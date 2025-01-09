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МСК Групп Даком М Space Client


Space Client - собственный клиент подключения к инфраструктуре VDI с поддержкой операционных систем Windows и Linux. Обеспечивает плавный переход на инфраструктуру VDI благодаря одновременному использованию имеющегося ПК и нового виртуального рабочего стола


09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
09.12.2024 «Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp 1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 1
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 1
15.02.2024 Состоялся релиз Space VDI 5.4 1
08.02.2024 Подтверждена совместимость Astra Linux и ПО для виртуализации Space 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0 1
14.06.2023 OCS начинает продвижение программных продуктов Space 1
02.05.2023 Merlion – официальный дистрибьютор отечественной облачной платформы SpaceVM 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 61 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Merlion - Мерлион 793 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Nvidia Corp 3487 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Broadcom - VMware 2359 1
Код Безопасности 616 1
MIND Software 18 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Газпром ПАО 1342 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 8
МСК Групп - Даком М - Space VDI 27 7
Microsoft Windows 15656 6
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 8 6
Linux OS 9936 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Apple macOS 2059 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Linux - Debian GNU 463 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Мензовитый Алексей 15 2
Расколов Сергей 43 1
Белов Руслан 5 1
Шлыкова Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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