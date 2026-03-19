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Код Безопасности vGate

  • vGateR2 – средство микросегментации и защиты жизненного цикла виртуальных машин. За счет комплексной защиты всех компонентов виртуализации vGate позволяет обнаружить попытку несанкционированного доступа до того, как она приведет к критическим последствиям. Решение имеет встроенные шаблоны политик и настроек безопасности, благодаря чему для администрирования не требуется большое количество ИБ-специалистов.

СОБЫТИЯ

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19.03.2026 vGate 5.2 и VMmanager подтвердили совместимость

тра»), разработчик платформы управления серверной виртуализацией VMmanager, подтвердили совместимость своих решений. Специалисты компаний провели успешные испытания средства защиты сред виртуализации vGate 5.2 и платформы для централизованного управления виртуализацией Vmmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. vGate 5.2 — специализированное средство защиты виртуальны
03.06.2025 Merlion «развернул» vGate

На демозоне Merlion заработал новый демостенд с vGate – сертифицированным средством для защиты жизненного цикла виртуальной инфраструктуры от компании «Код Безопасности». «Код Безопасности» – российский разработчик сертифицированных программ
24.03.2025 «Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость

«Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость средства защиты виртуальных машин vGate версии 5.0 и программного продукта «Ред Виртуализация» 7.3.1. Об этом CNews сообщили пр
10.12.2024 vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость

«Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и ИБ-вендор «Код Безопасности» объявляют об успешном прохождении испытаний на совместимость средства защиты виртуальных машин (ВМ) vGateR2 и программного комплекса средств виртуализации «Брест» под управлением ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Для испытаний специалисты компаний собрали сп
24.10.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95

ания и подтвердили совместимость платформы SpaceVM с новой версией средства защиты информации (СЗИ) vGate R2 4.95. Эта интеграция открывает новые возможности для повышения уровня безопасности в
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России

Новая версия СЗИ vGate 4.95 прошла инспекционный контроль ФСТЭК России и теперь доступна для заказа. Об этом C
02.09.2024 Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки

«Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуля
28.06.2024 «Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate

расскажут про состояние рынка серверной виртуализации, актуальные вызовы заказчиков и сценариях защиты инфраструктуры с помощью средства микросегментации и обеспечения безопасности виртуальных машин vGate. Стрим начнется в 11:00 (мск). Программа вебинара 11:00 – 11:15 Обзор рынка серверной виртуализации (коммерческий директор Федор Дбар) •практический опыт заказчиков по импортозамещению; •
18.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9

Интеграция vGate R2 4.9 и SpaceVM (6.2.0 и 6.2.1) обеспечивает защиту виртуализированных сред, позволяя

16.10.2019 «Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7

«Код безопасности» объявила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7. О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сооб
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate

IBS объявила о том, что гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р» первой среди российских решений этого класса получила поддержку vGate –продукта для защиты сред виртуализации, разработанного компанией «Код безопасности» и сертифицированного ФСТЭК России. Для организаций, которые работают с персональными данными, использо
25.10.2016 Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2

Компания «Код безопасности» объявила о внедрении продукта vGate-S R2 в ИТ-инфраструктуру Главного управления информационных технологий и связи Омской о
19.10.2016 vGate обеспечил защиту данных в виртуальной инфраструктуре «Либерти Страхования»

Решение «Кода безопасности» vGate Enterprise было выбрано для защиты корпоративной виртуальной инфраструктуры «Либерти Ст
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах

Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сред виртуализации на базе VMware vSphere и MS Hyper-
30.09.2015 vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области

программных и аппаратных средств защиты, объявила о реализации проекта по внедрению средства защиты vGate в центре обработки данных (ЦОД) «Электронного правительства» Ленинградской области. Как
09.07.2015 Обновленная версия vGate R2 с расширенными функциями управления поступила в продажу

ждении инспекционного контроля во ФСТЭК России и поступлении в продажу обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Как соо
16.04.2015 Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с обновлённой версией vGate

ы информации, объявили результаты тестирования USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta с продуктом vGate версии 2.8. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», по результатам испытаний компании подп
16.02.2015 Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2

ие Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 г., приказ ФСТЭК №21 от 18.02.2013 г.). Программный продукт vGate R2, разработанный компанией «Код Безопасности», имеет соответствующий сертификат ФСТЭК

13.08.2014 Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу

Компания «Код Безопасности» сообщила о поступлении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный
25.09.2013 Вышел технический релиз новой версии vGate R2

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза продукта vGate R2 версии 2.6, предназначенного для защиты виртуальных инфраструктур VMware. В новой ве
02.04.2013 Новая версия vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5.1 поступила в продажу

ии в продажу новой версии средства защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа к данным vGate R2 c расширенными возможностями и поддержкой платформы виртуализации VMware vSphere 5.1
26.12.2012 Вышел технический релиз новой версии решения для защиты виртуальных сред vGate

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза новой версии продукта vGate 2.5, предназначенного для обеспечения безопасности виртуальной инфраструктуры на базе с
28.05.2012 Новые сертифицированные версии vGate R2 и vGate S R2 поступили в продажу

езопасности» сообщила о поступлении в продажу новых версий сертифицированного программного продукта vGate R2/vGate S R2, предназначенного для защиты систем управления виртуализированных

28.12.2011 Новая версия vGate-S R2 с поддержкой VMware vSphere 4.1 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК

Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении продуктом vGate-S R2 c поддержкой платформы VMware vSphere 4.1 инспекционного контроля во ФСТЭК России

