ВТБ Мультикарта процессинговая компания
Мультикарта — процессинговая компания в России. Оказывает банкам услуги по процессингу платежных карт, управлению сетями банкоматов и платежных терминалов, а также обеспечивает сервисное обслуживание эквайрингового оборудования. Компания использует передовые отечественные и зарубежные технологии, а также собственные уникальные разработки. Мультикарта является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК «Мир», сертифицирована по международному стандарту PCI DSS.
|19.10.2023
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«Мультикарта» представила собственное решение онлайн-кассы и линейку терминалов для торгового эквайринга
«Мультикарта» — процессинговая компания с 30-летним опытом обслуживания банковского оборудован
|23.08.2022
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«Мультикарта» реализует возможность оплаты билетов через СБП в железнодорожных кассах
«Мультикарта» объявила об успешном завершении расширенного пилота проекта по запуску функциона
|21.06.2022
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«Мультикарта» получила статус TPP сервиса «СБПэй»
«Мультикарта» стала TPP (Third Party Processor) Системы быстрых платежей Банка России, что поз
|14.06.2022
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«Мультикарта» получила статус ИТ-компании
«Мультикарта» (входит в группу «Т1») объявила о включении в реестр организаций в сфере ИТ, акк
|13.10.2021
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«Т1» задорого купил «Мультикарту»
«Т1» купила компанию Группа «Т1» приобрела долю в 100% в ООО «Мультикарта» — российской процессинговой компании, рассказали CNews представители «Т1». Сделк
|14.10.2020
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«Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем
Процессинговая компания «Мультикарта» получила сертификат соответствия требованиям международного стандарта по защите
|17.09.2020
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«Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты»
«Транстелеком» предоставила комплекс услуг связи ООО «Мультикарта», интегратору и партнеру Банка ВТБ. Каналы связи, организованные специалистами ма
|31.08.2020
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«Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum
пания Connectum рада сообщить о старте сотрудничества с новым партнером – процессинговой компанией «Мультикарта», которая предоставляет широкий спектр услуг, в том числе процессинг банковских к
|26.02.2019
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«Мультикарта» отчиталась о чистой прибыли в размере 359 млн рублей по итогам 2018 года
Процессинговая компания «Мультикарта» подвела итоги операционной деятельности в 2018 г. Чистая прибыль компании увелич
|30.01.2019
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«Мультикарта» обеспечила возможность удаленной оплаты проезда в Московском метро
«Мультикарта» обеспечила процессинговое решение для банка ВТБ по эквайрингу каналов продаж в Московском метрополитене. Реализованный сервис позволяет удаленно оплачивать покупку билетов и пополн
|23.11.2018
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Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте»
снове двух программных продуктов линейки Avanpost (IDM и PKI) в российской процессинговой компании «Мультикарта». Процессинговый центр (ПЦ) «Мультикарты» обслуживает работу с платежными картами
|23.11.2018
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«Почта Банк» стал единственным владельцем «МультиКарты»
«Почта Банк» стал владельцем 100% процессинговой компании «МультиКарта» в результате приобретения у банка ВТБ доли в размере 25,33% от уставного капитал
|05.07.2018
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«Мультикарта» обеспечила эмиссию бесконтактных карт «Мир» для банков-партнеров
Процессинговая компания «Мультикарта» предоставила возможность эмиссии карт «Мир» с бесконтактной технологией оплаты для Финсервисбанка и «ПРИО-Внешторгбанка». «Современные платежные инструменты повышают удобство польз
|03.07.2018
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«МультиКарта» запустила уведомления об операциях по картам в Viber
«МультиКарта» объявила о запуске уведомлений об операциях по картам в Viber. Теперь держатели карт банков-партнеров компании будут получать уведомления о совершенных транзакциях в мессенджер. В
