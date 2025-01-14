Цыганков Дмитрий
Цыганков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Шадаев Максут 1011 16
|Урусов Виктор 127 16
|Суровец Дмитрий 76 16
|Глазков Александр 137 16
|Галкин Николай 104 16
|Солдатенкова Ксения 26 14
|Абакумов Евгений 205 14
|Смирнов Вячеслав 41 14
|Глухов Иван 27 14
|Пирогова Ирина 28 14
|Натрусов Артем 284 13
|Замаруев Владимир 40 13
|Желтухин Вадим 31 13
|Киселев Сергей 59 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Кибалко Кирилл 34 12
|Аксенов Олег 44 12
|Челидзе Джимшер 30 12
|Сабынин Андрей 36 11
|Павлов Вадим 21 11
|Каушанский Александр 33 11
|Белан Иван 26 11
|Лукьянов Олег 14 11
|Врацкий Андрей 135 10
|Желнова Алина 27 10
|Михалев Евгений 89 9
|Козырев Алексей 321 9
|Воронин Павел 136 9
|Бахтин Дмитрий 17 9
|Мезенцев Александр 15 9
|Сысуев Андрей 14 9
|Пунин Андрей 14 9
|Евсеев Артем 14 9
|Денисов Анатолий 35 8
|Шаев Виталий 43 8
|Новиков Денис 19 8
|Мельникова Алиса 90 8
|Беляев Владислав 84 8
|Клявин Владимир 47 7
|Белоусов Максим 108 7
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 14
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
|Discovery Research Group 22 1
|РАН - Российская академия наук 1872 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 12
|СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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