ВТБ Мультикарта процессинговая компания

«Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга «Мультикарта» — процессинговая компания с 30-летним опытом обслуживания банковского оборудован

«Мультикарта» реализует возможность оплаты билетов через СБП в железнодорожных кассах «Мультикарта» объявила об успешном завершении расширенного пилота проекта по запуску функциона

«Мультикарта» получила статус TPP сервиса «СБПэй» «Мультикарта» стала TPP (Third Party Processor) Системы быстрых платежей Банка России, что поз

«Мультикарта» получила статус ИТ-компании «Мультикарта» (входит в группу «Т1») объявила о включении в реестр организаций в сфере ИТ, акк

«Т1» задорого купил «Мультикарту» «Т1» купила компанию Группа «Т1» приобрела долю в 100% в ООО «Мультикарта» — российской процессинговой компании, рассказали CNews представители «Т1». Сделк

«Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем Процессинговая компания «Мультикарта» получила сертификат соответствия требованиям международного стандарта по защите

«Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты» «Транстелеком» предоставила комплекс услуг связи ООО «Мультикарта», интегратору и партнеру Банка ВТБ. Каналы связи, организованные специалистами ма

«Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum пания Connectum рада сообщить о старте сотрудничества с новым партнером – процессинговой компанией «Мультикарта», которая предоставляет широкий спектр услуг, в том числе процессинг банковских к

«Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года Процессинговая компания «Мультикарта» подвела итоги операционной деятельности в 2018 г. Чистая прибыль компании увелич

«Мультикарта» обеспечила возможность удаленной оплаты проезда в Московском метро «Мультикарта» обеспечила процессинговое решение для банка ВТБ по эквайрингу каналов продаж в Московском метрополитене. Реализованный сервис позволяет удаленно оплачивать покупку билетов и пополн

Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте» снове двух программных продуктов линейки Avanpost (IDM и PKI) в российской процессинговой компании «Мультикарта». Процессинговый центр (ПЦ) «Мультикарты» обслуживает работу с платежными картами

«Почта Банк» стал единственным владельцем «МультиКарты» «Почта Банк» стал владельцем 100% процессинговой компании «МультиКарта» в результате приобретения у банка ВТБ доли в размере 25,33% от уставного капитал

«Мультикарта» обеспечила эмиссию бесконтактных карт «Мир» для банков-партнеров Процессинговая компания «Мультикарта» предоставила возможность эмиссии карт «Мир» с бесконтактной технологией оплаты для Финсервисбанка и «ПРИО-Внешторгбанка». «Современные платежные инструменты повышают удобство польз

«МультиКарта» запустила уведомления об операциях по картам в Viber «МультиКарта» объявила о запуске уведомлений об операциях по картам в Viber. Теперь держатели карт банков-партнеров компании будут получать уведомления о совершенных транзакциях в мессенджер. В

«Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса «Мультикарта», оператор фискальных данных, и производитель кассовой техники «Чек онлайн» объявили о сотрудничестве и запускают проект по обработке фискальных данных комплексным решением, разрабо

«ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса «Мультикарта», российский оператор фискальных данных, и «Чек Онлайн», российский производитель

«Лантер» обеспечит комплексное сервисное обслуживание POS-терминальной сети группы ВТБ «Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») победил в конкурсе компании «Мультикарта» и обеспечит комплексное техническое обслуживание более 100 тыс. POS-терминалов г

«Мультикарта» нарастила выручку до 3,2 млрд рублей в 2017 году «Мультикарта» (дочернее общество «Почта Банка»), российский аутсорсинговый процессинговый цент

«МультиКарта» внесена с реестр операторов фискальных данных «МультиКарта» объявила о получении разрешения на обработку фискальных данных. Соответствующий

«МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам «МультиКарта» объявила о подключении мобильного сервиса Samsung Pay косвенным банкам-участника

ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay Банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта» обеспечили эквайринг по продаже железнодорожных билетов в мобильном приложении с

«Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК арантирует высокую степень защиты данных о транзакциях, которые обрабатывают процессинговые центры «Мультикарта» в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в компании. Сегодня в сеть включены устрой

