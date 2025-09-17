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Insider information Инсайдерская информация инсайдер

СОБЫТИЯ


17.09.2025 «Ред Софт» и «Инсайдер» заключили соглашение о сотрудничестве

Отечественные разработчики программного обеспечения «Ред Софт» и «Инсайдер» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместно развивать экосистему российских решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Основой сотрудничества ст
28.02.2025 «Информзащита»: более 80% компаний внедряют стратегии против инсайдеров

иты» связывают это с увеличившимся количеством инцидентов ИБ из-за действий внутренних нарушителей. Инсайдеры – это сотрудники, которые умышленно или по неосторожности нарушают информационную б
22.01.2025 Каждое второе промышленное предприятие столкнулось с утечкой по вине инсайдеров

я задача, тем более, усиливать защиту обязывает ФЗ-187 о безопасности КИИ. До сих пор в этой отрасли был фокус на защиту от внешних атак, потому организации часто упускали из виду угрозы, связанные с инсайдерами и внутренними нарушителями. Однако подписанный в 2024 г. закон об оборотных штрафах мотивирует организации заниматься ИБ комплексно и уделять внимание в том числе внутренним угрозам
19.11.2024 «СерчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров

г. количество утечек не изменилось. СерчИнформ В 2023 г. 59% московских компаний столкнулись с попытками слива информации. В 2024 г. 60% опрошенных фиксировали утечки. СерчИнформ Чаще всего в 2024 г. инсайдеры «сливали» информацию о клиентах и сделках (47%), персональные данные (41%) и финансовую документацию (35%). Об утечках технической документации и интеллектуальной собственности сообщи
01.11.2023 Новая группа вымогателей предлагает инсайдерам $1 млн за компромат на руководство

свою собственную партнерскую программу, рекрутируя новых «вольных пентестеров», а также разыскивает инсайдеров внутри компании, которые могли бы передать компромат на руководство за вознагражде
19.08.2021 Русскоязычный двойной агент годами «стучал» Apple на инсайдеров, чтобы заработать. Она не заплатила ему ни доллара

ндрей Шумейко вышел на Global Security, написав сотрудникам подразделения электронное письмо. В нем инсайдер раскрыл информацию о человеке, который, как он написал, выкупил iPhone 11 с ранней с
12.08.2021 Обнаглевшие хакеры вербуют инсайдеров воззваниями на заблокированных ими корпоративных ПК

астую они покупают доступ в их внутренние сети на стороне. Случается, что реквизиты доступа продают инсайдеры атакуемых организаций, и это небезосновательно считается наиболее опасным сценарием
09.02.2021 Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

у обновлению Apple просто присвоит приставку s. Четыре будет смартфона или три — пока непонятно, но инсайдеры уже исполняют реквием по iPhone mini. Конечно, есть и совсем пессимисты, которые сч
26.10.2020 Инсайдеры и как с ними бороться

ъектам», — заявил Майкл Тайс (Michael Theis), главный инженер отдела стратегического взаимодействия Национального центра инсайдерских угроз американской группы реагирования на чрезвычайные ситу
28.02.2020 «Серчинформ»: больше половины ИТ-компаний по вине инсайдеров теряют деньги, еще половина – репутацию

знеса, а также оснащенности компаний специальными средствами защиты. С инцидентами внутренней безопасности в 2019 г. столкнулись 84% ИТ-компаний, 54% компаний сообщили, что фиксировали утечки данных. Инсайдеры нацеливались на сведения о сделках (38%), техническую информацию (27%) и персональные данные (22%). Кроме утечек компании отрасли сообщали о корпоративном мошенничестве: откатах, пром
15.11.2019 Illusive Networks выявляет инсайдеров и внешние атаки с помощью обманных файлов Microsoft Office

ь, которая будет экономически или политически выгодна им самим или третьей стороне. Незлонамеренные инсайдеры могут просто не знать о правилах безопасности, которые они должны соблюдать при раб
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры

у имени владельца счета или карты узнать информацию об остатках и транзакциях. По данным исследования DeviceLock, в 2018 году более 50% утечек корпоративных данных в России и мире происходило по вине инсайдеров, а не хакеров. Несмотря на то, что банки являются одними из наиболее защищенных операторов клиентских данных, количество утечек в финансовой сфере в последнее время растет, что связа
24.07.2014 Inline Technologies пополнила ИБ-портфель средствами защиты от инсайдеров CyberArk

