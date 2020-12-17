Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks

Angara Professional Assistance, сервис-провайдер тиражируемых услуг безопасности группы компаний Angara, стала авторизованным сервисным центром (Authorized Service Center, ASC) Palo Alto Networks. Полученный статус позволяет Angara Professional Assistance оказывать клиентам напрямую квалифицированную техническую поддержку по всей линейке решений Palo Alto Networks на родном языке.

Angara Professional Assistance стала третьим ASC Palo Alto Networks в России после дистрибуторов. Для этого компания выполнила все требования вендора, включая создание специализированной лабораторной зоны для решения задач клиентов и формирование команды экспертов с опытом сопровождения сложных систем информационной безопасности с максимальной сертификацией от вендора. В качестве ASC компания является конечным звеном поддержки в России. Эксперты группы компаний Angara, помимо услуг технической поддержки, готовы оказывать профессиональные сервисы по созданию архитектуры решений, внедрению и развитию текущих инсталляций.

«Наша компания обладает сильными компетенциями по линейке продуктов Palo Alto Networks и большим опытом сопровождения высоконагруженных сложных инсталляций. Обратившись к нам, заказчик может быть уверен, что задачи, которые стоят перед ним, будут решены грамотно и в срок. Мы на связи с нашими заказчиками в режиме 24 на 7 и всегда готовы прийти на помощь по всем вопросам, касающимся поддерживаемых решений: начиная от простых консультаций по настройкам и заканчивая моделированием в нашей лабораторной зоне и построением взаимодействия с производителем», – комментирует Оксана Васильева, руководитель Angara Professional Assistance.

«Партнеры ASC – это проверенные эксперты, которые быстро и качественно обеспечивают техническую поддержку наших продуктов. Статус авторизованного сервисного центра предназначен для самых опытных реселлеров и дистрибуторов, – отметил Милош Хрнкар, вице-президент Palo Alto Networks по Восточной Европе. – Компания Angara Professional Assistance прошла тщательный процесс обучения и сертификации для получения статуса ASC, поэтому клиенты могут быть уверены в ее работе так же, как и в работе Palo Alto Networks».