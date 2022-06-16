Разделы

Бизнес
|

Группа «Т1» подписала соглашение о сотрудничестве с АНО «Цифровые технологии производительности»

Группа «Т1», участник российского ИТ-рынка, и автономное некоммерческое партнерство «Цифровые технологии производительности» (ЦТП) подписали соглашение об информационно-технологическом сотрудничестве. Меморандум был заключен в ходе Петербургского международного экономического форума 2022. Документ предполагает объединение усилий «Т1» и АНО ЦТП по изучению и распространению лучших практик по цифровизации предприятий несырьевого сегмента. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках партнерства планируется обмен опытом, в том числе консультации по созданию отечественного фреймворка управления производством ИТ-продуктов. Также целями совместной работы обозначены совершенствование технической и методической документации и популяризации работы в ИТ-секторе. Кроме того, стороны договорились о проведении совместных мероприятий по адаптации современных ИТ-решений в области глубокой аналитики и технологий искусственного интеллекта для цифровизации работы компаний несырьевых отраслей.

«Сила сегодняшнего ИТ-рынка России в его способности консолидироваться: компании, открытые рынку, могут создавать востребованные решения, актуальные сегодня для российского бизнеса. Партнерство с АНО ЦТП многократно усиливает нашу собственную экспертизу и позволяет расширить кросс-функциональное взаимодействие. В рамках ПМЭФ мы представили нашу производственную платформу SFERA, которая дает компаниям возможность быстро запускать собственные ИТ-фабрики. Для эффективного развития платформы нам крайне важна экспертная оценка, которую может дать АНО ЦТП», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

«Одной из своих основных задач мы видим качественные изменения в производительности труда отечественных компаний за счет инструментов автоматизации и реального софтверного импортозамещения. Важно консолидировать усилия участников рынка, чтобы в арсенале российского бизнеса появились действительно эффективные программные продукты», – сказал Павел Христенко, гендиректор АНО ЦТП.

***

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно
Безопасность

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei

«Яндекс» договорился с владельцами облигаций и сможет избежать дефолта

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных

«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще