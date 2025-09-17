«Ред Софт» и «Инсайдер» заключили соглашение о сотрудничестве Отечественные разработчики программного обеспечения «Ред Софт» и «Инсайдер» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместно развивать экосистему российских решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Основой сотрудничества ст

«Информзащита»: более 80% компаний внедряют стратегии против инсайдеров иты» связывают это с увеличившимся количеством инцидентов ИБ из-за действий внутренних нарушителей. Инсайдеры – это сотрудники, которые умышленно или по неосторожности нарушают информационную б

Каждое второе промышленное предприятие столкнулось с утечкой по вине инсайдеров я задача, тем более, усиливать защиту обязывает ФЗ-187 о безопасности КИИ. До сих пор в этой отрасли был фокус на защиту от внешних атак, потому организации часто упускали из виду угрозы, связанные с инсайдерами и внутренними нарушителями. Однако подписанный в 2024 г. закон об оборотных штрафах мотивирует организации заниматься ИБ комплексно и уделять внимание в том числе внутренним угрозам

«СерчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров г. количество утечек не изменилось. СерчИнформ В 2023 г. 59% московских компаний столкнулись с попытками слива информации. В 2024 г. 60% опрошенных фиксировали утечки. СерчИнформ Чаще всего в 2024 г. инсайдеры «сливали» информацию о клиентах и сделках (47%), персональные данные (41%) и финансовую документацию (35%). Об утечках технической документации и интеллектуальной собственности сообщи

Новая группа вымогателей предлагает инсайдерам $1 млн за компромат на руководство свою собственную партнерскую программу, рекрутируя новых «вольных пентестеров», а также разыскивает инсайдеров внутри компании, которые могли бы передать компромат на руководство за вознагражде

Русскоязычный двойной агент годами «стучал» Apple на инсайдеров, чтобы заработать. Она не заплатила ему ни доллара ндрей Шумейко вышел на Global Security, написав сотрудникам подразделения электронное письмо. В нем инсайдер раскрыл информацию о человеке, который, как он написал, выкупил iPhone 11 с ранней с

Обнаглевшие хакеры вербуют инсайдеров воззваниями на заблокированных ими корпоративных ПК астую они покупают доступ в их внутренние сети на стороне. Случается, что реквизиты доступа продают инсайдеры атакуемых организаций, и это небезосновательно считается наиболее опасным сценарием

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года у обновлению Apple просто присвоит приставку s. Четыре будет смартфона или три — пока непонятно, но инсайдеры уже исполняют реквием по iPhone mini. Конечно, есть и совсем пессимисты, которые сч

Инсайдеры и как с ними бороться ъектам», — заявил Майкл Тайс (Michael Theis), главный инженер отдела стратегического взаимодействия Национального центра инсайдерских угроз американской группы реагирования на чрезвычайные ситу

«Серчинформ»: больше половины ИТ-компаний по вине инсайдеров теряют деньги, еще половина – репутацию знеса, а также оснащенности компаний специальными средствами защиты. С инцидентами внутренней безопасности в 2019 г. столкнулись 84% ИТ-компаний, 54% компаний сообщили, что фиксировали утечки данных. Инсайдеры нацеливались на сведения о сделках (38%), техническую информацию (27%) и персональные данные (22%). Кроме утечек компании отрасли сообщали о корпоративном мошенничестве: откатах, пром

Illusive Networks выявляет инсайдеров и внешние атаки с помощью обманных файлов Microsoft Office ь, которая будет экономически или политически выгодна им самим или третьей стороне. Незлонамеренные инсайдеры могут просто не знать о правилах безопасности, которые они должны соблюдать при раб

DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры у имени владельца счета или карты узнать информацию об остатках и транзакциях. По данным исследования DeviceLock, в 2018 году более 50% утечек корпоративных данных в России и мире происходило по вине инсайдеров, а не хакеров. Несмотря на то, что банки являются одними из наиболее защищенных операторов клиентских данных, количество утечек в финансовой сфере в последнее время растет, что связа

