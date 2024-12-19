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Angara MSS Ангара Ассистанс Angara Professional Assistance Ангара профешнл ассистанс

Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс


19.12.2024 Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров 1
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам 1
26.08.2022 Angara Security стала сервисным партнером Yandex Cloud 1
29.04.2022 Angara Security увеличила выручку на 92% за 2021 год 1
07.02.2022 Компании группы Angara будут работать под единым брендом — Angara Security 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 2
17.12.2020 Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks 1
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 1
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года 1
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 1
27.03.2020 Angara Professional Assistance: доля неразрешенного в компаниях ПО за месяц выросла с 1% до 25% 1
24.10.2019 Сергей Шерстобитов, Angara Technologies Group -

Российские разработчики могут составлять конкуренцию на глобальном рынке ПО

 1
08.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак 1
08.08.2019 «Юнистрим» подключился к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center 1
28.01.2019 Сергей Шерстобитов -

Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации

 1
11.12.2018 В Angara Professional Assistance назначен новый глава сервисного направления 1
21.11.2018 Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург» 1
13.08.2018 Angara Professional Assistance открыла центр компетенций «Кода безопасности» 1
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 1
30.05.2018 ACRC и МТС защитили телеком-сегмент от хакеров в «Противостоянии» на PHDays 8 1
14.03.2018 Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ 1
22.11.2017 Angara запускает мониторинг ИБ в рамках Центра киберустойчивости ACRC 1
01.09.2017 Angara Professional Assistance запустила направление «Технические аудиты» 1
15.08.2017 В Angara Professional Assistance назначен новый замгендиректора по развитию бизнеса 1
01.11.2016 Сервисный центр Angara включен в реестр ИТ-компаний 1
27.10.2016 Компания бывшего гендиректора «Информзащиты» обзавелась сервисной «дочкой» 2

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Angara MSS и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 3
Код Безопасности 616 2
Cisco Systems 5114 2
Информзащита 756 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Palo Alto Networks 146 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Иридис ГК 1 1
8213 1
Ростелеком 9701 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Цифра ГК 2426 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Fortinet 387 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Nutanix 98 1
Trend Micro 601 1
Лаборатория знаний 9 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
RedSys - РедСис 74 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Цифровые активы 118 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Yandex - Яндекс 7340 1
HP Inc. 5685 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
eBay Inc 1619 1
Volkswagen Group - VW 280 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Unsplash 764 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 8
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DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 135 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 4
NGR Softlab - Dataplan 35 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 2
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 26 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Xello Deception 19 1
Шерстобитов Сергей 55 9
Бодрик Александр 10 8
Васильева Оксана 10 7
Пудов Дмитрий 41 2
Косарим Руслан 7 2
Земков Сергей 158 1
Скородумов Анатолий 65 1
Дугин Андрей 24 1
Павлунин Максим 1 1
Коханько Сергей 2 1
Шарков Максим 13 1
Староверов Денис 14 1
Ефимов Петр 39 1
Петров Александр 17 1
Скрипаль Сергей 2 1
Боширов Руслан 1 1
Кривошеин Сергей 1 1
Жеглов Глеб 5 1
Hrnkar Milos - Хрнкар Милош 2 1
Аниканова Мария 15 1
Райкова Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
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Европа Восточная 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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