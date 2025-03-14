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Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.5.6

Компания «Даком М» выпустила обновленную версию SpaceVM 6.5.6 с расширенными возможностями применения политик фильтрации и оптимизированным функционалом при работе с пулом данных GFS2. Также улучшены возможности процесса установки, что упрощает пользователю выбор наиболее подходящих параметров. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В меню интерфейса «Установки» обновленной SpaceVM 6.5.6 теперь появилась возможность выбрать: Install SpaceVM to FC LUN и Active FCoE and install SpaceVM to FC LUN. Кроме того, оптимизирована опция указать сетевые настройки в процессе установки.

В обновлении SpaceVM 6.5.6 улучшено управление политиками фильтрации. Добавлена возможность назначать несколько политик на виртуальные сети и машины: при обновлении на версию 6.5.6 настройки будут перенесены и адаптированы под новую версию. Это делает администрирование проще, помогает эффективнее управлять сетевым трафиком и повышает безопасность, снижая риск потери настроек.

Web-интерфейс стал еще более удобным для работы пользователя, модернизирована информация о службе каталогов, добавлены единицы измерения при увеличении диска. В документацию добавлена инструкция по вводу в домен для ОС Windows 10, Astra Linux 1.7.5 и «Ред ОС 7.3», что упрощает интеграцию системы в существующую инфраструктуру. Также теперь в документации указывается информация об изменениях API, вошедших в релиз, что улучшает взаимодействие с платформой для разработчиков и интеграторов. Кроме того, в новую версию добавлены сведения о пагинации REST API.

Еще одним важным обновлением в SpaceVM 6.5.6 стало улучшение функциональных характеристик файловой системы GFS2 (Global File System 2). Оптимизирована работа пула данных GFS2 под нагрузкой, что позволяет выполнять операции с ВМ и дисками большого объема. Добавлена возможность позволяющая при большом количестве конкурентных задач использовать планировщик BFQ, что значительно повышает стабильность работы пула данных GFS2.

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Реализовано автоматическое монтирование GFS2 после перезапуска или перезагрузки узла для поддержки GFS2 в рабочем состоянии, а также улучшено форсированное извлечение пула данных GFS2, за счет реализации интуитивно понятных сообщений для пользователя. Апробирована и добавлена в документацию инструкция по расширению пула данных GFS2.

«Все эти усовершенствования SpaceVM 6.5.6 направлены на обеспечение бесперебойной и эффективной работы системы в условиях высокой нагрузки и сложных сценариев использования», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

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