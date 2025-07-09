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Васильева Оксана


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней» 1
17.12.2020 Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks 1
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 1
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года 1
27.03.2020 Angara Professional Assistance: доля неразрешенного в компаниях ПО за месяц выросла с 1% до 25% 1
08.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак 1
08.08.2019 «Юнистрим» подключился к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center 1
11.12.2018 В Angara Professional Assistance назначен новый глава сервисного направления 2
02.03.2015 У сервисного центра «Информзащиты» появилось веб-представительство 1
02.02.2015 «Информзащита» развивает направление сервисной поддержки 1
26.02.2014 Сервисный центр «Информзащиты» перешел на новый Service desk 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Васильева Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 317 7
Информзащита 802 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5077 2
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2993 1
Palo Alto Networks 155 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2449 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13136 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10680 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1090 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4231 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2124 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13022 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1581 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 433 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 702 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3295 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5090 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 349 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10829 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  692 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3370 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17466 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 889 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 84 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 659 1
Оповещение и уведомление - Notification 4989 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32335 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 308 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4166 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 15 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5853 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 45 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4797 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 121 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 109 2
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena TeamTrack - Serena ChangeMan 12 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena Business Manager, SBM - Serena Service Manager, SSM 5 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 305 1
Hrnkar Milos - Хрнкар Милош 2 1
Павлунин Максим 1 1
Земков Сергей 159 1
Коханько Сергей 2 1
Шарков Максим 13 1
Мелехин Иван 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 3
Европа Восточная 3110 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6201 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5082 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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