фективности работы всего персонала компании». По информации Inline Technologies, пакет управления привилегированными учетными записями CyberArk PIM Suite позволяет опережать киберугрозы, исходящие от инсайдеров, и включает три модуля: Enterprise Password Vault (EPV), Application Identity Manager (AIM) и On-Demand Privileges Manager (OPM). Все модули пакета CyberArk PIM Suite реализованы на

14.01.2013 Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера

ками Управления экономической безопасности по городу Москве. «Секреты» Ingate Никита Палкин оценил в 50 тыс. руб. Как отметил генеральный директор компании SearchInform Лев Матвеев, «далеко не всегда инсайдеров удаётся привлечь к ответу. Однако дело Ingate продемонстрировало, что делать это не только можно, но и нужно. При использовании DLP-систем дела редко доходят до суда, но не потому чт
13.09.2012 Инсайдеры продали персональные данные американских пациентов

интересах следствия информация не разглашалась. Согласно предварительным результатам расследования, инсайдеры «слили» персональные данные пациентов, посещавших больницу с октября 2010 г. Кто яв
30.08.2012 Китайские полицейские задержали около полусотни инсайдеров

а типичного инсайдера полиция называет 30-летнего технического специалиста по фамилии Жанг (Zhang). Инсайдер работал в компании-аутсорсере, которая оказывала ИТ-услуги Муниципальному бюро здрав
22.12.2011 В Нью-Йорке раскрыта мошенническая сеть из 55 инсайдеров

en Road-Audi, AKAM Associates и других известных компаний и организаций, сообщает KerbsOnSecurity. «Инсайдеры использовали свое положение для того, чтобы получать доступ к клиентским данным, по
12.08.2011 SearchInform ReportCenter 3 поможет оперативно выявить инсайдера

ается с коллегами по каждому из контролируемых каналов. Кроме того, с целью выявления потенциальных инсайдеров SearchInform ReportCenter 3 позволяет узнать список всех сотрудников, отправлявших
25.07.2011 Решение SearchInform помогло Ingate выявить инсайдера

Ingate демонстрирует эффективность средств, предлагаемых нами для контроля информационных потоков. Инсайдеры должны нести заслуженное наказание, однако в большинстве компаний, где не установле
11.07.2011 DLP в компании: испугаются ли инсайдеры?

растет искушение слить эти сведения за хорошую цену. В роли торговцев ценной информацией выступают инсайдеры - сотрудники организаций, имеющие доступ к конфиденциальной информации, представляю
28.06.2010 Сотрудник Bank of America оказался инсайдером

был задержан ФБР в момент получения денег за передачу конфиденциальной информации о клиентах банка. Инсайдер на протяжении нескольких лет работал в call-центре банка и имел легальный доступ к к
02.02.2010 Инсайдер из Ladbrokes украл персональные данные 4,5 млн человек

В компании Ladbrokes произошла крупная утечка данных – инсайдер похитил базу данных 4,5 млн. клиентов компании, передаёт компания Perimetrix. Об инц
19.01.2010 Круглый стол CNews: Защита от инсайдеров

ает сразу комплекс проблем — от технологических до этических и политических. Системы защиты от инсайдеров все теснее интегрируются в бизнес-процессы, но остается целый ряд факторов, включа
14.01.2010 Утечка в бостонском аэропорте: инсайдер торговал персональными данными сотрудников

должны читать и секретные инструкции, и просматривать персональные данные. Простым ограничением доступа проблему не решить. Необходимо контролировать перемещение информации. Конечно, и в таком случае инсайдер сможет запомнить, а затем воспроизвести часть информации, но уж точно не будет по памяти перерисовывать картинки из многостраничного руководства».
25.08.2009 Инсайдеры 2009: кризис диктует свои условия

то же время, умышленные инциденты этому правилу не подчиняются: в случае перекрытия одного канала, инсайдер будет искать другой, менее защищенный. Выше уже говорилось о значительном увеличении
17.03.2009 Эксперты спорят: бороться с инсайдерами аморально?

