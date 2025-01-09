МСК Групп Даком М Space VDI
Space VDI - платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов . Она позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая эффективное масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников.
МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Агеев Денис 21 4
|Белов Руслан 5 4
|Ерофеев Максим 12 4
|Мензовитый Алексей 15 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Ковалёв Максим 1 1
|Расколов Сергей 43 1
|Пешкова Елена 3 1
|Юн Вадим 10 1
|Федосеев Евгений 4 1
|Наумов Максим 98 1
|Орлов Станислав 48 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Терещенко Максим 20 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Синелобов Александр 5 1
|Чариков Александр 7 1
|Шлыкова Людмила 1 1
|Галкин Николай 104 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Урусов Виктор 127 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 14 1
|Богдашов Валерий 20 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шикинов Александр 21 1
|Козырев Алексей 321 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
|Яценко Вадим 56 1
|Анпилов Антон 17 1
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