Inline Technologies пополнила ИБ-портфель средствами защиты от инсайдеров CyberArk фективности работы всего персонала компании». По информации Inline Technologies, пакет управления привилегированными учетными записями CyberArk PIM Suite позволяет опережать киберугрозы, исходящие от инсайдеров, и включает три модуля: Enterprise Password Vault (EPV), Application Identity Manager (AIM) и On-Demand Privileges Manager (OPM). Все модули пакета CyberArk PIM Suite реализованы на

Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера ками Управления экономической безопасности по городу Москве. «Секреты» Ingate Никита Палкин оценил в 50 тыс. руб. Как отметил генеральный директор компании SearchInform Лев Матвеев, «далеко не всегда инсайдеров удаётся привлечь к ответу. Однако дело Ingate продемонстрировало, что делать это не только можно, но и нужно. При использовании DLP-систем дела редко доходят до суда, но не потому чт

Инсайдеры продали персональные данные американских пациентов интересах следствия информация не разглашалась. Согласно предварительным результатам расследования, инсайдеры «слили» персональные данные пациентов, посещавших больницу с октября 2010 г. Кто яв

Китайские полицейские задержали около полусотни инсайдеров а типичного инсайдера полиция называет 30-летнего технического специалиста по фамилии Жанг (Zhang). Инсайдер работал в компании-аутсорсере, которая оказывала ИТ-услуги Муниципальному бюро здрав

В Нью-Йорке раскрыта мошенническая сеть из 55 инсайдеров en Road-Audi, AKAM Associates и других известных компаний и организаций, сообщает KerbsOnSecurity. «Инсайдеры использовали свое положение для того, чтобы получать доступ к клиентским данным, по

SearchInform ReportCenter 3 поможет оперативно выявить инсайдера ается с коллегами по каждому из контролируемых каналов. Кроме того, с целью выявления потенциальных инсайдеров SearchInform ReportCenter 3 позволяет узнать список всех сотрудников, отправлявших

Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера Ingate демонстрирует эффективность средств, предлагаемых нами для контроля информационных потоков. Инсайдеры должны нести заслуженное наказание, однако в большинстве компаний, где не установле

DLP в компании: испугаются ли инсайдеры? растет искушение слить эти сведения за хорошую цену. В роли торговцев ценной информацией выступают инсайдеры - сотрудники организаций, имеющие доступ к конфиденциальной информации, представляю

Сотрудник Bank of America оказался инсайдером был задержан ФБР в момент получения денег за передачу конфиденциальной информации о клиентах банка. Инсайдер на протяжении нескольких лет работал в call-центре банка и имел легальный доступ к к

Инсайдер из Ladbrokes украл персональные данные 4,5 млн человек В компании Ladbrokes произошла крупная утечка данных – инсайдер похитил базу данных 4,5 млн. клиентов компании, передаёт компания Perimetrix. Об инц

Круглый стол CNews: Защита от инсайдеров ает сразу комплекс проблем — от технологических до этических и политических. Системы защиты от инсайдеров все теснее интегрируются в бизнес-процессы, но остается целый ряд факторов, включа

Утечка в бостонском аэропорте: инсайдер торговал персональными данными сотрудников должны читать и секретные инструкции, и просматривать персональные данные. Простым ограничением доступа проблему не решить. Необходимо контролировать перемещение информации. Конечно, и в таком случае инсайдер сможет запомнить, а затем воспроизвести часть информации, но уж точно не будет по памяти перерисовывать картинки из многостраничного руководства».

