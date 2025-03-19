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Рыжкова Анастасия
Рыжкова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Калганов Игорь 51 1
|Булгаков Кирилл 106 1
|Сергеева Алида 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 2
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