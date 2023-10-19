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ВТБ Мультикарта процессинговая компания

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания

Мультикарта — процессинговая компания в России. Оказывает банкам услуги по процессингу платежных карт, управлению сетями банкоматов и платежных терминалов, а также обеспечивает сервисное обслуживание эквайрингового оборудования. Компания использует передовые отечественные и зарубежные технологии, а также собственные уникальные разработки. Мультикарта является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК «Мир», сертифицирована по международному стандарту PCI DSS.


19.10.2023 «Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга

«Мультикарта» — процессинговая компания с 30-летним опытом обслуживания банковского оборудован
23.08.2022 «Мультикарта» реализует возможность оплаты билетов через СБП в железнодорожных кассах

«Мультикарта» объявила об успешном завершении расширенного пилота проекта по запуску функциона
21.06.2022 «Мультикарта» получила статус TPP сервиса «СБПэй»

«Мультикарта» стала TPP (Third Party Processor) Системы быстрых платежей Банка России, что поз
14.06.2022 «Мультикарта» получила статус ИТ-компании

«Мультикарта» (входит в группу «Т1») объявила о включении в реестр организаций в сфере ИТ, акк
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту»

«Т1» купила компанию Группа «Т1» приобрела долю в 100% в ООО «Мультикарта» — российской процессинговой компании, рассказали CNews представители «Т1». Сделк
14.10.2020 «Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем

Процессинговая компания «Мультикарта» получила сертификат соответствия требованиям международного стандарта по защите

17.09.2020 «Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты»

«Транстелеком» предоставила комплекс услуг связи ООО «Мультикарта», интегратору и партнеру Банка ВТБ. Каналы связи, организованные специалистами ма
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum

пания Connectum рада сообщить о старте сотрудничества с новым партнером – процессинговой компанией «Мультикарта», которая предоставляет широкий спектр услуг, в том числе процессинг банковских к
26.02.2019 «Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года

Процессинговая компания «Мультикарта» подвела итоги операционной деятельности в 2018 г. Чистая прибыль компании увелич
30.01.2019 «Мультикарта» обеспечила возможность удаленной оплаты проезда в Московском метро

«Мультикарта» обеспечила процессинговое решение для банка ВТБ по эквайрингу каналов продаж в Московском метрополитене. Реализованный сервис позволяет удаленно оплачивать покупку билетов и пополн
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте»

снове двух программных продуктов линейки Avanpost (IDM и PKI) в российской процессинговой компании «Мультикарта». Процессинговый центр (ПЦ) «Мультикарты» обслуживает работу с платежными картами
23.11.2018 «Почта Банк» стал единственным владельцем «МультиКарты»

«Почта Банк» стал владельцем 100% процессинговой компании «МультиКарта» в результате приобретения у банка ВТБ доли в размере 25,33% от уставного капитал
05.07.2018 «Мультикарта» обеспечила эмиссию бесконтактных карт «Мир» для банков-партнеров

Процессинговая компания «Мультикарта» предоставила возможность эмиссии карт «Мир» с бесконтактной технологией оплаты для Финсервисбанка и «ПРИО-Внешторгбанка». «Современные платежные инструменты повышают удобство польз
03.07.2018 «МультиКарта» запустила уведомления об операциях по картам в Viber

«МультиКарта» объявила о запуске уведомлений об операциях по картам в Viber. Теперь держатели карт банков-партнеров компании будут получать уведомления о совершенных транзакциях в мессенджер. В

28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса

«Мультикарта», оператор фискальных данных, и производитель кассовой техники «Чек онлайн» объявили о сотрудничестве и запускают проект по обработке фискальных данных комплексным решением, разрабо
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса

«Мультикарта», российский оператор фискальных данных, и «Чек Онлайн», российский производитель
18.05.2018 «Лантер» обеспечит комплексное сервисное обслуживание POS-терминальной сети группы ВТБ

«Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») победил в конкурсе компании «Мультикарта» и обеспечит комплексное техническое обслуживание более 100 тыс. POS-терминалов г
17.04.2018 «Мультикарта» нарастила выручку до 3,2 млрд рублей в 2017 году