20.12.2011 «Код Безопасности» выпустил новую версию vGate Compliance Checker с поддержкой VMware vSphere 5

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе новой версии бесплатного приложения vGate Compliance Checker, предназначенного для проверки виртуальной инфраструктуры VMware на

15.12.2011 Вышел технический релиз новой версии vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза новой версии продукта vGate R2 с поддержкой платформы виртуализации VMware vSphere 5. Как отмечается, поддержка VMw
25.07.2011 vGate-S R2 сертифицирован ФСТЭК для защиты гостайны в виртуальной среде

Компания «Код Безопасности» объявила об успешном прохождении продуктом vGate-S R2 сертификационных испытаний и получении им сертификата ФСТЭК России, согласно котор
14.07.2011 Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России

Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении новой версии vGate R2 c поддержкой VMware ESXi Server 4.1 инспекционного контроля и подтверждении выданног
16.05.2011 МИСиС внедрил vGate для защиты персональных данных в виртуальной инфраструктуре VMware

Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном внедрении продукта vGate в национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, крупном центре страны по подготовке специалистов и разработке наукоемких технологий в области металлургии и материалов
05.04.2011 vGate 2 от «Кода Безопасности» сертифицирован ФСТЭК России

ификата ФСТЭК России, подтверждающего, что программное решение для защиты виртуальных инфраструктур vGate 2 (разработка «Кода Безопасности») соответствует требованиям руководящих документов по

01.12.2010 vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам

Компания «Код Безопасности» представила vGate Compliance Checker — бесплатное приложение к продукту vGate 2, позволяющее прове
24.11.2010 «Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах

Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу второй версии программного продукта vGate, предназначенного для защиты информации в виртуальных инфраструктурах (ВИ) на платформа
15.11.2010 vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что программное решение vGate 2, являющееся средством защиты виртуальных инфраструктур на базе платформ VMware Infras
21.10.2010 «Код Безопасности» анонсировал vGate 2.0

Компания «Код Безопасности» представила свою новейшую разработку — программный продукт vGate 2.0 с расширенными возможностями по управлению безопасностью виртуальных инфраструктур.
14.07.2010 Новая версия средства защиты виртуальных инфраструктур VMware – vGate 2

Компания «Код Безопасности» объявила о выпуске второй версии программного решения vGate для сертифицированной защиты виртуальной инфраструктуры. vGate представляет собой программное средство защиты информации, предназначенное для обеспечения безопасности виртуальной и
14.04.2010 Новый продукт «Кода Безопасности» Security Code vGate сертифицирован ФСТЭК

ссии №2061 на средство защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) Security Code vGate for VMware Infrastructure. Полученный сертификат подтверждает, что vGate соответ

Публикаций - 89, упоминаний - 147

Код Безопасности и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 812 78
Broadcom - VMware 2610 44
Информзащита 941 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Microsoft Corporation 25775 5
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 4
Trend Micro 651 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 3
Cloud4Y 311 3
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
АйТи 1519 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 2
Axxtel - Акстел-Безопасность 7 2
Google LLC 12690 2
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 2
Orion soft - Орион софт - 315 2
Entrust - HyTrust 4 2
Ростелеком 10948 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 2
Citrix Systems 868 2
Крок - Croc 1964 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 29 1
Эшелон НПО 150 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Абсолют Банк 249 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
DA!VISA - Давиза 1 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
ССК - Самарская сетевая компания 6 1
Росатом - Русатом Бел 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Visa International 1993 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
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Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 4
Код Безопасности - Инвентаризация 12 4
Microsoft Windows 16882 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 3
Код Безопасности - Континент TLS VPN 15 3
Broadcom - VMware View 46 3
Broadcom - VMware vShield 25 3
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ALMI AlterOS 117 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 2
OpenNebula 43 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 57 2
Red Hat oVirt 64 2
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 42 2
ЦБ Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 9 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 55 2
Код Безопасности - Jinn Server - Jinn-Client - ПАК доверенной визуализации и подписи 19 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
VMware VMsafe 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Голов Андрей 53 10
Тарелкин Евгений 12 6
Полянский Денис 15 5
Емельянников Михаил 40 4
Ширманов Александр 15 4
Коростелев Павел 43 3
Дбар Федор 51 3
Ерофеев Максим 33 3
Пичугов Константин 4 3
Соловьев Дмитрий 84 2
Ерохин Сергей 38 2
Прокопов Максим 8 2
Гайкович Владимир 40 2
Николаева Наталья 21 2
Антич Антон 20 2
Панферов Андрей 8 2
Гавриленко Александр 62 2
Сорокин Святослав 31 1
Песчанских Георгий 39 1
Соколов Артем 56 1
Ефимов Петр 39 1
Бодрик Александр 10 1
Шашаев Алексей 14 1
Васильев Дмитрий 76 1
Романченко Дмитрий 15 1
Кравчук Олег 6 1
Костыгов Егор 1 1
Шахов Виталий 1 1
Ершова Элеонора 67 1
Левцов Вениамин 41 1
Ухлинов Леонид 61 1
Орлов Станислав 59 1
Шибаев Александр 18 1
Калуга Алексей 7 1
Забродин Алексей 35 1
Заединов Руслан 47 1
Прокудин Аркадий 9 1
Мыскин Роман 40 1
Лебедев Дмитрий 29 1
Сорокин Дмитрий 64 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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