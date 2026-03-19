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Код Безопасности vGate
- vGateR2 – средство микросегментации и защиты жизненного цикла виртуальных машин. За счет комплексной защиты всех компонентов виртуализации vGate позволяет обнаружить попытку несанкционированного доступа до того, как она приведет к критическим последствиям. Решение имеет встроенные шаблоны политик и настроек безопасности, благодаря чему для администрирования не требуется большое количество ИБ-специалистов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.03.2026
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vGate 5.2 и VMmanager подтвердили совместимость
тра»), разработчик платформы управления серверной виртуализацией VMmanager, подтвердили совместимость своих решений. Специалисты компаний провели успешные испытания средства защиты сред виртуализации vGate 5.2 и платформы для централизованного управления виртуализацией Vmmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. vGate 5.2 — специализированное средство защиты виртуальны
|03.06.2025
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Merlion «развернул» vGate
На демозоне Merlion заработал новый демостенд с vGate – сертифицированным средством для защиты жизненного цикла виртуальной инфраструктуры от компании «Код Безопасности». «Код Безопасности» – российский разработчик сертифицированных программ
|24.03.2025
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«Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость
«Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость средства защиты виртуальных машин vGate версии 5.0 и программного продукта «Ред Виртуализация» 7.3.1. Об этом CNews сообщили пр
|10.12.2024
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vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость
«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и ИБ-вендор «Код Безопасности» объявляют об успешном прохождении испытаний на совместимость средства защиты виртуальных машин (ВМ) vGateR2 и программного комплекса средств виртуализации «Брест» под управлением ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Для испытаний специалисты компаний собрали сп
|24.10.2024
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Подтверждена совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95
ания и подтвердили совместимость платформы SpaceVM с новой версией средства защиты информации (СЗИ) vGate R2 4.95. Эта интеграция открывает новые возможности для повышения уровня безопасности в
|10.10.2024
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Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России
Новая версия СЗИ vGate 4.95 прошла инспекционный контроль ФСТЭК России и теперь доступна для заказа. Об этом C
|02.09.2024
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Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки
«Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуля
|28.06.2024
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«Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate
расскажут про состояние рынка серверной виртуализации, актуальные вызовы заказчиков и сценариях защиты инфраструктуры с помощью средства микросегментации и обеспечения безопасности виртуальных машин vGate. Стрим начнется в 11:00 (мск). Программа вебинара 11:00 – 11:15 Обзор рынка серверной виртуализации (коммерческий директор Федор Дбар) •практический опыт заказчиков по импортозамещению; •
|18.03.2024
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Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9
Интеграция vGate R2 4.9 и SpaceVM (6.2.0 и 6.2.1) обеспечивает защиту виртуализированных сред, позволяя
|16.10.2019
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«Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7
«Код безопасности» объявила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7. О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сооб
|17.06.2019
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Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate
IBS объявила о том, что гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р» первой среди российских решений этого класса получила поддержку vGate –продукта для защиты сред виртуализации, разработанного компанией «Код безопасности» и сертифицированного ФСТЭК России. Для организаций, которые работают с персональными данными, использо
|25.10.2016
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Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2
Компания «Код безопасности» объявила о внедрении продукта vGate-S R2 в ИТ-инфраструктуру Главного управления информационных технологий и связи Омской о
|19.10.2016
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vGate обеспечил защиту данных в виртуальной инфраструктуре «Либерти Страхования»
Решение «Кода безопасности» vGate Enterprise было выбрано для защиты корпоративной виртуальной инфраструктуры «Либерти Ст
|26.05.2016
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Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах
Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сред виртуализации на базе VMware vSphere и MS Hyper-
|30.09.2015
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vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области
программных и аппаратных средств защиты, объявила о реализации проекта по внедрению средства защиты vGate в центре обработки данных (ЦОД) «Электронного правительства» Ленинградской области. Как
|09.07.2015
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Обновленная версия vGate R2 с расширенными функциями управления поступила в продажу
ждении инспекционного контроля во ФСТЭК России и поступлении в продажу обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Как соо
|16.04.2015
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Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с обновлённой версией vGate
ы информации, объявили результаты тестирования USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta с продуктом vGate версии 2.8. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», по результатам испытаний компании подп
|16.02.2015
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Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2
ие Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 г., приказ ФСТЭК №21 от 18.02.2013 г.). Программный продукт vGate R2, разработанный компанией «Код Безопасности», имеет соответствующий сертификат ФСТЭК
|13.08.2014
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Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу
