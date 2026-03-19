vGate 5.2 и VMmanager подтвердили совместимость тра»), разработчик платформы управления серверной виртуализацией VMmanager, подтвердили совместимость своих решений. Специалисты компаний провели успешные испытания средства защиты сред виртуализации vGate 5.2 и платформы для централизованного управления виртуализацией Vmmanager. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. vGate 5.2 — специализированное средство защиты виртуальны

Merlion «развернул» vGate На демозоне Merlion заработал новый демостенд с vGate – сертифицированным средством для защиты жизненного цикла виртуальной инфраструктуры от компании «Код Безопасности». «Код Безопасности» – российский разработчик сертифицированных программ

«Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость «Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость средства защиты виртуальных машин vGate версии 5.0 и программного продукта «Ред Виртуализация» 7.3.1. Об этом CNews сообщили пр

vGateR2 и комплекс средств виртуализации «Брест» прошли тест на совместимость «Группа Астра», разработчик инфраструктурного ПО, и ИБ-вендор «Код Безопасности» объявляют об успешном прохождении испытаний на совместимость средства защиты виртуальных машин (ВМ) vGateR2 и программного комплекса средств виртуализации «Брест» под управлением ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Для испытаний специалисты компаний собрали сп

Подтверждена совместимость SpaceVM и vGate R2 4.95 ания и подтвердили совместимость платформы SpaceVM с новой версией средства защиты информации (СЗИ) vGate R2 4.95. Эта интеграция открывает новые возможности для повышения уровня безопасности в

Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России Новая версия СЗИ vGate 4.95 прошла инспекционный контроль ФСТЭК России и теперь доступна для заказа. Об этом C

Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки «Код Безопасности» интегрировал решение для защиты виртуальных сред vGate в систему виртуализации zVirt от Orion soft. Совместимость продуктов позволит заказчикам сократить сроки аттестации контура критической инфраструктуры в соответствии с требованиями регуля

«Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate расскажут про состояние рынка серверной виртуализации, актуальные вызовы заказчиков и сценариях защиты инфраструктуры с помощью средства микросегментации и обеспечения безопасности виртуальных машин vGate. Стрим начнется в 11:00 (мск). Программа вебинара 11:00 – 11:15 Обзор рынка серверной виртуализации (коммерческий директор Федор Дбар) •практический опыт заказчиков по импортозамещению; •

Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9 Интеграция vGate R2 4.9 и SpaceVM (6.2.0 и 6.2.1) обеспечивает защиту виртуализированных сред, позволяя

«Код безопасности» начинает поставки vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7 «Код безопасности» объявила о прохождении сертификационных испытаний и старте продаж продукта vGate 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6.7. О выпуске vGate 4.2 «Код безопасности» сооб

Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate IBS объявила о том, что гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р» первой среди российских решений этого класса получила поддержку vGate –продукта для защиты сред виртуализации, разработанного компанией «Код безопасности» и сертифицированного ФСТЭК России. Для организаций, которые работают с персональными данными, использо

Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2 Компания «Код безопасности» объявила о внедрении продукта vGate-S R2 в ИТ-инфраструктуру Главного управления информационных технологий и связи Омской о

vGate обеспечил защиту данных в виртуальной инфраструктуре «Либерти Страхования» Решение «Кода безопасности» vGate Enterprise было выбрано для защиты корпоративной виртуальной инфраструктуры «Либерти Ст

Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах Компания «Код безопасности» объявила о начале продаж обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сред виртуализации на базе VMware vSphere и MS Hyper-

vGate обеспечивает защиту ЦОДа «Электронного правительства» в Ленинградской области программных и аппаратных средств защиты, объявила о реализации проекта по внедрению средства защиты vGate в центре обработки данных (ЦОД) «Электронного правительства» Ленинградской области. Как

Обновленная версия vGate R2 с расширенными функциями управления поступила в продажу ждении инспекционного контроля во ФСТЭК России и поступлении в продажу обновленных версий продуктов vGate R2 и vGate-S R2 для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Как соо

Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с обновлённой версией vGate ы информации, объявили результаты тестирования USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta с продуктом vGate версии 2.8. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», по результатам испытаний компании подп

Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2 ие Правительства РФ №1119 от 01.11.2012 г., приказ ФСТЭК №21 от 18.02.2013 г.). Программный продукт vGate R2, разработанный компанией «Код Безопасности», имеет соответствующий сертификат ФСТЭК

Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу Компания «Код Безопасности» сообщила о поступлении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный

Вышел технический релиз новой версии vGate R2 Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза продукта vGate R2 версии 2.6, предназначенного для защиты виртуальных инфраструктур VMware. В новой ве

Новая версия vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5.1 поступила в продажу ии в продажу новой версии средства защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа к данным vGate R2 c расширенными возможностями и поддержкой платформы виртуализации VMware vSphere 5.1

Вышел технический релиз новой версии решения для защиты виртуальных сред vGate Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза новой версии продукта vGate 2.5, предназначенного для обеспечения безопасности виртуальной инфраструктуры на базе с

Новые сертифицированные версии vGate R2 и vGate S R2 поступили в продажу езопасности» сообщила о поступлении в продажу новых версий сертифицированного программного продукта vGate R2/vGate S R2, предназначенного для защиты систем управления виртуализированных

Новая версия vGate-S R2 с поддержкой VMware vSphere 4.1 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении продуктом vGate-S R2 c поддержкой платформы VMware vSphere 4.1 инспекционного контроля во ФСТЭК России

«Код Безопасности» выпустил новую версию vGate Compliance Checker с поддержкой VMware vSphere 5 Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе новой версии бесплатного приложения vGate Compliance Checker, предназначенного для проверки виртуальной инфраструктуры VMware на

Вышел технический релиз новой версии vGate R2 с поддержкой VMware vSphere 5 Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе технического релиза новой версии продукта vGate R2 с поддержкой платформы виртуализации VMware vSphere 5. Как отмечается, поддержка VMw

vGate-S R2 сертифицирован ФСТЭК для защиты гостайны в виртуальной среде Компания «Код Безопасности» объявила об успешном прохождении продуктом vGate-S R2 сертификационных испытаний и получении им сертификата ФСТЭК России, согласно котор

Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении новой версии vGate R2 c поддержкой VMware ESXi Server 4.1 инспекционного контроля и подтверждении выданног

МИСиС внедрил vGate для защиты персональных данных в виртуальной инфраструктуре VMware Компания «Код Безопасности» сообщила об успешном внедрении продукта vGate в национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, крупном центре страны по подготовке специалистов и разработке наукоемких технологий в области металлургии и материалов

vGate 2 от «Кода Безопасности» сертифицирован ФСТЭК России ификата ФСТЭК России, подтверждающего, что программное решение для защиты виртуальных инфраструктур vGate 2 (разработка «Кода Безопасности») соответствует требованиям руководящих документов по

vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам Компания «Код Безопасности» представила vGate Compliance Checker — бесплатное приложение к продукту vGate 2, позволяющее прове

«Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу второй версии программного продукта vGate, предназначенного для защиты информации в виртуальных инфраструктурах (ВИ) на платформа

vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1 Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что программное решение vGate 2, являющееся средством защиты виртуальных инфраструктур на базе платформ VMware Infras

«Код Безопасности» анонсировал vGate 2.0 Компания «Код Безопасности» представила свою новейшую разработку — программный продукт vGate 2.0 с расширенными возможностями по управлению безопасностью виртуальных инфраструктур.

Новая версия средства защиты виртуальных инфраструктур VMware – vGate 2 Компания «Код Безопасности» объявила о выпуске второй версии программного решения vGate для сертифицированной защиты виртуальной инфраструктуры. vGate представляет собой программное средство защиты информации, предназначенное для обеспечения безопасности виртуальной и