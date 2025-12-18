Разделы

BlueKeep Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol


СОБЫТИЯ

18.12.2025 Исследование УЦСБ: в 79% компаний внутренняя инфраструктура уязвима для полного захвата злоумышленниками 1
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ 1
12.04.2022 «Ростелеком-Солар»: 75% уязвимостей в компаниях могли бы быть закрыты с помощью патчей 1
07.04.2022 «Доктор Веб»: участились атаки на крупные российские организации 1
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 1
13.05.2021 Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года 1
31.07.2020 Avast усилила защиту от атак вымогателей в бесплатных и премиальных антивирусах 1
15.06.2020 Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов 1
02.04.2020 Алексей Данилин, Positive Technologies: Хакеры больше сфокусированы на продаже киберуслуг, чем на быстром выводе денег 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
27.03.2020 «Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку 1
17.12.2019 Eset выпустила бесплатную утилиту для обнаружения критической уязвимости Bluekeep 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 1
14.10.2019 Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

BlueKeep и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25251 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1151 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1592 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1510 2
Ростелеком 10322 2
Ponemon Institute 86 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 28 1
Google LLC 12274 1
TaskMasters - Хакерская группировка 5 1
Cybereason 9 1
Парадигма 162 1
ESET - ESET Software 1147 1
Fortinet 406 1
Citrix Systems 840 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
Sophos - SophosLabs 424 1
TeamViewer 131 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 331 1
9015 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 1
Ростовводоканал 1 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 13
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 387 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 305 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 5
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3961 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 486 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2724 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 392 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 805 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2345 3
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 76 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1618 2
Shellshock - серия уязвимостей 30 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 967 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 573 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 700 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 949 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 301 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 12
Microsoft Windows 16349 8
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 66 6
Microsoft PowerView 14 2
Microsoft Windows Server 2008 480 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 188 2
Microsoft Windows 7 1994 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 298 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 125 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 2
Google VirusTotal 102 1
Stafory - робот Вера 356 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 85 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 15 1
Kaspersky Vulnerability and Patch Management - Kaspersky Vulnerability Data Feed 3 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
Gen Digital - Avast Remote Access Shield 1 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 38 1
Gen Digital - Avast Premium Security 1 1
Fortinet FortiGuard Services 53 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Apache Logging Project - Log4j 28 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Microsoft RDP - Microsoft Windows MultiPoint Server 13 1
Positive Technologies - PT Anti-APT 4 1
Microsoft Windows 10 1878 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 1
Microsoft Windows XP 2420 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1721 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 321 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1531 1
Данилин Алексей 22 2
Новиков Алексей 64 1
Дрюков Владимир 49 1
Васильева Оксана 11 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Залевский Игорь 7 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Бронзинский Максим 3 1
Pechoucek Michal - Пехоучек Михал 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Мельникова Анастасия 431 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Япония 13556 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1426 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3145 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Gartner - Гартнер 3613 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Defcon 45 1
