Получите все материалы CNews по ключевому слову
МСК Групп Даком М Даком Сервис
ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, ведущий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Осуществляет разработку, производство и внедрение программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.
ООО «ДАКОМ М» входит в состав Консорциума МСК ГРУПП, объединяющего производителей оборудования по прикладным направлениям, системных интеграторов, проектные организации и другие профессиональные компании ИТ-сферы.
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|
Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space
стала официальным дистрибьютором всей линейки продуктов экосистемы виртуализации Space от компании «Даком М». Сотрудничество направлено на расширение доступа к инновационным решениям на основе
|29.05.2025
|
Axoft стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space компании «Даком М»
oft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сотру
|14.05.2025
|
Axoft стал официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space от «Даком М»
oft заключил партнерское соглашение с российским разработчиком решений для виртуализации компанией «Даком М» и стал официальным поставщиком всей продуктовой линейки экосистемы Space. Цель сотру
|24.03.2025
|
«Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М»
«Лаборатория Касперского» и «Даком М» подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы для тонких клие
|06.03.2025
|
IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве
Компании IVA Technologies и «Даком М» подписали меморандум, направленный на развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношен
|27.02.2025
|
«ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space
у неисправностей. Автоматизация многих рутинных задач также снижает нагрузку на персонал. Компания «ДАКОМ М» и ее подход к SDN «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему ви
|18.02.2025
|
«Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0
VDI и проведено глобальное обновление документации. Об этом CNews сообщили представители компании «Даком М». Одним из важнейших нововведений в Space VDI 5.7.0 является реализация мониторинга с
|20.01.2025
|
«Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера»
Разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры «Даком М» и российский разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения данных на различных платформах, телекоммуникационного оборудования и вычислительных платформ «Норси-Тр
|11.12.2024
|
«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером
Российская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфрастр
|09.12.2024
|
«Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp
по протоколу GLINT при передаче настроек тонкому клиенту. Для повышения надежности и безопасности доработана поддержка специальных символов в пароле пользователя БД. Ранее экосистема Space компании «Даком М» была удостоена звания решения года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024.
|11.11.2024
|
Экосистема Space от компании «ДАКОМ М» признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024
лась 14-я церемония награждения CNews AWARDS, на которой экосистема Space, разработанная компанией «ДАКОМ М», была удостоена награды в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и
|29.10.2024
|
«Даком М» подтвердил стабильную работу платформы для виртуализации SpaceVM 6.5.1 и «Ред ОС» 8
Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» провел тесты на совместную работу SpaceVM 6.5.1 и операционной системы «Ред ОС» 8. О
|06.09.2024
|
«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость продуктов
«Киберпротект» и «Даком М» подтверждают взаимную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» и облачной платформы SpaceVM 6.5.1. Проведены успешные испытания совместной работы продуктов, по рез
|01.07.2024
|
ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI.
Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимо
|19.06.2024
|
«DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации
Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» совместно с ИТ-компанией «Даком М», разработчиком экосистемы виртуализации Enterprise-класса Space, успешно протестировали на совместимость продукты — программное обеспечение SpaceVM и SpaceVDI — с серверным оборудовани
|04.06.2024
|
Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М»
Российская компания «Даком М» представила новую версию программного обеспечения Space Dispatcher 5.5.0, предназначенного для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. В этой версии реализован
|29.05.2024
|
ALMI Partner и «Даком М» будут совместно развивать и продвигать отечественные ИТ-решения
Производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner (ГК «АЛМИ») и компания «Даком М» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны среди прочего намерены развивать и продвигать собственные решения для импортозамещения иностранных продуктов, а также сотрудничать с друг
|22.05.2024
|
Платформа управления гибридным облаком СУПеР теперь поддерживает систему виртуализации SpaceVM
Компании ООО «ДАКОМ М» и ООО «ОТР 2000» стали технологическими партнерами. В рамках данного партнерства реа
|19.01.2024
|
Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт»
Российские разработчики «ДАКОМ М» и «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость экос
|04.12.2023
|
Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0
Российский разработчик программного обеспечения и R&D центр, компания «Даком М», анонсировала выход Space VDI 5.3.0 — обновленной версии решения для организации вир
|27.11.2023
|
Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space
Отечественный разработчик экосистемы виртуализации Space — «Даком М», и участник рынка кибербезопасности — «Лаборатория Касперского», провели испытания и
|22.11.2023
|
Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»
Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
|09.11.2023
|
Подтверждена работоспособность линейки продуктов виртуализации Space в экосистеме «Ред ОС»
Российский разработчик экосистемы виртуализации Space «ДАКОМ М» и отечественный производитель программного обеспечения «Ред софт» объявили о техноло
|09.10.2023
|
«ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit
Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее разве
|06.07.2023
|
Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве
Российская компания Getmobit и отечественный разработчик программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры «Даком М», объявили о технологическом партнерстве. Команды Getmobit и «Даком М» подтвердили совместимость программно-аппаратной платформы GM Smart System для управления рабочими пространс
|14.06.2023
|
OCS начинает продвижение программных продуктов Space
OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет портфель софтверных решений и предлагает партнерам продукты экосистемы Space для построения облачной инфраструктуры от российской компании «Даком М». «Даком М» — российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, осуществляющий прикладные исследования и разработку решений на основе облачных технологий. Программные
|31.03.2023
|
Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства
Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и «Даком М», российский разработчик систем виртуализации Space, объявили о стратегическом партнерстве. Совместными усилиями компании будут развивать проекты по строительству ИТ-инфраструктуры на о
|17.02.2023
|
CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве
CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space. Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией
МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Агеев Денис 37 25
|Мензовитый Алексей 26 24
|Шадаев Максут 1095 17
|Геллерман Михаил 43 16
|Урусов Виктор 135 16
|Лазуков Станислав 38 16
|Семенов Михаил 24 16
|Закоржевский Вячеслав 47 16
|Филипиди Анна 16 16
|Аникин Дмитрий 52 16
|Нестеров Алексей 148 16
|Пирогова Ирина 30 15
|Желтухин Вадим 40 15
|Галкин Николай 118 15
|Суровец Дмитрий 97 15
|Шустрова Наталья 18 15
|Богдашов Валерий 24 15
|Ермаков Валерий 133 15
|Панченко Иван 152 15
|Глазков Александр 146 15
|Кубарев Алексей 56 15
|Мельникова Алиса 96 15
|Козырев Алексей 326 15
|Анпилов Антон 19 15
|Самойленко Дмитрий 17 15
|Масляный Константин 19 15
|Кирьянова Александра 141 15
|Глухов Иван 29 15
|Давиденко Алексей 16 15
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Шарак Андрей 66 15
|Ермаков Иван 28 15
|Трандин Сергей 102 15
|Ларин Андрей 23 15
|Ерофеев Максим 17 14
|Белов Руслан 11 10
|Рустамов Рустам 481 3
|Терещенко Максим 21 3
|Сорокин Дмитрий 40 2
|Конарев Роман 7 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 919 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 562 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380824, в очереди разбора - 737540.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.