Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Налогообложение Налоговый мониторинг Налоговый контроль


Налоговый мониторинг – это форма налогового контроля. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных налоговому органу позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом позицию по налогообложению планируемых и совершенных операций.

 

 

Нина Михеева, Директор департамента ИТ, HSBC Russia "Внедрение цифровой витрины для налогового мониторинга" - 1 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровизация финансового сектора 2022" 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Market.CNews. Налоговый мониторинг 2024: вендоры и их решения

Налоговый мониторинг 2024: вендоры и их решения Налоговый мониторинг (НМ) — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полн

Методология по налоговому мониторингу 2024 Налоговый мониторинг призван упростить и автоматизировать взаимоотношения бизнеса с налоговой
Market.CNews. Интеграторы по налоговому мониторингу 2024

Интеграторы по налоговому мониторингу 2024 Налоговый мониторинг (НМ) — это новый цифровой вариант отчетности крупного бизнеса перед нало
Налоговый мониторинг 2023

Налоговый мониторинг 2023 Налоговый мониторинг введен в России с 2016 года как форма онлайн-взаимодействия между крупны
10.06.2025 «Восточная Техника» перешла на налоговый мониторинг с Elma365

ского задания выяснилось, что все требования одинаково важны и неразрывно связаны между собой. Ведь налоговый мониторинг требует высокого уровня цифровизации и автоматизации в компании. Иначе е
10.06.2025 Налоговый мониторинг как проект сквозной автоматизации бизнеса: кейс компании «Восточная Техника»

Особый режим Налоговый мониторинг охватывает все больше компаний в России — по состоянию на апрель 2025 го
26.05.2025 «Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech

Участник российского рынка ценных бумаг «Ренессанс Брокер» завершил внедрение цифровой витрины VK Tax Compliance — решения VK Tech для участия в режиме налогового мониторинга. Компания уже передала данные по налогу на прибыль за первые месяцы 2025 г. и готовит к публикации данные по НДС. Об этом CNews сообщили представители VK. Интеграция VK T
11.04.2025 Как «Точка» перешла на налоговый мониторинг

м налогового мониторинга. Как прошел переход, CNews рассказали представители «Контура». «Переход на налоговый мониторинг не вызывал сомнений — мы всегда открыты для общения и активной работы с

13.03.2025 Объем рынка налогового мониторинга к 2030 г. вырастет почти в четыре раза – до 22,2 млрд руб.

рвью с текущими и потенциальными пользователями решений. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Налоговый мониторинг — формат работы, при котором компании предоставляют ФНС онлайн-доступ к

24.12.2024 ГК «Азот» внедрила витрину налогового мониторинга VK Tech

Группа компаний «Азот» завершила внедрение витрины налогового мониторинга VK Tax Compliance в головное предприятие. Решение позволило централизо
17.12.2024 VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез»

и укрепить позиции компании на рынке. «Проект с "Фармасинтез" стал примером эффективного внедрения налогового мониторинга для фармацевтической отрасли. Решение VK Tax Compliance помогает компа
09.10.2024 Как перейти на налоговый мониторинг и одновременно сменить учетную систему

внедрить витрину не получится: эти две программы тесно связаны друг с другом. Отложить вступление в налоговый мониторинг до замены учетной системы и подключения витрины тоже не всегда возможно.
03.10.2024 LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг

ой «Нота». Наше сотрудничество предлагает рынку решение, которое поможет сократить путь перехода на налоговый мониторинг за счет совместного внедрения архива и витрины данных». Александр Кочетк
12.09.2024 АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)

ит» была внедрена информационная система LD.TaxMonitor. Это модуль комплексной платформы — «ELMA365 Налоговый мониторинг», которую развивает ООО «Интеллект лаб». Платформа включает в себя, поми
06.09.2024 Налоговый мониторинг 2024-2025: куда все катится?

статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации и касаются суммовых критериев для перехода на налоговый мониторинг: Совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на до
05.09.2024 О важных нюансах при переходе на налоговый мониторинг в 2024-2025 гг.

растет с текущих 445 до ожидаемых 573. Заявление и соответствующий пакет документов для перехода на налоговый мониторинг необходимо представить не позднее 2 сентября 2024 г. Перейти к обзору ре
04.09.2024 «Нота визор» — один из лидеров рейтинга решений по переходу на налоговый мониторинг

Витрина данных для перехода в режим налогового мониторинга «Нота визор» заняла вторую строчку отраслевого рейтинга CNews – издания в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ. В основе рейтинга —

30.08.2024 Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг.