«Мультикарта» (дочернее общество «Почта Банка»), российский аутсорсинговый процессинговый цент
16.02.2018 «МультиКарта» внесена с реестр операторов фискальных данных

«МультиКарта» объявила о получении разрешения на обработку фискальных данных. Соответствующий

29.01.2018 «МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам

«МультиКарта» объявила о подключении мобильного сервиса Samsung Pay косвенным банкам-участника
05.06.2017 ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay

Банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта» обеспечили эквайринг по продаже железнодорожных билетов в мобильном приложении с
28.04.2017 «Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК

арантирует высокую степень защиты данных о транзакциях, которые обрабатывают процессинговые центры «Мультикарта» в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в компании. Сегодня в сеть включены устрой
22.02.2017 «Мультикарта» вошла в состав реестра безопасных поставщиков услуг платежной системы Visa

Процессинговая компания «Мультикарта» (дочерняя компания банка ВТБ), вошла в состав реестра участников, поддерживающих
23.01.2017 Количество обслуживаемых «Мультикартой» терминальных устройств превысило 55 тыс. единиц

На начало 2017 г. в процессинговой компании «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) на обслуживании находилось более 13 млн банковских карт, ч
20.12.2016 Банк ВТБ24 с помощью «Мультикарты» и Paymo запустил сервис card2card

При поддержке процессинговой компании «Мультикарта» банк ВТБ 24 в партнерстве с платежной системой Paymo запустил сервис card2card —
19.12.2016 «Мультикарта» подключила банк «Нейва» к платежной системе Visa под спонсорством ВТБ

Процессинговая компания «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) и банк «Нейва» реализовали проект подключения банка к плат
24.10.2016 «Мультикарта» и Dors завершили тестирование нового банкомата

«Мультикарта» и Dors объявили о завершении тестирования нового мультифункционального банкомата с функцией ресайклинга -DORS PTM 7010. Кирилл Свириденко, генеральный директор компании «Мультик
17.10.2016 Количество обслуживаемых карт в «МультиКарте» достигло почти 10 млн

9 месяцев 2016 г. количество платежных карт, находящихся на обслуживании в процессинговой компании «МультиКарта» (входит в группу ВТБ), увеличилось в 1,5 раза и на отчетную дату достигло почти

13.10.2016 «МультиКарта» обновила мобильное приложение для поиска банкоматов ВТБ

Процессинговая компания «МультиКарта» обновила сервис мобильной геолокации банкоматов группы ВТБ. Приложения оптимизир
20.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат эквайринг денежных переводов «ВКонтакте»

ВТБ24 и процессинговая компания «Мультикарта» обеспечат технологическую реализацию проекта денежных переводов в социальной сет
12.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат оплату проезда на МЦК

Банк ВТБ24 и компания «Мультикарта» обеспечат эквайринг по оплате проезда на Московском центральном кольце. На 31 станции будут работать 108 автоматов для покупки билетов наличными, 62 POS-терминала для покупки банко
17.08.2016 «Мультикарта» запустила сервис по использованию MPI-модуля для сервис-провайдеров

Процессинговая компания «Мультикарта» объявила о запуске услуги для сервис-провайдеров по установке и обслуживанию программного модуля Merchant Plug-In (MPI), обеспечивающего проведение идентификации держателей карт Vi
09.08.2016 На базе «МультиКарты» открыт новый персонализационный центр ВТБ24

В августе реализован проект по подключению персонализационного центра процессинговой компании «МультиКарта» к единой системе управления персонализацией платёжных карт банка ВТБ24. Как сооб
01.08.2016 «МультиКарта» выступила технологическим партнером сервиса по переводам с карты на карту на сайте ВТБ24

Процессинговая компания «МультиКарта» выступила технологическим партнером при реализации на сайте банка ВТБ24 нового сервиса, позволяющего частным лицам переводить средства с одной банковской карты на другую в режиме о
19.07.2016 «Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы

19 июля 2016 г. при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» и платежной системы Mastercard «Одноклассники» (ОК) в партнерстве с банком ВТБ24
18.07.2016 «Мультикарта» подключила нового интегратора к программе интернет-эквайринга ВТБ24

