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Код Безопасности
vGate


16.10.2019 «Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7 7
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate 12
18.03.2019 «Код безопасности» разработал банковское биометрическое ИБ-решение 1
22.11.2018 «Акстел-безопасность» защитила ИT-инфраструктуру ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» 1
13.08.2018 Angara Professional Assistance открыла центр компетенций «Кода безопасности» 1
16.03.2018 «Код безопасности»: 2/3 компаний опасаются ущерба от своего админа виртуальной инфраструктуры 1
22.12.2017 Cloud4Y представила облачное решение для государственных ИС 2
09.06.2017 Cloud4Y предоставил Администрации Костромской области услугу «Облако ФЗ 152» 2
13.02.2017 Персональные данные клиентов Stack Group под защитой решений «Кода безопасности» 1
25.10.2016 Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2 1
19.10.2016 vGate обеспечил защиту данных в виртуальной инфраструктуре «Либерти Страхования» 4
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах 9
30.09.2015 vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области 3
09.07.2015 Обновленная версия vGate R2 с расширенными функциями управления поступила в продажу 3
16.04.2015 Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с обновлённой версией vGate 3
25.09.2013 Вышел технический релиз новой версии vGate R2 9
01.08.2013 «Код Безопасности» полностью обновит продуктовую линейку и выпустит ряд новых продуктов до конца 2013 г. 2
17.07.2013 Объем продаж «Кода Безопасности» за первое полугодие 2013 г. вырос более чем на 40% 1
28.06.2013 ЦБ РФ: Облачные технологии меняют менталитет 2
21.06.2013 Виртуальные системы: иллюзия безопасности или беспричинный страх? 2
02.04.2013 Новая версия vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5.1 поступила в продажу 4
26.12.2012 Вышел технический релиз новой версии решения для защиты виртуальных сред vGate 7
28.05.2012 Новые сертифицированные версии vGate R2 и vGate S R2 поступили в продажу 1
10.05.2012 В ИС ТФОМС Приморского края для защиты персональных данных используются решения компании «Код Безопасности» 4
26.03.2012 Персональные данные в страховании: между законом и здравым смыслом 1
15.12.2011 Вышел технический релиз новой версии vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5 3
15.09.2011 Вениамин Левцов: В "облаках" производителям ИБ придётся непросто 1
14.07.2011 Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России 2
16.05.2011 МИСиС внедрил vGate для защиты персональных данных в виртуальной инфраструктуре VMware 7
25.04.2011 Решения по защите ИСПДн: гордиев узел затягивается 2
19.01.2011 «Астерос» создала виртуализированную платформу в МИСиС 1
01.12.2010 vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам 2
24.11.2010 «Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах 4
15.11.2010 vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1 3
10.11.2010 В демо-центре OCS установлены ИБ-решения «Кода Безопасности» 1
21.10.2010 «Код Безопасности» анонсировал vGate 2.0 5
14.07.2010 Новая версия средства защиты виртуальных инфраструктур VMware – vGate 2 8
14.04.2010 Новый продукт «Кода Безопасности» Security Code vGate сертифицирован ФСТЭК 5
16.03.2010 Виртуализация несет новые ИБ-угрозы 1
25.02.2010 «Код Безопасности» подвёл итоги 2009 г. и поделился планами развития бизнеса 2

Публикаций - 42, упоминаний - 134

Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Код Безопасности 365 13
Microsoft Corporation 11168 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
VMware 1830 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
АйТи 753 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Flash 480 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
VMware View 42 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Aladdin JaCarta PKI 74 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
VMware vSphere 281 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Aladdin JaCarta 147 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Полянский Денис 5 2
Сорокин Святослав 17 1
Бодрик Александр 10 1
Романченко Дмитрий 11 1
Костыгов Егор 1 1
Ершова Элеонора 31 1
Прокопов Максим 6 1
Заединов Руслан 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769476, в очереди разбора - 673160.
Создано именных указателей - 46354.
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