Группа «Т1» подписала соглашение о сотрудничестве с АНО «Цифровые технологии производительности»

Группа «Т1», участник российского ИТ-рынка, и автономное некоммерческое партнерство «Цифровые технологии производительности» (ЦТП) подписали соглашение об информационно-технологическом сотрудничестве. Меморандум был заключен в ходе Петербургского международного экономического форума 2022. Документ предполагает объединение усилий «Т1» и АНО ЦТП по изучению и распространению лучших практик по цифровизации предприятий несырьевого сегмента. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках партнерства планируется обмен опытом, в том числе консультации по созданию отечественного фреймворка управления производством ИТ-продуктов. Также целями совместной работы обозначены совершенствование технической и методической документации и популяризации работы в ИТ-секторе. Кроме того, стороны договорились о проведении совместных мероприятий по адаптации современных ИТ-решений в области глубокой аналитики и технологий искусственного интеллекта для цифровизации работы компаний несырьевых отраслей.

«Сила сегодняшнего ИТ-рынка России в его способности консолидироваться: компании, открытые рынку, могут создавать востребованные решения, актуальные сегодня для российского бизнеса. Партнерство с АНО ЦТП многократно усиливает нашу собственную экспертизу и позволяет расширить кросс-функциональное взаимодействие. В рамках ПМЭФ мы представили нашу производственную платформу SFERA, которая дает компаниям возможность быстро запускать собственные ИТ-фабрики. Для эффективного развития платформы нам крайне важна экспертная оценка, которую может дать АНО ЦТП», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

«Одной из своих основных задач мы видим качественные изменения в производительности труда отечественных компаний за счет инструментов автоматизации и реального софтверного импортозамещения. Важно консолидировать усилия участников рынка, чтобы в арсенале российского бизнеса появились действительно эффективные программные продукты», – сказал Павел Христенко, гендиректор АНО ЦТП.

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.