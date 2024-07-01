МСК Групп - Даком М

ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, ведущий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку, производство и внедрение программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.

ООО «ДАКОМ М» входит в состав Консорциума МСК ГРУПП, объединяющего производителей оборудования по прикладным направлениям, системных интеграторов, проектные организации и другие профессиональные компании ИТ-сферы.