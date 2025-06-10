Получите все материалы CNews по ключевому слову
Налоговый мониторинг – это форма налогового контроля. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных налоговому органу позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом позицию по налогообложению планируемых и совершенных операций.
Нина Михеева, Директор департамента ИТ, HSBC Russia "Внедрение цифровой витрины для налогового мониторинга" - 1 марта 2022 года конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2022"
Налоговый мониторинг 2024: вендоры и их решения Налоговый мониторинг (НМ) — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полн
Интеграторы по налоговому мониторингу 2024 Налоговый мониторинг (НМ) — это новый цифровой вариант отчетности крупного бизнеса перед нало
Налоговый мониторинг 2023 Налоговый мониторинг введен в России с 2016 года как форма онлайн-взаимодействия между крупны
10.06.2025
«Восточная Техника» перешла на налоговый мониторинг с Elma365
Налоговый мониторинг требует высокого уровня цифровизации и автоматизации в компании.
10.06.2025
Налоговый мониторинг как проект сквозной автоматизации бизнеса: кейс компании «Восточная Техника»
Налоговый мониторинг охватывает все больше компаний в России — по состоянию на апрель 2025 го
26.05.2025
«Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech
Участник российского рынка ценных бумаг «Ренессанс Брокер» завершил внедрение цифровой витрины VK Tax Compliance — решения VK Tech для участия в режиме налогового мониторинга. Компания уже передала данные по налогу на прибыль за первые месяцы 2025 г. и готовит к публикации данные по НДС. Об этом CNews сообщили представители VK. Интеграция VK T
11.04.2025
Как «Точка» перешла на налоговый мониторинг
Переход на налоговый мониторинг не вызывал сомнений — мы всегда открыты для общения и активной работы с
13.03.2025
Объем рынка налогового мониторинга к 2030 г. вырастет почти в четыре раза – до 22,2 млрд руб.
Налоговый мониторинг — формат работы, при котором компании предоставляют ФНС онлайн-доступ к
24.12.2024
ГК «Азот» внедрила витрину налогового мониторинга VK Tech
Группа компаний «Азот» завершила внедрение витрины налогового мониторинга VK Tax Compliance в головное предприятие. Решение позволило централизо
17.12.2024
VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез»
Проект с "Фармасинтез" стал примером эффективного внедрения налогового мониторинга для фармацевтической отрасли. Решение VK Tax Compliance помогает компа
09.10.2024
Как перейти на налоговый мониторинг и одновременно сменить учетную систему
Отложить вступление в налоговый мониторинг до замены учетной системы и подключения витрины тоже не всегда возможно.
03.10.2024
LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг
Наше сотрудничество предлагает рынку решение, которое поможет сократить путь перехода на налоговый мониторинг за счет совместного внедрения архива и витрины данных.
12.09.2024
АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)
АО «Апатит» была внедрена информационная система LD.TaxMonitor. Это модуль комплексной платформы — «ELMA365 Налоговый мониторинг», которую развивает ООО «Интеллект лаб».
06.09.2024
Налоговый мониторинг 2024-2025: куда все катится?
Совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на до
05.09.2024
О важных нюансах при переходе на налоговый мониторинг в 2024-2025 гг.
Заявление и соответствующий пакет документов для перехода на налоговый мониторинг необходимо представить не позднее 2 сентября 2024 г.
04.09.2024
«Нота визор» — один из лидеров рейтинга решений по переходу на налоговый мониторинг
Витрина данных для перехода в режим налогового мониторинга «Нота визор» заняла вторую строчку отраслевого рейтинга CNews – издания в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ. В основе рейтинга —
30.08.2024
Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг.
Обзор трендов хочется начать с глобальной тенденции к снижению критериев для вступления в налоговый мониторинг или же их полной отмене для определенных категорий плательщиков. С 1 июл
30.08.2024
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024
Налоговый мониторинг — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полностью
01.08.2024
ГК Softline помогла «Татспиртпрому» организовать и автоматизировать финансовый архив
ГК Softline помогла «Татспиртпрому» организовать и автоматизировать финансовый архив первичной документации для вступления в режим налогового мониторинга.
31.07.2024
Погружаемся в налоговый мониторинг: что такое СВК и GRC
Компании, проходящие налоговый мониторинг, должны соблюдать требования к системе внутреннего контроля, которая вкл
31.07.2024
Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024
Налоговый мониторинг призван упростить и автоматизировать взаимоотношения бизнеса с налоговой
26.07.2024
«Нота Визор» расширила сеть партнёров-дистрибьюторов
Партнёрство позволит расширить сеть дистрибуции и сделать систему дос
27.06.2024
Компания «Татспиртпром» за шесть месяцев внедрила электронный архив Directum и перешла на налоговый мониторинг
В компании приняли решение перейти на налоговый мониторинг (НМ), чтобы сократить трудозатраты финансовой службы и ускорить процессы
07.06.2024
Преимущества и недостатки налогового мониторинга
Организации, переходящие на налоговый мониторинг, должны быть готовы к поддержанию постоянной связи с налоговыми органами
29.05.2024
Market.CNews опубликовал рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024
Предполагается, что в будущем налоговый мониторинг станет обязательным для большинства компаний РФ
22.12.2023
«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании»
«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании». Витрина данных была создана на базе программного решения «1С:Управление холдингом» и интегрирована с учетными системами бухгалтерского и
31.10.2023
Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг
«РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) Росси
28.07.2023
Раймонд Иссако -
Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения
Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: «Налоговый мониторинг должен стать доступным и понятным для всех»
30.05.2023
Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group
Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мониторинг. Витрина данных».
19.04.2023
Налоговый контроль в 2023 году
ого строительства? Как инспекторы проверяют расходы на рекламу и маркетинг? Как безопасно реструктуризировать долги в 2023 году? Возмещение налоговых потерь: как и когда это работает? Как ужесточился налоговый контроль за выплатами российских доходов иностранным компаниям?
18.04.2023
Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости
Market.CNews: Что такое налоговый мониторинг и почему появилась необходимость в этом формате? Михаил Свинцицкий: Н
11.04.2023
Юридическая база налогового мониторинга
Налоговый мониторинг 2023 Участники налогового мониторинга Согласно новой процедуре взаимодей
11.04.2023
Что такое налоговый мониторинг и как его проводят
Что такое налоговый мониторинг Налоговый мониторинг — это процедура получения инспекторами ФНС доступа
11.04.2023
Как выбрать ИТ-решение для налогового мониторинга
Market.CNews: Насколько сложным является процесс вступления в налоговый мониторинг с технической точки зрения? Андрей Черненко: Идея налогового мониторинга
11.04.2023
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров по налоговому мониторингу 2023
Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению
10.04.2023
Как проводится налоговый мониторинг
Налоговый мониторинг (НМ) проводится в 6 этапов. Этап 1. Провайдер услуги налогового монитори
05.04.2023
Юлия Орлова, ДРТ: Фокус на автоматизацию систем внутреннего контроля — это тренд 2023 года для налогового мониторинга
Для каждого из них мы разрабатываем решение, наилучшим образом удовлет
31.03.2023
Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению
Как правильно перейти на налоговый мониторинг в 2024 году По нашему опыту, для успешного выполнения объема задач необх
17.03.2023
«Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово»
В результате проекта группа «Черкизово» смогла оперативно перейти в ре