|28.06.2018
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«Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса
«Мультикарта», оператор фискальных данных, и производитель кассовой техники «Чек онлайн» объявили о сотрудничестве и запускают проект по обработке фискальных данных комплексным решением, разрабо
|06.06.2018
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«ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса
«Мультикарта», российский оператор фискальных данных, и «Чек Онлайн», российский производитель
|18.05.2018
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«Лантер» обеспечит комплексное сервисное обслуживание POS-терминальной сети группы ВТБ
«Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») победил в конкурсе компании «Мультикарта» и обеспечит комплексное техническое обслуживание более 100 тыс. POS-терминалов г
|17.04.2018
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«Мультикарта» нарастила выручку до 3,2 млрд рублей в 2017 году
«Мультикарта» (дочернее общество «Почта Банка»), российский аутсорсинговый процессинговый цент
|16.02.2018
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«МультиКарта» внесена с реестр операторов фискальных данных
«МультиКарта» объявила о получении разрешения на обработку фискальных данных. Соответствующий
|29.01.2018
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«МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам
«МультиКарта» объявила о подключении мобильного сервиса Samsung Pay косвенным банкам-участника
|05.06.2017
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ВТБ и «МультиКарта» обеспечили оплату ж/д-билетов с помощью Apple Pay
Банк ВТБ24 и процессинговая компания «МультиКарта» обеспечили эквайринг по продаже железнодорожных билетов в мобильном приложении с
|28.04.2017
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«Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК
арантирует высокую степень защиты данных о транзакциях, которые обрабатывают процессинговые центры «Мультикарта» в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в компании. Сегодня в сеть включены устрой
|22.02.2017
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«Мультикарта» вошла в состав реестра безопасных поставщиков услуг платежной системы Visa
Процессинговая компания «Мультикарта» (дочерняя компания банка ВТБ), вошла в состав реестра участников, поддерживающих
|23.01.2017
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Количество обслуживаемых «Мультикартой» терминальных устройств превысило 55 тыс. единиц
На начало 2017 г. в процессинговой компании «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) на обслуживании находилось более 13 млн банковских карт, ч
|20.12.2016
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Банк ВТБ24 с помощью «Мультикарты» и Paymo запустил сервис card2card
При поддержке процессинговой компании «Мультикарта» банк ВТБ 24 в партнерстве с платежной системой Paymo запустил сервис card2card —
|19.12.2016
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«Мультикарта» подключила банк «Нейва» к платежной системе Visa под спонсорством ВТБ
Процессинговая компания «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) и банк «Нейва» реализовали проект подключения банка к плат
|24.10.2016
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«Мультикарта» и Dors завершили тестирование нового банкомата
«Мультикарта» и Dors объявили о завершении тестирования нового мультифункционального банкомата с функцией ресайклинга -DORS PTM 7010. Кирилл Свириденко, генеральный директор компании «Мультик
|17.10.2016
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Количество обслуживаемых карт в «МультиКарте» достигло почти 10 млн
9 месяцев 2016 г. количество платежных карт, находящихся на обслуживании в процессинговой компании «МультиКарта» (входит в группу ВТБ), увеличилось в 1,5 раза и на отчетную дату достигло почти
|13.10.2016
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«МультиКарта» обновила мобильное приложение для поиска банкоматов ВТБ
Процессинговая компания «МультиКарта» обновила сервис мобильной геолокации банкоматов группы ВТБ. Приложения оптимизир
|20.09.2016
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ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат эквайринг денежных переводов «ВКонтакте»
