус 887 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Ростелеком 9699 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Telegram Group 1983 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
SAP SE 5276 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Naumen - Наумен 625 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Почта России ПАО 2112 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Hansa - Ханса 114 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1986 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 12
Python - высокоуровневый язык программирования 927 9
C/C++ - Язык программирования 755 6
Oracle Java - язык программирования 3075 5
C# - C Sharp - Язык программирования 329 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 4
JavaScript - JS - язык программирования 1187 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 2
Google Android 13994 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
OpenAI ChatGPT 338 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Microsoft Windows 15656 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 914 1
Lua - язык программирования 54 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 55 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Шадаев Максут 1008 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Мишустин Михаил 676 2
Погребняк Евгений 4 1
Яцеленко Николай 25 1
Веременко Сергей 1 1
Каклюгина Ирина 18 1
Бражник Сергей 2 1
Калганов Игорь 51 1
Путин Владимир 3171 1
Воронин Павел 136 1
Сафронов Андрей 5 1
Дрейгер Павел 40 1
Галинский Александр 4 1
Груздев Сергей 46 1
Семенов Александр 144 1
Кирьянова Александра 135 1
Мельников Алексей 61 1
Панченко Иван 138 1
Павлов Вадим 21 1
Гольдберг Юлий 25 1
Драгунов Алексей 25 1
Шадрин Всеволод 4 1
Малахов Денис 1 1
Сиваков Иван 1 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Лапицкий Алексей 1 1
Симаков Александр 1 1
Бариев Искандер 10 1
Миненкова Валерия 1 1
Батищев Александр 4 1
Иванов Вася 1 1
Садовников Александр 2 1
Видяйкин Александр 1 1
Идрисов Марат 2 1
Голосов Павел 3 1
Куренкова Валентина 4 1
Минасова Наталья 1 1
Нуралиев Борис 289 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 6
Образование в России 2190 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Экзамены 428 2
Льготы - Льготные кредиты 140 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Yandex Research 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще