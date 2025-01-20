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Мензовитый Алексей



20.01.2025 «Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера» 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard 1
11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером 1
24.10.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95 1
07.10.2024 Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль Mind Guard успешно прошли тестирование на совместимость 1
18.09.2024 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и универсальных серверов «Паладин» 1
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов 1
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
20.08.2024 Технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform 1
14.06.2024 Вышла новая версия SpaceVM с поддержкой технологии FreeGRID 1
22.05.2024 Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM 1
08.02.2024 Подтверждена совместимость Astra Linux и ПО для виртуализации Space 1
31.01.2024 Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.4 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1
27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Мензовитый Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 61 14
Broadcom - VMware 2359 2
Nvidia Corp 3487 2
MIND Software 18 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 1
Flant - Флант 95 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Код Безопасности 616 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Эшелон НПО 129 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 135 1
Центр открытых разработок - OpenYard 25 1
Intel Corporation 12197 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 74 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 14
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 3
Linux OS 9936 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Microsoft Windows 15656 2
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 8 2
Nvidia GRID - FreeGRID 7 2
МСК Групп - Даком М - Space Client 10 2
MIND Software - MIND Guard 6 2
Kaspersky Internet Security 457 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Apple macOS 2058 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Nvidia GRID vGPU 49 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Груздев Антон 14 2
Наумов Максим 98 1
Шлыкова Людмила 1 1
Крючков Андрей 21 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Горохов Дмитрий 7 1
Аксенов Константин 24 1
Конарев Роман 3 1
Богословский Никита 1 1
Тарелкин Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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