Процессинговая компания «Мультикарта» реализовала проект по подключению интегратора AcquiroPay к программе интернет-эк
14.07.2016 Количество обслуживаемых карт в «Мультикарте» увеличилось почти в 1,5 раза

По итогам первого полугодия 2016 г. количество платежных карт, обслуживаемых компанией «Мультикарта», увеличилось на 40% и на отчетную дату достигло 8,4 млн единиц, а количество обр
04.07.2016 «Мультикарта» просканировала свои системы на наличие уязвимостей

Процессинговая компания «Мультикарта» завершила проект по сканированию своих систем на наличие уязвимостей в соответст
25.05.2016 «МультиКарта» и НСПК завершили тестирование карты «Мир»

Процессинговая компания «МультиКарта», дочерняя структура банка ВТБ, совместно с операционным центром «Национальной си
20.05.2016 «МультиКарта» реализовала новый сервис для торговых компаний

Процессинговая компания «МультиКарта» запустила в промышленную эксплуатацию новый вид сервиса для своих клиентов, пред

Публикаций - 237, упоминаний - 378

ВТБ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1406 78
Т1 Иннотех 122 77
Т1 Иннотех - Дататех 82 71
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 71
Т1 Сервионика - Servionica 231 53
Т1 Группа 66 19
Samsung Electronics 9923 12
Broadcom - VMware 2246 9
7551 9
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 302 8
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 10 7
Veeam Software 307 7
Рексофт - Reksoft 401 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8364 7
NVision Group - Энвижн Груп 674 6
Google LLC 11330 6
VK - Mail.ru Group 3272 6
IBM - International Business Machines Corp 9318 6
SAP SE 5080 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1962 5
ИнитПро 7 5
Электронный экспресс 13 5
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 34 5
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 11 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 821 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3204 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 103 5
Элемент ГК - Elementec 31 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 113 5
Ростелеком 10614 5
МегаФон 7618 5
Дримкас - Dreamkas 18 5
Такском - Taxcom 234 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10513 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2667 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 165 4
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 178 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1217 4
Oracle Corporation 6487 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2590 115
ВТБ - ВТБ24 661 50
Visa International 1910 34
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 34
Почта Банк 418 27
НСПК - Национальная система платежных карт 700 18
РЖД - Российские железные дороги 1761 10
Почта России ПАО 1982 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 9
Assist - Ассист 205 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6411 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 726 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 100 6
Альфа-Банк 1654 5
JCB International 142 5
American Express - Amex 316 5
ТрансКредитКарт 4 4
Ant Financial Services Group 5 4
ГПБ - Газпромбанк 1005 4
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 112 4
ПСБ - Промсвязьбанк 783 4
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 3
UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 104 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 405 3
Лента - Сеть розничной торговли 1880 3
Шереметьево Хэндлинг 19 3
Интеррос - Росбанк АКБ 580 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 259 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1000 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 195 2
Газпром нефть 546 2
Связной Банк 102 2
ВТБ Paymo - Инновационные Платежные Технологии 6 2
ВТБ Азербайджан 3 2
Седьмой Континент 62 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1385 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2633 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10240 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4146 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2709 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2232 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 924 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 918 4
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 47 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 733 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1633 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3318 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4656 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1109 2
Федеральное казначейство России 1638 2
Судебная власть - Judicial power 2201 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 31 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 225 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 96 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 234 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 167 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 285 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 125 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1737 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 291 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1248 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 75 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 389 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5412 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 753 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 636 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 529 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 107 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 105 1
OWASP - Open Web Application Security Project 77 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57878 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19692 72
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1129 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15056 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43394 56
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2113 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23322 37
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4642 37
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1410 34
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2019 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5619 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27760 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22509 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14411 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9613 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18900 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2723 24
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4441 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27368 24
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3939 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5093 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4592 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10844 21
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 166 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8937 18
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1188 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14062 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23355 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5343 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10169 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8029 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4053 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26525 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22506 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2724 15
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2711 14
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 940 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6358 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6026 13
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1132 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 276 76
Google Android 13278 20
Samsung Pay 286 18
Apple Pay 478 12
Apple iOS 7268 9
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 70 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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