Получите все материалы CNews по ключевому слову

lady & gentleman CITY - федеральная сеть магазинов модной одежды для мужчин и женщин в России, представленная в 15 городах России — от Москвы до Красноярска.

"Как облако оптимизирует CI/CD ритейлера одежды" Алексей Распопов, Менеджер продуктов, Cloud.ru, CNews FORUM 2023