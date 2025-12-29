Разделы

Москва СВАО Медведково Южное Медведково Северное Медведково


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Темпы запусков коммерческих дата-центров в России сократились в 3 раза 1
22.09.2025 «РТК-ЦОД» открыл новую площадку R&D лаборатории на базе нового московского дата-центра 1
18.09.2025 «Рег.облако» подключил новый ЦОД для поддержки облачных сервисов в Московском регионе 1
26.05.2025 «РТК-ЦОД» открыла новую площадку «Публичного облака» в Москве 1
15.05.2025 В Татарстане ускорили интернет к лету 1
20.12.2024 Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза 1
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
01.11.2024 Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21% 1
12.07.2024 Из-за новых ЦОДов в Москве поднялась цена стойко-места 1
31.05.2024 Минцифры России предлагает раздавать льготные кредиты для строительства дата‑центров 1
20.11.2023 3data открыла свой первый крупный дата-центр 1
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 1
14.06.2023 Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет 1
21.04.2023 «Мегафон» модернизировал сеть в Мытищах 1
10.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон» 1
28.02.2023 «Ростелеком-ЦОД» запускает новый дата-центр «Медведково» 1
15.02.2023 В Москве создается единое цифровое кладбище 1
02.03.2022 Более 350 общих собраний собственников и 2000 опросов провели москвичи в 2021 г. на платформе «Электронный дом» 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву 1
30.05.2017 Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене 1
16.02.2017 «Яндекс» выяснил, какие районы Москвы подходят для жизни и развлечений 2
18.09.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро в начале октября заработает Wi-Fi 1
28.08.2014 Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
19.08.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро скоро появится Wi-Fi 1
27.11.2013 «Яндекс» составил карты жилой недвижимости Москвы 1
29.04.2013 Более 320 тыс. абонентов МГТС пользуются услугами по технологии GPON 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
13.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 75 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
23.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 100 новых домов 1
29.09.2011 МГТС меняет ADSL на оптику 1
28.09.2011 МГТС предоставит 42 тыс. абонентов спаренных телефонов цифровую связь по оптике 1
08.11.2006 Новые e-паспорта будут выдавать в 13 точках 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10357 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 8
3data - 3дата 96 7
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 6
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 68 5
Selectel - Селектел 450 4
IXcellerate - Икселерейт 140 4
МегаФон 9961 3
DataPro - ДатаПро 95 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 26 3
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 34 3
Yandex - Яндекс 8517 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Nubes - Нубес 71 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 1
Сбер - СберБизнес Софт 89 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
Дата-центр No1 3 1
Novo BI - Ново Биай 25 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 91 1
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 10 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 1
Quorum - Кворум - 130 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 1
Черемушки 60 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 4
PNK Group - ПНК групп 6 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 656 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 2
Бирпарк 2 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
iGooods 11 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Водный стадион Технопарк 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Talos Fund I LP 5 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 265 1
Кофемания 70 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Blackstone Group 46 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
ФосАгро 153 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 2
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Фонд капитального ремонта 21 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2180 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2210 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13008 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 548 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1707 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3067 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8475 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 3
FreePik 1456 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 29 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 2
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 352 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 346 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 110 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 44 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 30 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 24 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 88 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 39 1
НКТ - Р7-Команда 25 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 9 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 23 1
Правительство Москвы - Ритуал ЕАС - Единая автоматизированная система похоронной отрасли города Москвы 4 1
НКТ - Р7-Почта 4 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 13 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 609 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Хала Илья 45 3
Солдатов Алексей 101 2
Аксенов Андрей 46 2
Шадаев Максут 1154 2
Вирцер Евгений 42 2
Яценко Вадим 90 1
Григорян Александр 14 1
Якушина Инна 1 1
Геллерман Михаил 57 1
Венедиктов Роман 6 1
Ельцов Александр 10 1
Аникин Дмитрий 65 1
Бурдин Дмитрий 1 1
Бережная Ирина 1 1
Бельский Алексей 7 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 19 1
Желтухин Вадим 67 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 18 1
Редько Сергей 6 1
Гордеев Антон 1 1
Восканьянц Иван 2 1
Суравикин Алексей 2 1
Солодилова Варвара 2 1
Тарабаев Евгений 1 1
Якунина Любовь 2 1
Акимова Анастасия 2 1
Филипиди Анна 17 1
Валентик Андрей 1 1
Самойлов Юрий 75 1
Сергунина Наталья 372 1
Мотовилов Олег 71 1
Иванов Сергей 398 1
Соколова Ольга 25 1
Жижикин Игорь 32 1
Тюркин Михаил 45 1
Бочкарев Сергей 60 1
Шехтерман Игорь 14 1
Юртаев Герман 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 30
Россия - РФ - Российская федерация 157516 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 8
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 42 6
Москва - ЗАО - Можайский район 22 6
Москва - ЮВАО - Люблино 39 5
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 5
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 5
Москва - ВАО - Измайлово 14 5
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 5
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 4
Россия - СФО - Новосибирск 4675 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 4
Москва - ЮВАО - Марьино 69 4
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 3
Москва - ЮЗАО - Обручевский район 12 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 3
Москва - Очаково-Матвеевское 12 3
Москва - ВАО - Метрогородок 5 3
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 3
Москва - ВАО - Перово 26 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 3
Москва - ВАО - Гольяново 12 2
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 2
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 2
Москва - ЮВАО - Капотня 19 2
Москва - ВАО - Новогиреево 17 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 653 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 76 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 2
Москва - Печатники 140 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 1
Москва - САО - Молжаниновский район 17 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2293 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Аренда 2583 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Миграция населения - Миграционные службы 435 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 159 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 2
РИА Новости 990 1
N+1 - Издание 181 1
Ведомости 1259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1083 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 350 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
CNews AWARDS - награда 556 1