ниторинга Обзор трендов хочется начать с глобальной тенденции к снижению критериев для вступления в налоговый мониторинг или же их полной отмене для определенных категорий плательщиков. С 1 июл
30.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024

дора.Направления, по которым есть разработчики в штате.Репутация. © VIZAFOTO / Фотобанк Фотодженика Налоговый мониторинг — это новая форма взаимодействия бизнеса и ФНС, предполагающая полностью
01.08.2024 ГК Softline помогла «Татспиртпрому» организовать и автоматизировать финансовый архив

ому» организовать и автоматизировать финансовый архив первичной документации для вступления в режим налогового мониторинга. Благодаря этому компании удалось минимизировать работу с бумажными до
31.07.2024 Погружаемся в налоговый мониторинг: что такое СВК и GRC

организации системы внутреннего контроля при проведении налогового мониторинга Компании, проходящие налоговый мониторинг, должны соблюдать требования к системе внутреннего контроля, которая вкл
31.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024

м в штате есть разработчики.Выполненные проекты.Репутация. © Patryk_Kosmider / Фотобанк Фотодженика Налоговый мониторинг призван упростить и автоматизировать взаимоотношения бизнеса с налоговой
26.07.2024 «Нота Визор» расширила сеть партнёров-дистрибьюторов

о продвижении и внедрении бизнес-решений на базе «Нота Визор» — витрины данных для перехода в режим налогового мониторинга. Партнёрство позволит расширить сеть дистрибуции и сделать систему дос
27.06.2024 Компания «Татспиртпром» за шесть месяцев внедрила электронный архив Directum и перешла на налоговый мониторинг

электронное взаимодействие с ФНС за рекордно короткий период. В компании приняли решение перейти на налоговый мониторинг (НМ), чтобы сократить трудозатраты финансовой службы и ускорить процессы
07.06.2024 Преимущества и недостатки налогового мониторинга

ти выполнения конкретных сложных расчетов. Как это работает на примере? Организации, переходящие на налоговый мониторинг, должны быть готовы к поддержанию постоянной связи с налоговыми органами
29.05.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг интеграторов по налоговому мониторингу 2024

.Профиль компании, основные виды работ.Виды выполняемых работ.Компетенции по внедрению решений.Выполненные проекты.Квалификация. © albertyurolaits / Фотобанк Фотодженика Предполагается, что в будущем налоговый мониторинг станет обязательным для большинства компаний РФ По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались уч
22.12.2023 «Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании»

«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании». Витрина данных была создана на базе программного решения «1С:Управление холдингом» и интегрирована с учетными системами бухгалтерского и
31.10.2023 Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг

ома»), оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) Росси
28.07.2023 Раймонд Иссако -

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения

урсы компании и значительно упрощают работу с налоговой документацией. Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: «Налоговый мониторинг должен стать доступным и понятным для всех» CNews: Какие изменения произ
30.05.2023 Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group

ромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мониторинг. Витрина данных». Segezha Group является крупным налогоплательщиком. Сре
19.04.2023 Налоговый контроль в 2023 году

ого строительства? Как инспекторы проверяют расходы на рекламу и маркетинг? Как безопасно реструктуризировать долги в 2023 году? Возмещение налоговых потерь: как и когда это работает? Как ужесточился налоговый контроль за выплатами российских доходов иностранным компаниям?
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости

Market.CNews: Что такое налоговый мониторинг и почему появилась необходимость в этом формате? Михаил Свинцицкий: Н
11.04.2023 Юридическая база налогового мониторинга

ать налоговые позиции и предотвращать появление споров с контролирующими органами. Перейти к обзору Налоговый мониторинг 2023 Участники налогового мониторинга Согласно новой процедуре взаимодей
11.04.2023 Что такое налоговый мониторинг и как его проводят

Что такое налоговый мониторинг Налоговый мониторинг — это процедура получения инспекторами ФНС доступа

11.04.2023 Как выбрать ИТ-решение для налогового мониторинга

Market.CNews: Насколько сложным является процесс вступления в налоговый мониторинг с технической точки зрения? Андрей Черненко: Идея налогового мониторинга
11.04.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров по налоговому мониторингу 2023

ннего контроля — это тренд 2023 года для налогового мониторинга 2 Группа компаний Б1 324 3 Kept 302 Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению 4 Технологи
10.04.2023 Как проводится налоговый мониторинг

уемых документов и сосредоточить ресурсы на проверке тех процедур, которые содержат элементы риска. Налоговый мониторинг (НМ) проводится в 6 этапов. Этап 1. Провайдер услуги налогового монитори
05.04.2023 Юлия Орлова, ДРТ: Фокус на автоматизацию систем внутреннего контроля — это тренд 2023 года для налогового мониторинга

кто едва удовлетворяет критериям вступления в режим НМ, с разным уровнем готовности к вступлению в налоговый мониторинг — для каждого из них мы разрабатываем решение, наилучшим образом удовлет
31.03.2023 Налоговый мониторинг: новые требования с 2024 г. и план действий по их выполнению

актики, что может повлечь за собой необходимость дополнительных доработок. Как правильно перейти на налоговый мониторинг в 2024 году По нашему опыту, для успешного выполнения объема задач необх
17.03.2023 «Философия.ИТ»внедрила «Витрину налогового мониторинга» в группе «Черкизово»