ВТБ24 и процессинговая компания «Мультикарта» обеспечат технологическую реализацию проекта денежных переводов в социальной сет
|12.09.2016
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ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат оплату проезда на МЦК
Банк ВТБ24 и компания «Мультикарта» обеспечат эквайринг по оплате проезда на Московском центральном кольце. На 31 станции будут работать 108 автоматов для покупки билетов наличными, 62 POS-терминала для покупки банко
|17.08.2016
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«Мультикарта» запустила сервис по использованию MPI-модуля для сервис-провайдеров
Процессинговая компания «Мультикарта» объявила о запуске услуги для сервис-провайдеров по установке и обслуживанию программного модуля Merchant Plug-In (MPI), обеспечивающего проведение идентификации держателей карт Vi
|09.08.2016
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На базе «МультиКарты» открыт новый персонализационный центр ВТБ24
В августе реализован проект по подключению персонализационного центра процессинговой компании «МультиКарта» к единой системе управления персонализацией платёжных карт банка ВТБ24. Как сооб
|01.08.2016
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«МультиКарта» выступила технологическим партнером сервиса по переводам с карты на карту на сайте ВТБ24
Процессинговая компания «МультиКарта» выступила технологическим партнером при реализации на сайте банка ВТБ24 нового сервиса, позволяющего частным лицам переводить средства с одной банковской карты на другую в режиме о
|19.07.2016
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«Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы
19 июля 2016 г. при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» и платежной системы Mastercard «Одноклассники» (ОК) в партнерстве с банком ВТБ24
|18.07.2016
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«Мультикарта» подключила нового интегратора к программе интернет-эквайринга ВТБ24
Процессинговая компания «Мультикарта» реализовала проект по подключению интегратора AcquiroPay к программе интернет-эк
|14.07.2016
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Количество обслуживаемых карт в «Мультикарте» увеличилось почти в 1,5 раза
По итогам первого полугодия 2016 г. количество платежных карт, обслуживаемых компанией «Мультикарта», увеличилось на 40% и на отчетную дату достигло 8,4 млн единиц, а количество обр
|04.07.2016
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«Мультикарта» просканировала свои системы на наличие уязвимостей
Процессинговая компания «Мультикарта» завершила проект по сканированию своих систем на наличие уязвимостей в соответст
|25.05.2016
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«МультиКарта» и НСПК завершили тестирование карты «Мир»
Процессинговая компания «МультиКарта», дочерняя структура банка ВТБ, совместно с операционным центром «Национальной си
|20.05.2016
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«МультиКарта» реализовала новый сервис для торговых компаний
Процессинговая компания «МультиКарта» запустила в промышленную эксплуатацию новый вид сервиса для своих клиентов, пред
ВТБ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Свириденко Кирилл 40 39
|Калганов Игорь 50 18
|Киричек Алексей 66 17
|Комлев Владимир 34 8
|Руденко Дмитрий 26 8
|Врублевский Павел 95 7
|Соловьев Сергей 69 6
|Игнатова Людмила 26 6
|Журавлев Михаил 5 5
|Подольский Дмитрий 5 5
|Баров Алексей 28 5
|Чулков Валерий 28 5
|Бобрышев Роман 5 4
|Джабиев Георгий 16 4
|Деменюк Юлия 11 4
|Гостев Дмитрий 22 4
|Книгин Михаил 10 4
|Федоров Михаил 22 3
|Блинов Алексей 3 3
|Войтенко Игорь 6 3
|Фетисов Алексей 16 3
|Масленникова Анастасия 35 3
|Райнов Михаил 3 3
|Румянцев Антон 47 3
|Дубенский Вячеслав 7 3
|Бувин Дмитрий 6 2
|Белкин Сергей 9 2
|Ананьев Алексей 109 2
|Добровинский Александр 19 2
|Войтенко Олег 26 2
|Спирин Антон 27 2
|Бабаджанян Григорий 9 2
|Печатников Анатолий 37 2
|Островский Святослав 47 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Мишустин Михаил 574 2
|Волынкин Алексей 7 2
|Шарков Максим 13 2
|Комлев Николай 83 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 345 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1514 2
|The Verge - Издание 520 1
|Forbes - Форбс 700 1
|Ведомости 729 1
|РИА Новости 846 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 891 1
|CNews - ZOOM.CNews 1816 1
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