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Индексная книга (каталог) CNews*
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Калганов Игорь


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Гигантский российский ИТ-холдинг без предупреждения меняет гендиректора 1
12.03.2024 В Бишкеке при участии Sitronics Group построен пункт мониторинга и управления дорожным движением 1
17.10.2023 Холдинг «Т1» возглавил выходец из ВТБ 1
29.08.2023 Игорь Калганов покинул холдинг «Т1» 1
24.07.2023 В холдинге «Т1» назначен заместитель гендиректора по операционной деятельности 1
27.07.2023 Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1 1
06.07.2023 Холдинг «Т1» возглавил рейтинг крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов CNews100 1
05.07.2023 Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры 2
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
04.07.2023 Холдинг «Т1» представил цифровую академию 1
22.06.2023 Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве 1
16.06.2023 Холдинг «Т1» примет участие в развитии беспилотных авиационных систем в российских регионах 2
16.06.2023 Холдинг «Т1» запускает собственного разработчика «Нота» 1
15.06.2023 «Т1» анонсировал запуск производства беспилотных авиационных систем в «Руднево» 1
13.06.2023 Холдинг «Т1» займётся перспективными разработками в сфере космоса и беспилотников 1
08.06.2023 В холдинге «Т1» назначен замгендиректора по развитию бизнеса 1
05.06.2023 Исследование «Т1»: электроэнергетика, розница и металлургия — лидеры в области цифровизации 1
17.05.2023 Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу 1
26.04.2023 Бизнес холдинга «Т1» в 2022 г. вырос в два раза 1
06.03.2023 Группа «Т1»: Игорь Калганов вошел в состав правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем 1
22.02.2023 Группа «Т1» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 1
16.02.2023 В России впервые тестируют постквантовую защиту для видеоконференцсвязи 1
16.02.2023 В России создана первая система видеоконференцсвязи с постквантовым шифрованием 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
30.12.2022 У России есть 2–3 года на создание отечественного стека технологий 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 2
27.12.2022 Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1 1
07.12.2022 Группа «Т1» – партнер «Сириуса» 1
28.10.2022 Генеральный директор группы «Т1» Игорь Калганов вошел в правление АПКИТ 1
14.09.2022 Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах 1
02.09.2022 Группа «Т1» показала лучшие результаты на ИТ-рынке по итогам первого полугодия 1
31.08.2022 Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60% 2
07.07.2022 «Сервионика» вошла в группу «Т1» 1
06.07.2022 «Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком 1
16.06.2022 Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs 1
16.06.2022 Группа «Т1» подписала соглашение о сотрудничестве с АНО «Цифровые технологии производительности» 1
15.06.2022 Группа «Т1» и «Когнитив» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
15.06.2022 Группа «Иннотех» объявляет о назначении Дмитрия Харитонова на должность генерального директора 2
15.06.2022 Группа «Т1» и «Почтатех» будут вместе развивать отечественные ИТ-продукты 1
03.06.2022 Группа «Т1» на шестом месте рейтинга CNews крупнейших ИТ-компаний России 1

Публикаций - 52, упоминаний - 60

Калганов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 186 26
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 349 23
Т1 Иннотех - Дататех 96 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 19
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 19
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 18
Т1 Сервионика - Servionica 264 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 6
Microsoft Corporation 24959 5
Google LLC 12023 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 5
Ростелеком 10048 4
Крок - Croc 1788 4
ИКС 350 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 4
8593 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 3
Softline - Софтлайн 3049 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 3
SAP SE 5353 3
Цифра ГК 2496 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 478 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 317 3
Oracle Corporation 6777 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Amazon Inc - Amazon.com 3072 2
Alibaba Group 440 2
Apple Inc 12333 2
Meta Platforms - Facebook 4484 2
McKinsey & Company Int 256 2
Tencent 167 2
Canalys 234 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 111 2
МегаФон 9437 2
VK - Mail.ru Group 3496 2
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 14 2
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 18 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 2
Сател 154 2
Унитех 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 5
ГПБ - Газпромбанк 1120 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1229 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 2
Почта России ПАО 2189 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Татнефть 230 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 53 1
MSC Cruises 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
ПСБ - Промсвязьбанк 876 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 68 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 625 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 86 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 558 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
ФинЭкспертиза 10 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 95 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Boeing 1014 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
Сбер - Сбер А 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4547 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3185 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 226 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 514 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 43 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 408 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 469 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 710 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
DLP-Эксперт 14 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 31
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ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 180 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 733 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5551 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3366 2
Microsoft Windows 16028 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 2
Google Android 14386 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 196 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
MailArchiva ЕЕ 1 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4828 1
Stafory - робот Вера 345 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 83 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
1С:ERP Управление предприятием 646 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 33 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna POS 8 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 1
Linux OS 10371 1
Минпросвещения РФ - Моя школа ФГИС 19 1
Харитонов Дмитрий 60 3
Соловьев Сергей 73 3
Мишустин Михаил 702 3
Волынкин Алексей 7 3
Кузнецов Владимир 45 2
Костров Дмитрий 32 2
Окулесский Василий 26 2
Левашов Михаил 9 2
Якимов Антон 11 2
Шадаев Максут 1076 2
Павперов Владислав 2 2
Попов Валентин 2 2
Паршин Максим 320 2
Пономарев Михаил 18 2
Чернякова Анна 5 2
Злобин Вадим 6 2
Львов Владимир 17 2
Чернышенко Дмитрий 573 2
Гугля Антон 12 2
Семенов Александр 163 2
Мельников Алексей 69 2
Груздев Сергей 46 2
Воронин Павел 154 2
Кабанков Павел 3 2
Велигура Александр 5 2
Манкос Юлия 11 2
Бездудный Юрий 3 2
Семенихин Кирилл 20 1
Федотова Валентина 6 1
Ершова Элеонора 67 1
Сердюк Виктор 44 1
Макаров Валентин 235 1
Горшкова Алена 3 1
Морозова Тамара 19 1
Фомичев Андрей 72 1
Хазов Даниил 9 1
Соколовский Александр 40 1
Лутошкин Валерий 3 1
Чегодаев Станислав 15 1
Дарчинов Станислав 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 5
Азия - Азиатский регион 5645 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1152 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 391 4
Африка - Африканский регион 3530 3
Ближний Восток 2997 3
Европа 24452 2
Израиль - Тель-Авив 112 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 86 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4136 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 893 2
Беларусь - Белоруссия 5902 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 936 2
Франция - Французская Республика 7925 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
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