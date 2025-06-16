МСК Групп - Даком М - Даком Сервис

Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space стала официальным дистрибьютором всей линейки продуктов экосистемы виртуализации Space от компании «Даком М». Сотрудничество направлено на расширение доступа к инновационным решениям на основе

Axoft стал официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space от «Даком М» oft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сотру

«Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М» «Лаборатория Касперского» и «Даком М» подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы для тонких клие

IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве Компании IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум, направленный на развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношен

«ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space у неисправностей. Автоматизация многих рутинных задач также снижает нагрузку на персонал. Компания «ДАКОМ М» и ее подход к SDN «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему ви

«Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0 VDI и проведено глобальное обновление документации. Об этом CNews сообщили представители компании «Даком М». Одним из важнейших нововведений в Space VDI 5.7.0 является реализация мониторинга с

«Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера» Разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры «Даком М» и российский разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения данных на различных платформах, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ «Норси-Тр

«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером Российская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфрастр

«Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp по протоколу GLINT при передаче настроек тонкому клиенту. Для повышения надежности и безопасности доработана поддержка специальных символов в пароле пользователя БД. Ранее экосистема Space компании «Даком М» была удостоена звания решения года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024.

Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024 лась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и

«Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8 Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» провел тесты на совместную работу SpaceVM 6.5.1 и операционной системы «Ред ОС» 8. О

«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы продуктов, по рез

ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимо

«DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» совместно с ИТ-компанией «Даком М», разработчиком экосистемы виртуализации Enterprise-класса Space, успешно протестировали на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудовани

Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М» Российская компания «Даком М» представила новую версию программного обеспечения Space Dispatcher 5.5.0, предназначенного для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. В этой версии реализован

ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner (ГК «АЛМИ») и компания «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны среди прочего намерены развивать и продвигать собственные решения для импортозамещения иностранных продуктов, а также сотрудничать с друг

Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реа

Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» Российские разработчики «ДАКОМ М» и «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость экос

Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0 Российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, компания «Даком М», анонсировала выход Space VDI 5.3.0 — обновленной версии решения для организации вир

Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space Отечественный разработчик экосистемы виртуализации Space — «Даком М», и участник рынка кибербезопасности — «Лаборатория Касперского», провели испытания и

Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС» Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло

«ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее разве

Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве Российская компания Getmobit и отечественный разработчик программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры «Даком М», объявили о технологическом партнерстве. Команды Getmobit и «Даком М» подтвердили совместимость программно-аппаратной платформы GM Smart System для управления рабочими пространс

OCS начинает продвижение программных продуктов Space OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет портфель софтверных решений и предлагает партнерам продукты экосистемы Space для построения облачной инфраструктуры от российской компании «Даком М». «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, осуществляющий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Программные

Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и «Даком М», российский разработчик систем виртуализации Space, объявили о стратегическом партнерстве. Совместными усилиями компании будут развивать проекты по строительству ИТ-инфраструктуры на о