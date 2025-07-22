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Калганов Игорь
УПОМИНАНИЯ
Калганов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Харитонов Дмитрий 60 3
|Соловьев Сергей 73 3
|Мишустин Михаил 702 3
|Волынкин Алексей 7 3
|Кузнецов Владимир 45 2
|Костров Дмитрий 32 2
|Окулесский Василий 26 2
|Левашов Михаил 9 2
|Якимов Антон 11 2
|Шадаев Максут 1076 2
|Павперов Владислав 2 2
|Попов Валентин 2 2
|Паршин Максим 320 2
|Пономарев Михаил 18 2
|Чернякова Анна 5 2
|Злобин Вадим 6 2
|Львов Владимир 17 2
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Гугля Антон 12 2
|Семенов Александр 163 2
|Мельников Алексей 69 2
|Груздев Сергей 46 2
|Воронин Павел 154 2
|Кабанков Павел 3 2
|Велигура Александр 5 2
|Манкос Юлия 11 2
|Бездудный Юрий 3 2
|Семенихин Кирилл 20 1
|Федотова Валентина 6 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Сердюк Виктор 44 1
|Макаров Валентин 235 1
|Горшкова Алена 3 1
|Морозова Тамара 19 1
|Фомичев Андрей 72 1
|Хазов Даниил 9 1
|Соколовский Александр 40 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Чегодаев Станислав 15 1
|Дарчинов Станислав 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2021 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 2
|CNews ИТ в промышленности 5 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 646 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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