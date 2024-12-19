Angara MSS Ангара Ассистанс Angara Professional Assistance Ангара профешнл ассистанс
Angara MSS и организации, системы, технологии, персоны:
|Шерстобитов Сергей 55 9
|Бодрик Александр 10 8
|Васильева Оксана 10 7
|Пудов Дмитрий 41 2
|Косарим Руслан 7 2
|Земков Сергей 158 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Дугин Андрей 24 1
|Павлунин Максим 1 1
|Коханько Сергей 2 1
|Шарков Максим 13 1
|Староверов Денис 14 1
|Ефимов Петр 39 1
|Петров Александр 17 1
|Скрипаль Сергей 2 1
|Боширов Руслан 1 1
|Кривошеин Сергей 1 1
|Жеглов Глеб 5 1
|Hrnkar Milos - Хрнкар Милош 2 1
|Аниканова Мария 15 1
|Райкова Наталья 5 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
|CNews Fast рейтинг 46 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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