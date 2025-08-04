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Отечественная платформа SpaceVM вошла в топ-3 лучших решений для виртуализации в России по версии CNews

Аналитики CNews Market опубликовали результаты исследования рынка платформ виртуализации в России. По итогам оценки десяти ведущих решений в сегменте, SpaceVM от «Даком М» вошла в тройку лидеров, получив высокие баллы за функциональность, универсальность и технологическую зрелость.

Рейтинг CNews Market отметил очевидный рост зрелости российского рынка — ключевые игроки переходят к построению целостных экосистем с бесшовной интеграцией решений. По мнению экспертов, это связано с запросом заказчиков на снижение зависимости от отдельных компонентов и упрощение поддержки ИТ-инфраструктуры.

Эксперты оценивали участников рейтинга с точки зрения функциональности, универсальности, безопасности и катастрофоустойчивости. По каждому из направлений был сформирован список критериев, за соответствие которым решениям начислялось от 5 до 20 баллов.

Платформа виртуализации SpaceVM, разработанная компанией «Даком М», получила 565 баллов, из которых 240 — по критериям функциональности, что стало одним из лучших показателей исследования. Отдельно подчеркивается, что вендор активно развивает экосистемный подход: вместе со SpaceVM в состав экосистемы виртуализации Space входят платформа виртуализации рабочих столов Space VDI, клиентское ПО для доступа к виртуальным рабочим столам Space Client и платформа управления облачной инфраструктурой Space Cloud.

«Экосистема Space — это уже состоявшийся технологически суверенный комплекс решений, закрывающий все ключевые потребности в сфере виртуализации для корпоративных и государственных заказчиков. Сегодня SpaceVM занимает одно из ведущих мест среди российских платформ виртуализации, активно вытесняя зарубежные аналоги. Вхождение в тройку лидеров рейтинга CNews Market подтверждает вклад нашей платформы в развитие импортозамещения в российской ИТ-индустрии», — отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

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Цифровизация

SpaceVM — российская платформа серверной виртуализации, предназначенная для построения частных облаков в корпоративной среде. Решение поддерживает масштабирование до 96 серверов в кластере, обеспечивает высокую доступность, живую миграцию виртуальных машин, централизованное управление несколькими локациями и единый интерфейс мониторинга и журналирования.

Платформа работает на серверах архитектуры x86-64 и процессорах «Эльбрус», совместима с внешними хранилищами (NFS, iSCSI, FC), поддерживает интеграцию с LDAP, SSO, AD FS, мониторинг по SNMP, моментальные снимки ВМ и автоматическое добавление новых узлов в кластер. Встроены механизмы микросегментации сети, фильтрации трафика, резервного копирования и простая установка по принципу one-click.

В составе SpaceVM реализована проприетарная технология FreeGRID, которая обеспечивает работу с лицензионными продуктами Nvidia штатном режиме и исключает их возможную блокировку. Технология позволяет экономить на эксплуатации и внедрении технологии GRID, реализована для работы на ВМ с ОС Windows, Linux. Поддерживаются модели карт Nvidia A100, A40, А16, A2, RTX А6000, 6000.

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