«Мультикарта» вошла в состав реестра безопасных поставщиков услуг платежной системы Visa Процессинговая компания «Мультикарта» (дочерняя компания банка ВТБ), вошла в состав реестра участников, поддерживающих

Количество обслуживаемых «Мультикартой» терминальных устройств превысило 55 тыс. единиц На начало 2017 г. в процессинговой компании «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) на обслуживании находилось более 13 млн банковских карт, ч

Банк ВТБ24 с помощью «Мультикарты» и Paymo запустил сервис card2card При поддержке процессинговой компании «Мультикарта» банк ВТБ 24 в партнерстве с платежной системой Paymo запустил сервис card2card —

«Мультикарта» подключила банк «Нейва» к платежной системе Visa под спонсорством ВТБ Процессинговая компания «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) и банк «Нейва» реализовали проект подключения банка к плат

«Мультикарта» и Dors завершили тестирование нового банкомата «Мультикарта» и Dors объявили о завершении тестирования нового мультифункционального банкомата с функцией ресайклинга -DORS PTM 7010. Кирилл Свириденко, генеральный директор компании «Мультик

Количество обслуживаемых карт в «МультиКарте» достигло почти 10 млн 9 месяцев 2016 г. количество платежных карт, находящихся на обслуживании в процессинговой компании «МультиКарта» (входит в группу ВТБ), увеличилось в 1,5 раза и на отчетную дату достигло почти

«МультиКарта» обновила мобильное приложение для поиска банкоматов ВТБ Процессинговая компания «МультиКарта» обновила сервис мобильной геолокации банкоматов группы ВТБ. Приложения оптимизир

ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат эквайринг денежных переводов «ВКонтакте» ВТБ24 и процессинговая компания «Мультикарта» обеспечат технологическую реализацию проекта денежных переводов в социальной сет

ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат оплату проезда на МЦК Банк ВТБ24 и компания «Мультикарта» обеспечат эквайринг по оплате проезда на Московском центральном кольце. На 31 станции будут работать 108 автоматов для покупки билетов наличными, 62 POS-терминала для покупки банко

«Мультикарта» запустила сервис по использованию MPI-модуля для сервис-провайдеров Процессинговая компания «Мультикарта» объявила о запуске услуги для сервис-провайдеров по установке и обслуживанию программного модуля Merchant Plug-In (MPI), обеспечивающего проведение идентификации держателей карт Vi

На базе «МультиКарты» открыт новый персонализационный центр ВТБ24 В августе реализован проект по подключению персонализационного центра процессинговой компании «МультиКарта» к единой системе управления персонализацией платёжных карт банка ВТБ24. Как сооб

«МультиКарта» выступила технологическим партнером сервиса по переводам с карты на карту на сайте ВТБ24 Процессинговая компания «МультиКарта» выступила технологическим партнером при реализации на сайте банка ВТБ24 нового сервиса, позволяющего частным лицам переводить средства с одной банковской карты на другую в режиме о

«Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы 19 июля 2016 г. при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» и платежной системы Mastercard «Одноклассники» (ОК) в партнерстве с банком ВТБ24

«Мультикарта» подключила нового интегратора к программе интернет-эквайринга ВТБ24 Процессинговая компания «Мультикарта» реализовала проект по подключению интегратора AcquiroPay к программе интернет-эк

Количество обслуживаемых карт в «Мультикарте» увеличилось почти в 1,5 раза По итогам первого полугодия 2016 г. количество платежных карт, обслуживаемых компанией «Мультикарта», увеличилось на 40% и на отчетную дату достигло 8,4 млн единиц, а количество обр

«Мультикарта» просканировала свои системы на наличие уязвимостей Процессинговая компания «Мультикарта» завершила проект по сканированию своих систем на наличие уязвимостей в соответст

«МультиКарта» и НСПК завершили тестирование карты «Мир» Процессинговая компания «МультиКарта», дочерняя структура банка ВТБ, совместно с операционным центром «Национальной си