Инсайдеры 2009: кризис диктует свои условия то же время, умышленные инциденты этому правилу не подчиняются: в случае перекрытия одного канала, инсайдер будет искать другой, менее защищенный. Выше уже говорилось о значительном увеличении

Эксперты спорят: бороться с инсайдерами аморально? анная с применением данных методов, не противоречит законодательству. Кроме предумышленных действий инсайдеров, компании часто теряют данные по причине банальной безалаберности сотрудников, при

Два американских госпиталя пострадали от действий «кредитных» инсайдеров удники больниц, которые использовали персональные данные пациентов для открытия поддельных кредитных карт и осуществляли дальнейшие операции по ним. В случае с медицинским центром из Арканзаса в роли инсайдера выступил флеботомист (специалист по крови) Сильвия Кубит (Sylvia Cubit), которая открывала поддельные кредитные карты на имя пожилых пациентов госпиталя. По мнению Кубит, такая страте

Круглый стол CNews: Как противостоять инсайдерам течек исходит от человека, то очень многое можно решить, используя психологические модели поведения инсайдеров. Кто их разрабатывает? И можно ли, разобравшись в них, обойти систему защиты? Чем

Детский госпиталь стал жертвой инсайдера: кража кредитных данных у, это так низко и совсем не по-человечески». Эксперты компании Perimetrix отмечают, что сотрудница-инсайдер, скорее всего, избежит уголовного преследования. Дело в том, что отель Excalibur в Л

Утечка в ВМФ США: инсайдер похитил данные 8 тыс. служащих хранительных органов, Диксон использовала служебное положение для кражи информации, изготовления поддельных банковских чеков и идентификационных карт. Диксон является типичным примером злонамеренного инсайдера – она имела полностью легальный доступ к строго конфиденциальным сведениям, поскольку они требовались для ее основной работы. В общей сложности Диксон похитила конфиденциальные сведен

Инсайдеры в 75 раз опаснее хакеров иальной информации с заказчиком аутсорсинга. На третьем месте с долей в 26% оказались злонамеренные инсайдеры, то есть сотрудники, использующие доступ к конфиденциальным данным в личных целях.

Инсайдер из Countrywide похитил 2 млн. приватных записей одельника. По данным аналитического центра компании Perimetrix, за два года преступной деятельности инсайдер сумел украсть более 2 млн. приватных записей, принадлежавших как уже состоявшимся за

Инсайдеры стали опаснее хакеров ан Лиис (Kieran Lees). - Сегодня можно с уверенностью говорить о смене приоритетов: утечки данных и инсайдеры становятся основной проблемой, а традиционные внешние угрозы уходят в тень». По мне

Инсайд 2008: Самые громкие и самые глупые утечки пании признали свою ИТ-незащищенность Как обуздать инсайдеров? Планы разработчиков Итоги 2007 года: инсайдеры выбирают флешки и e-mail Обвиняемый по фамилии Джанг (Jung) передавал описание конс

Базы данных: как защититься от инсайдеров? Широкое обсуждение разнообразных мер по защите данных от инсайдеров, ведущееся многими специалистами, все же не проясняет до конца сути вопроса. Под эту тему попадает все, включая контент-анализ информационных сообщений, выходящих за пределы организа

Итоги 2007 года: инсайдеры выбирают флешки и e-mail я большинство организаций имеют достаточно эффективные барьеры для противодействия внешним угрозам. Инсайдеры же – явление относительно новое, изученное не всеми специалистами ИБ, а потому опас

SecrecyKeeper 3.0 защитит данные от инсайдеров Компания Smart Protection Labs объявила о выходе версии 3.0 системы защиты информации от инсайдеров SecrecyKeeper. Список новых функций и основных изменений: Изменен механизм управления системой. В качестве хранилища настроек, вместо схемы Active Directory, используется внешняя БД

Zlock 2.0: защита от инсайдеров Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты данных, объявляет о выпуске новой версии системы защиты корпоративной информации от инсайдеров Zlock 2.0. Система Zlock предназначена для защиты данных компании от нелояльных сотрудников путем гибкого разграничения доступа пользователей к внешним устройствам и портам рабочих с

Алгоритм выявляет инсайдеров по письмам Institute of Technology, AFIT) в Огайо с коллегами создали компьютерную программу для борьбы против инсайдеров. Программа базируется на алгоритме Author-Topic, находящемся в открытом доступе, п