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МСК Групп Даком М Space VDI

МСК Групп - Даком М - Space VDI

Space VDI - платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов . Она позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая эффективное масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников.


09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
09.12.2024 «Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
11.11.2024 Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024 1
1
13.08.2024 Space VDI занял второе место в рейтинге VDI 2024 от CNews 1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 1
12.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления VDI 2024 1
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 1
01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. 1
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 1
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М» 1
28.05.2024 «Крайон» выходит на рынок Нижегородской области 1
04.04.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
15.02.2024 Состоялся релиз Space VDI 5.4 1
08.02.2024 Подтверждена совместимость Astra Linux и ПО для виртуализации Space 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0 1
27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space 1
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» 1
25.10.2023 Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI 1
06.07.2023 Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве 1
14.06.2023 OCS начинает продвижение программных продуктов Space 1
02.05.2023 Merlion – официальный дистрибьютор отечественной облачной платформы SpaceVM 1
31.03.2023 Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства 1
17.02.2023 CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 61 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
Nvidia Corp 3487 4
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Merlion - Мерлион 793 2
Getmobit - Гетмобит 31 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Broadcom - VMware 2359 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Softline - Софтлайн 2810 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Горький Тех АНО 2 1
Intel Corporation 12197 1
Citrix Systems 812 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Код Безопасности 616 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
MIND Software 18 1
Хост ГК - HostVM 46 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
8213 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Ростелеком 9700 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Газпром ПАО 1342 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 23
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 8
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 20
Linux OS 9936 8
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 8 8
Microsoft Windows 15656 7
МСК Групп - Даком М - Space Client 10 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
Apple macOS 2059 3
Nvidia GRID - FreeGRID 7 3
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 2
Ред Софт - Ред платформа 28 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
Linux - Debian GNU 463 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Getmobit GM-Box 13 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Delta Computers - Delta Argut 11 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Nvidia GRID vGPU 49 1
ALMI AlterOS 94 1
Microsoft Active Directory Federation Services - Microsoft ADFS 23 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 7 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 1
Агеев Денис 21 4
Белов Руслан 5 4
Ерофеев Максим 12 4
Мензовитый Алексей 15 3
Рустамов Рустам 412 2
Ковалёв Максим 1 1
Расколов Сергей 43 1
Пешкова Елена 3 1
Юн Вадим 10 1
Федосеев Евгений 4 1
Наумов Максим 98 1
Орлов Станислав 48 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Терещенко Максим 20 1
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Синелобов Александр 5 1
Чариков Александр 7 1
Шлыкова Людмила 1 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1008 1
Урусов Виктор 127 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Шикинов Александр 21 1
Козырев Алексей 321 1
Редько Сергей 4 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 56 1
Анпилов Антон 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
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Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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