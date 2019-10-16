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Код Безопасности
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 134
Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
|Полянский Денис 5 2
|Сорокин Святослав 17 1
|Бодрик Александр 10 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Костыгов Егор 1 1
|Ершова Элеонора 31 1
|Прокопов Максим 6 1
|Заединов Руслан 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769476, в очереди разбора - 673160.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769476, в очереди разбора - 673160.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru