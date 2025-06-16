МСК Групп - Даком М - Даком Сервис

Разделы

ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, ведущий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку, производство и внедрение программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.

ООО «ДАКОМ М» входит в состав Консорциума МСК ГРУПП, объединяющего производителей оборудования по прикладным направлениям, системных интеграторов, проектные организации и другие профессиональные компании ИТ-сферы.

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space

стала официальным дистрибьютором всей линейки продуктов экосистемы виртуализации Space от компании «Даком М». Сотрудничество направлено на расширение доступа к инновационным решениям на основе

29.05.2025 Axoft стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space компании «Даком М»

oft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сотру
14.05.2025 Axoft стал официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space от «Даком М»

oft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сотру
24.03.2025 «Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М»

«Лаборатория Касперского» и «Даком М» подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы для тонких клие
06.03.2025 IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум, направленный на развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношен
27.02.2025 «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space

у неисправностей. Автоматизация многих рутинных задач также снижает нагрузку на персонал. Компания «ДАКОМ М» и ее подход к SDN «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему ви
18.02.2025 «Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0

VDI и проведено глобальное обновление документации. Об этом CNews сообщили представители компании «Даком М». Одним из важнейших нововведений в Space VDI 5.7.0 является реализация мониторинга с
20.01.2025 «Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера»

Разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры «Даком М» и российский разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения данных на различных платформах, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ «Норси-Тр
11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером

Российская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфрастр
09.12.2024 «Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp

по протоколу GLINT при передаче настроек тонкому клиенту. Для повышения надежности и безопасности доработана поддержка специальных символов в пароле пользователя БД. Ранее экосистема Space компании «Даком М» была удостоена звания решения года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024.
11.11.2024 Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024

лась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и

29.10.2024 «Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8

Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» провел тесты на совместную работу SpaceVM 6.5.1 и операционной системы «Ред ОС» 8. О
06.09.2024 «Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов

«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы продуктов, по рез
01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI.

Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимо
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» совместно с ИТ-компанией «Даком М», разработчиком экосистемы виртуализации Enterprise-класса Space, успешно протестировали на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудовани
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М»

Российская компания «Даком М» представила новую версию программного обеспечения Space Dispatcher 5.5.0, предназначенного для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. В этой версии реализован
29.05.2024 ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения

Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner (ГК «АЛМИ») и компания «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны среди прочего намерены развивать и продвигать собственные решения для импортозамещения иностранных продуктов, а также сотрудничать с друг
22.05.2024 Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM

Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реа
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт»

Российские разработчики «ДАКОМ М» и «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость экос
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0

Российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, компания «Даком М», анонсировала выход Space VDI 5.3.0 — обновленной версии решения для организации вир
27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space

Отечественный разработчик экосистемы виртуализации Space — «Даком М», и участник рынка кибербезопасности — «Лаборатория Касперского», провели испытания и
22.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
09.11.2023 Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»

Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «ДАКОМ М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
09.10.2023 «ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit

Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее разве
06.07.2023 Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве

Российская компания Getmobit и отечественный разработчик программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры «Даком М», объявили о технологическом партнерстве. Команды Getmobit и «Даком М» подтвердили совместимость программно-аппаратной платформы GM Smart System для управления рабочими пространс
14.06.2023 OCS начинает продвижение программных продуктов Space

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет портфель софтверных решений и предлагает партнерам продукты экосистемы Space для построения облачной инфраструктуры от российской компании «Даком М». «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, осуществляющий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Программные

31.03.2023 Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства

Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и «Даком М», российский разработчик систем виртуализации Space, объявили о стратегическом партнерстве. Совместными усилиями компании будут развивать проекты по строительству ИТ-инфраструктуры на о
17.02.2023 CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве

CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space. Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией


Публикаций - 101, упоминаний - 152