ной импортонезависимой разработки «Лиги цифровой экономики» – ПО «Программа для управления данными «Налоговый мониторинг». В результате проекта группа «Черкизово» смогла оперативно перейти в ре

Публикаций - 217, упоминаний - 343

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

8983 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 48
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 35
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 35
Ланит Интеграция 213 34
Газинформсервис - ГИС 410 31
R-Vision - Р-Вижн 215 30
ФинГрад - FinGrad 48 29
SAP SE 5426 27
Сбер - СберБизнес Софт 88 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 26
Аусферр ИТЦ 43 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 26
Polymedia - Полимедиа 156 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 24
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 23
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 17
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 17
Diasoft - Диасофт 1021 16
Ростелеком 10306 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 15
Oracle Corporation 6867 13
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 12
Северсталь Инфоком 91 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 10
Т1 НОТА 68 9
Microsoft Corporation 25236 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 8
Hoff Tech - Хофф Тех 45 8
МегаФон 9892 8
Directum - Директум 1164 8
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 7
Picvario - Пикварио 18 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 6
РЖД - Российские железные дороги 2001 43
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 42
ВТБ - Почта Банк 503 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 30
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 27
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 26
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 16
ФосАгро 151 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 15
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 14
Кофемания 70 14
Cotton Club - Коттон Клаб 28 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 14
Finn Flare - ФФ Стайл 45 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 14
Альфа-Банк 1868 13
Северсталь ПАО - Severstal 560 13
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 13
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 102
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 46
Федеральное казначейство России 1879 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 43
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Конституционный суд РФ 109 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ГосИнформСистемы 155 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 155
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 133
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 111
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 71
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 67
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 64
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 52
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 322 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 42
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 41
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 40
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 36
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 35
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 34
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 31
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 187 31
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 31
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 590 30
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 30
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 27
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 21
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 18
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 17
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 17
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 17
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 47
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 44
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 41
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 92 36
Новые облачные технологии - МойОфис 891 36
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 34
НКТ - Р7-Офис 478 34
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 32
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 31
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 31
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 30
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 28
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 27
НКТ - Р7-графика 47 26
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 26
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 22
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 20
VK Tax Compliance 27 18
Т1 Watchman Security 21 15
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 14
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 14
Протек - Здравсити 28 12
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 17 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 8
1С:ERP Управление предприятием 712 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 7
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 7
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 6
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 6
Microsoft Office 3952 6
ELMA 365 Low-code BPM 148 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 5
Oracle Java - язык программирования 3328 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 5
Урусов Виктор 149 41
Соловьев Виталий 52 38
Врацкий Андрей 165 32
Белан Иван 41 31
Абакумов Евгений 224 31
Шадаев Максут 1146 31
Теплицкий Дмитрий 88 30
Натрусов Артем 312 29
Петухов Антон 62 29
Никитин Сергей 95 27
Калякин Павел 76 26
Денисов Анатолий 57 26
Распопов Алексей 49 26
Харитонов Вадим 43 26
Шмаков Антон 67 26
Шаев Виталий 59 26
Аксенов Олег 61 26
Оберемок Надежда 45 26
Аникин Дмитрий 65 26
Милованов Андрей 46 26
Солдатенкова Ксения 41 26
Желнова Алина 42 26
Артюхов Сергей 62 26
Каушанский Александр 53 26
Чаркин Евгений 314 26
Нестеров Алексей 169 26
Малышев Сергей 99 26
Новикова Елена 104 26
Ульянов Николай 162 26
Воронин Павел 179 26
Нальский Максим 51 26
Катамадзе Анна 118 16
Замаруев Владимир 41 15
Гуденко Илья 27 14
Новиков Денис 25 14
Черненко Андрей 73 14
Батай Илья 58 14
Кирьянова Александра 155 14
Суровец Дмитрий 101 14
Глазков Александр 148 14
Россия - РФ - Российская федерация 156831 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 5
Германия - Федеративная Республика 12936 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Европа 24634 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Япония 13547 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 2
Иран - Исламская Республика Иран 1115 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Ближний Восток 3030 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 2
Пакистан - Исламабад 25 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Украина 7793 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 40 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 103
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 102
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 101
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 91
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 74
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 43
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 33
Экономический эффект 1219 31
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 25
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 22
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 413 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 20
Энергетика - Energy - Energetically 5524 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 16
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 15
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 14
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 10
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 9
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 8
Аудит - аудиторский услуги 3111 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 7
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Ведомости 1233 2
Магнитогорский металл - газета 1 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Мобильные системы 117 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 13
CNews Инновация года - награда 133 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
TAdviser IT Prize 7 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 1
Gartner - Гартнер 3608 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 14
РАН - Российская академия наук 2014 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 4
Т1 Цифровая академия 49 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 42
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 34
CNews AWARDS - награда 549 28
CNews FORUM Кейсы 280 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
1С:Проект года 28 1
ComNews Awards 8 1
AI Russia Awards 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ИнфоКом 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще