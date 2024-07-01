МСК Групп Даком М
ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, ведущий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку, производство и внедрение программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.
ООО «ДАКОМ М» входит в состав Консорциума МСК ГРУПП, объединяющего производителей оборудования по прикладным направлениям, системных интеграторов, проектные организации и другие профессиональные компании ИТ-сферы.
|01.07.2024
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ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI.
Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимо
|19.06.2024
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«DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» совместно с ИТ-компанией «Даком М», разработчиком экосистемы виртуализации Enterprise-класса Space, успешно протестировали на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудовани
|04.06.2024
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Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М»
Российская компания «Даком М» представила новую версию программного обеспечения Space Dispatcher 5.5.0, предназначенного для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. В этой версии реализован
|29.05.2024
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ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения
Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner (ГК «АЛМИ») и компания «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны среди прочего намерены развивать и продвигать собственные решения для импортозамещения иностранных продуктов, а также сотрудничать с друг
|22.05.2024
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Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM
Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реа
|19.01.2024
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Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт»
Российские разработчики «ДАКОМ М» и «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость экос
|04.12.2023
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Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0
Российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, компания «Даком М», анонсировала выход Space VDI 5.3.0 — обновленной версии решения для организации вир
|27.11.2023
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Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space
Отечественный разработчик экосистемы виртуализации Space — «Даком М», и участник рынка кибербезопасности — «Лаборатория Касперского», провели испытания и
|22.11.2023
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Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»
Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
|09.11.2023
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Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»
Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «ДАКОМ М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
|09.10.2023
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«ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit
Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее разве
|06.07.2023
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Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве
Российская компания Getmobit и отечественный разработчик программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры «Даком М», объявили о технологическом партнерстве. Команды Getmobit и «Даком М» подтвердили совместимость программно-аппаратной платформы GM Smart System для управления рабочими пространс
|14.06.2023
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OCS начинает продвижение программных продуктов Space
OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет портфель софтверных решений и предлагает партнерам продукты экосистемы Space для построения облачной инфраструктуры от российской компании «Даком М». «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, осуществляющий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Программные
|31.03.2023
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Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства
Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и «Даком М», российский разработчик систем виртуализации Space, объявили о стратегическом партнерстве. Совместными усилиями компании будут развивать проекты по строительству ИТ-инфраструктуры на о
|17.02.2023
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CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве
CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space. Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией
МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Мензовитый Алексей 15 14
|Шадаев Максут 1008 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Урусов Виктор 127 13
|Анпилов Антон 17 13
|Суровец Дмитрий 76 12
|Глазков Александр 137 12
|Кубарев Алексей 52 12
|Мельникова Алиса 90 12
|Козырев Алексей 321 12
|Панченко Иван 138 10
|Ерофеев Максим 12 8
|Агеев Денис 21 7
|Пирогова Ирина 28 5
|Лазуков Станислав 29 5
|Белов Руслан 5 4
|Галкин Николай 104 4
|Шустрова Наталья 14 4
|Богдашов Валерий 20 4
|Рустамов Рустам 412 3
|Желтухин Вадим 31 3
|Терещенко Максим 20 2
|Ковалёв Максим 1 1
|Расколов Сергей 43 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Приданцев Сергей 145 1
|Кондрашкин Андрей 1 1
|Пешкова Елена 3 1
|Юн Вадим 10 1
|Лебедев Михаил 51 1
|Коростелев Павел 30 1
|Наумов Максим 98 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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