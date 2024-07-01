Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

МСК Групп Даком М

МСК Групп - Даком М

ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, ведущий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку, производство и внедрение программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.

ООО «ДАКОМ М» входит в состав Консорциума МСК ГРУПП, объединяющего производителей оборудования по прикладным направлениям, системных интеграторов, проектные организации и другие профессиональные компании ИТ-сферы.


01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI.

Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимо
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» совместно с ИТ-компанией «Даком М», разработчиком экосистемы виртуализации Enterprise-класса Space, успешно протестировали на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудовани
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М»

Российская компания «Даком М» представила новую версию программного обеспечения Space Dispatcher 5.5.0, предназначенного для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. В этой версии реализован
29.05.2024 ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения

Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner (ГК «АЛМИ») и компания «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны среди прочего намерены развивать и продвигать собственные решения для импортозамещения иностранных продуктов, а также сотрудничать с друг
22.05.2024 Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM

Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реа
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт»

Российские разработчики «ДАКОМ М» и «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость экос
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0

Российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, компания «Даком М», анонсировала выход Space VDI 5.3.0 — обновленной версии решения для организации вир
27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space

Отечественный разработчик экосистемы виртуализации Space — «Даком М», и участник рынка кибербезопасности — «Лаборатория Касперского», провели испытания и
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «ДАКОМ М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
09.10.2023 «ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit

Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее разве
06.07.2023 Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве

Российская компания Getmobit и отечественный разработчик программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры «Даком М», объявили о технологическом партнерстве. Команды Getmobit и «Даком М» подтвердили совместимость программно-аппаратной платформы GM Smart System для управления рабочими пространс
14.06.2023 OCS начинает продвижение программных продуктов Space

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет портфель софтверных решений и предлагает партнерам продукты экосистемы Space для построения облачной инфраструктуры от российской компании «Даком М». «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, осуществляющий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Программные

31.03.2023 Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства

Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и «Даком М», российский разработчик систем виртуализации Space, объявили о стратегическом партнерстве. Совместными усилиями компании будут развивать проекты по строительству ИТ-инфраструктуры на о
17.02.2023 CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве

CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space. Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией


Публикаций - 61, упоминаний - 80

МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 16
Базальт СПО - BaseALT 654 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ростелеком 9699 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
8213 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
Broadcom - VMware 2359 7
Nvidia Corp 3487 7
SAP SE 5276 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 4
Ред Софт - Red Soft 700 3
Код Безопасности 616 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 3
Intel Corporation 12197 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Telegram Group 1983 3
Microsoft Corporation 24623 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Getmobit - Гетмобит 31 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 2
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 18 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Oracle Corporation 6687 2
ИАС Диджитал 7 2
Merlion - Мерлион 793 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 14
Кофемания 51 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Альфа-Банк 1769 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Ионов и Партнеры 9 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Газпром ПАО 1342 1
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 56
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 26
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 16
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 13
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 13
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 7
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 6
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 30
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 22
Linux OS 9936 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
Новые облачные технологии - МойОфис 777 12
Microsoft Windows 15656 9
МСК Групп - Даком М - Space Client 10 8
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 8 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
ALMI AlterOS 94 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Код Безопасности - vGate 73 4
Nvidia GRID - FreeGRID 7 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Apple macOS 2058 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 2
Delta Computers - Delta Argut 11 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 2
Ред Софт - Ред платформа 28 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
ALMI Project Server 5 2
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 2
Nvidia GRID vGPU 49 2
Linux - Debian GNU 463 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Getmobit GM-Box 13 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Мензовитый Алексей 15 14
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Давиденко Алексей 15 14
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Кубарев Алексей 52 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Панченко Иван 138 10
Ерофеев Максим 12 8
Агеев Денис 21 7
Пирогова Ирина 28 5
Лазуков Станислав 29 5
Белов Руслан 5 4
Галкин Николай 104 4
Шустрова Наталья 14 4
Богдашов Валерий 20 4
Рустамов Рустам 412 3
Желтухин Вадим 31 3
Терещенко Максим 20 2
Ковалёв Максим 1 1
Расколов Сергей 43 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Приданцев Сергей 145 1
Кондрашкин Андрей 1 1
Пешкова Елена 3 1
Юн Вадим 10 1
Лебедев Михаил 51 1
Коростелев Павел 30 1
Наумов Максим 98 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Европа 21767 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Америка - Американский регион 2160 1
Нидерланды 3517 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 28
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 12
CNews AWARDS - награда 519 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще