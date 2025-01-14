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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цыганков Дмитрий



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 2
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 2
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
03.07.2024 ГК ФСК и IYNO подписали соглашение об обмене опытом в области BIM-технологий 1
19.06.2024 «Самолет» и ФСК заключили соглашение о развитии технологий в строительстве 1
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации 1
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
16.03.2018 «А101» внедрила решение «Бастион-Интегратора» для контроля за строительством объектов 1
01.11.2017 ИТ-«дочка» «Ростеха» не смогла закупить техподдержку SAP 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Цыганков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8219 18
Diasoft - Диасофт 871 16
R-Vision - Р-Вижн 153 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 14
Газинформсервис - ГИС 275 14
Сбер - СберБизнес Софт 56 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 14
Ланит Интеграция 190 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком 9706 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 271 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
МегаФон 8829 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Polymedia - Полимедиа 138 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 4
ФинГрад - FinGrad 33 4
Аусферр ИТЦ 28 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 4
ИАС Диджитал 7 4
SAP SE 5279 3
Microsoft Corporation 24632 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ММК Информсервис 51 2
Documentolog - Документолог - Newinttech 6 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 2
Google LLC 11785 2
Apple Inc 12106 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 18
Кофемания 51 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
РЖД - Российские железные дороги 1904 14
ВТБ - Почта Банк 466 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 13
Альфа-Банк 1770 13
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
ФосАгро 126 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
Ингосстрах СПАО 421 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 15
Федеральное казначейство России 1772 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
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ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 317 3
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4010 3
Новые облачные технологии - МойОфис 779 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 16
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 16
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 14
НКТ - Р7-Офис 380 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 14
Протек - Здравсити 26 12
НКТ - Р7-графика 31 11
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Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 7
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 4
СалютДевайсы - GigaChat 191 4
Linux OS 9953 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 243 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1249 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 623 2
Documentolog Doculite 4 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
SAP FBT 1 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
VK RuStore - Рустор 331 1
Microsoft Office 3737 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Самолет 10D 10 1
Галактика Diadoc 6 1
Шадаев Максут 1011 16
Урусов Виктор 127 16
Суровец Дмитрий 76 16
Глазков Александр 137 16
Галкин Николай 104 16
Солдатенкова Ксения 26 14
Абакумов Евгений 205 14
Смирнов Вячеслав 41 14
Глухов Иван 27 14
Пирогова Ирина 28 14
Натрусов Артем 284 13
Замаруев Владимир 40 13
Желтухин Вадим 31 13
Киселев Сергей 59 12
Джабиев Георгий 45 12
Кибалко Кирилл 34 12
Аксенов Олег 44 12
Челидзе Джимшер 30 12
Сабынин Андрей 36 11
Павлов Вадим 21 11
Каушанский Александр 33 11
Белан Иван 26 11
Лукьянов Олег 14 11
Врацкий Андрей 135 10
Желнова Алина 27 10
Михалев Евгений 89 9
Козырев Алексей 321 9
Воронин Павел 136 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Мезенцев Александр 15 9
Сысуев Андрей 14 9
Пунин Андрей 14 9
Евсеев Артем 14 9
Денисов Анатолий 35 8
Шаев Виталий 43 8
Новиков Денис 19 8
Мельникова Алиса 90 8
Беляев Владислав 84 8
Клявин Владимир 47 7
Белоусов Максим 108 7
Россия - РФ - Российская федерация 144361 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 3
Беларусь - Белоруссия 5669 2
Казахстан - Республика 5528 1
Украина 7611 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 817 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 16
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 9
Экономический эффект 1067 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1329 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 4
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