Компания «Код Безопасности» сообщила о поступлении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный
|25.09.2013
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Вышел технический релиз новой версии vGate R2
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза продукта vGate R2 версии 2.6, предназначенного для защиты виртуальных инфраструктур VMware. В новой ве
|02.04.2013
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Новая версия vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5.1 поступила в продажу
ии в продажу новой версии средства защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа к данным vGate R2 c расширенными возможностями и поддержкой платформы виртуализации VMware vSphere 5.1
|26.12.2012
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Вышел технический релиз новой версии решения для защиты виртуальных сред vGate
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза новой версии продукта vGate 2.5, предназначенного для обеспечения безопасности виртуальной инфраструктуры на базе с
|28.05.2012
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Новые сертифицированные версии vGate R2 и vGate S R2 поступили в продажу
езопасности» сообщила о поступлении в продажу новых версий сертифицированного программного продукта vGate R2/vGate S R2, предназначенного для защиты систем управления виртуализированных
|28.12.2011
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Новая версия vGate-S R2 с поддержкой VMware vSphere 4.1 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК
Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении продуктом vGate-S R2 c поддержкой платформы VMware vSphere 4.1 инспекционного контроля во ФСТЭК России
|20.12.2011
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«Код Безопасности» выпустил новую версию vGate Compliance Checker с поддержкой VMware vSphere 5
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе новой версии бесплатного приложения vGate Compliance Checker, предназначенного для проверки виртуальной инфраструктуры VMware на
|15.12.2011
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Вышел технический релиз новой версии vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5
Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза новой версии продукта vGate R2 с поддержкой платформы виртуализации VMware vSphere 5. Как отмечается, поддержка VMw
|25.07.2011
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vGate-S R2 сертифицирован ФСТЭК для защиты гостайны в виртуальной среде
Компания «Код Безопасности» объявила об успешном прохождении продуктом vGate-S R2 сертификационных испытаний и получении им сертификата ФСТЭК России, согласно котор
|14.07.2011
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Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России
Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении новой версии vGate R2 c поддержкой VMware ESXi Server 4.1 инспекционного контроля и подтверждении выданног
|16.05.2011
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МИСиС внедрил vGate для защиты персональных данных в виртуальной инфраструктуре VMware
Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном внедрении продукта vGate в национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, крупном центре страны по подготовке специалистов и разработке наукоемких технологий в области металлургии и материалов
|05.04.2011
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vGate 2 от «Кода Безопасности» сертифицирован ФСТЭК России
ификата ФСТЭК России, подтверждающего, что программное решение для защиты виртуальных инфраструктур vGate 2 (разработка «Кода Безопасности») соответствует требованиям руководящих документов по
|01.12.2010
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vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам
Компания «Код Безопасности» представила vGate Compliance Checker — бесплатное приложение к продукту vGate 2, позволяющее прове
|24.11.2010
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«Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах
Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу второй версии программного продукта vGate, предназначенного для защиты информации в виртуальных инфраструктурах (ВИ) на платформа
|15.11.2010
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vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1
Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что программное решение vGate 2, являющееся средством защиты виртуальных инфраструктур на базе платформ VMware Infras
|21.10.2010
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«Код Безопасности» анонсировал vGate 2.0
Компания «Код Безопасности» представила свою новейшую разработку — программный продукт vGate 2.0 с расширенными возможностями по управлению безопасностью виртуальных инфраструктур.
|14.07.2010
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Новая версия средства защиты виртуальных инфраструктур VMware – vGate 2
Компания «Код Безопасности» объявила о выпуске второй версии программного решения vGate для сертифицированной защиты виртуальной инфраструктуры. vGate представляет собой программное средство защиты информации, предназначенное для обеспечения безопасности виртуальной и
|14.04.2010
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Новый продукт «Кода Безопасности» Security Code vGate сертифицирован ФСТЭК
ссии №2061 на средство защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) Security Code vGate for VMware Infrastructure. Полученный сертификат подтверждает, что vGate соответ
Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
|Голов Андрей 53 10
|Тарелкин Евгений 12 6
|Полянский Денис 15 5
|Емельянников Михаил 40 4
|Ширманов Александр 15 4
|Коростелев Павел 43 3
|Дбар Федор 51 3
|Ерофеев Максим 33 3
|Пичугов Константин 4 3
|Соловьев Дмитрий 84 2
|Ерохин Сергей 38 2
|Прокопов Максим 8 2
|Гайкович Владимир 40 2
|Николаева Наталья 21 2
|Антич Антон 20 2
|Панферов Андрей 8 2
|Гавриленко Александр 62 2
|Сорокин Святослав 31 1
|Песчанских Георгий 39 1
|Соколов Артем 56 1
|Ефимов Петр 39 1
|Бодрик Александр 10 1
|Шашаев Алексей 14 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Романченко Дмитрий 15 1
|Кравчук Олег 6 1
|Костыгов Егор 1 1
|Шахов Виталий 1 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Орлов Станислав 59 1
|Шибаев Александр 18 1
|Калуга Алексей 7 1
|Забродин Алексей 35 1
|Заединов Руслан 47 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Мыскин Роман 40 1
|Лебедев Дмитрий 29 1
|Сорокин Дмитрий 64 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|FT - Financial Times 1296 1
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