анная с применением данных методов, не противоречит законодательству. Кроме предумышленных действий инсайдеров, компании часто теряют данные по причине банальной безалаберности сотрудников, при
04.03.2009 Два американских госпиталя пострадали от действий «кредитных» инсайдеров

удники больниц, которые использовали персональные данные пациентов для открытия поддельных кредитных карт и осуществляли дальнейшие операции по ним. В случае с медицинским центром из Арканзаса в роли инсайдера выступил флеботомист (специалист по крови) Сильвия Кубит (Sylvia Cubit), которая открывала поддельные кредитные карты на имя пожилых пациентов госпиталя. По мнению Кубит, такая страте
08.12.2008 Круглый стол CNews: Как противостоять инсайдерам

течек исходит от человека, то очень многое можно решить, используя психологические модели поведения инсайдеров. Кто их разрабатывает? И можно ли, разобравшись в них, обойти систему защиты? Чем

03.12.2008 Детский госпиталь стал жертвой инсайдера: кража кредитных данных

у, это так низко и совсем не по-человечески». Эксперты компании Perimetrix отмечают, что сотрудница-инсайдер, скорее всего, избежит уголовного преследования. Дело в том, что отель Excalibur в Л
27.11.2008 Утечка в ВМФ США: инсайдер похитил данные 8 тыс. служащих

хранительных органов, Диксон использовала служебное положение для кражи информации, изготовления поддельных банковских чеков и идентификационных карт. Диксон является типичным примером злонамеренного инсайдера – она имела полностью легальный доступ к строго конфиденциальным сведениям, поскольку они требовались для ее основной работы. В общей сложности Диксон похитила конфиденциальные сведен
22.10.2008 Инсайдеры в 75 раз опаснее хакеров

иальной информации с заказчиком аутсорсинга. На третьем месте с долей в 26% оказались злонамеренные инсайдеры, то есть сотрудники, использующие доступ к конфиденциальным данным в личных целях.

06.08.2008 Инсайдер из Countrywide похитил 2 млн. приватных записей

одельника. По данным аналитического центра компании Perimetrix, за два года преступной деятельности инсайдер сумел украсть более 2 млн. приватных записей, принадлежавших как уже состоявшимся за
02.06.2008 Инсайдеры стали опаснее хакеров

ан Лиис (Kieran Lees). - Сегодня можно с уверенностью говорить о смене приоритетов: утечки данных и инсайдеры становятся основной проблемой, а традиционные внешние угрозы уходят в тень». По мне
30.05.2008 Инсайд 2008: Самые громкие и самые глупые утечки

пании признали свою ИТ-незащищенность Как обуздать инсайдеров? Планы разработчиков Итоги 2007 года: инсайдеры выбирают флешки и e-mail Обвиняемый по фамилии Джанг (Jung) передавал описание конс
08.04.2008 Базы данных: как защититься от инсайдеров?

Широкое обсуждение разнообразных мер по защите данных от инсайдеров, ведущееся многими специалистами, все же не проясняет до конца сути вопроса. Под эту тему попадает все, включая контент-анализ информационных сообщений, выходящих за пределы организа
22.02.2008 Итоги 2007 года: инсайдеры выбирают флешки и e-mail

я большинство организаций имеют достаточно эффективные барьеры для противодействия внешним угрозам. Инсайдеры же – явление относительно новое, изученное не всеми специалистами ИБ, а потому опас
21.01.2008 SecrecyKeeper 3.0 защитит данные от инсайдеров

Компания Smart Protection Labs объявила о выходе версии 3.0 системы защиты информации от инсайдеров SecrecyKeeper. Список новых функций и основных изменений: Изменен механизм управления системой. В качестве хранилища настроек, вместо схемы Active Directory, используется внешняя БД

18.12.2007 Zlock 2.0: защита от инсайдеров

Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты данных, объявляет о выпуске новой версии системы защиты корпоративной информации от инсайдеров Zlock 2.0. Система Zlock предназначена для защиты данных компании от нелояльных сотрудников путем гибкого разграничения доступа пользователей к внешним устройствам и портам рабочих с
03.12.2007 Алгоритм выявляет инсайдеров по письмам

Institute of Technology, AFIT) в Огайо с коллегами создали компьютерную программу для борьбы против инсайдеров. Программа базируется на алгоритме Author-Topic, находящемся в открытом доступе, п
30.10.2007 Hedgehog от Sentrigo: защита СУБД Oracle от инсайдеров

отключающая от БД пользователей, производящих подозрительные действия, сообщает DarkReading.com. Приложение является первым полностью софтверным решением, защищающим базы данных от привилегированных инсайдеров: разработчиков, администраторов баз данных, консультантов, а также от внешних вторжений. Hedgehog контролирует как все прямые операции доступа к БД в локальной сети, так и косвенные,

Публикаций - 955, упоминаний - 1252

Insider information и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1185 130
Apple Inc 13154 123
Microsoft Corporation 25775 120
Samsung Electronics 11064 82
Google LLC 12688 77
X Corp - Twitter 2938 57
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 52
Perimetrix - Периметрикс 274 39
Huawei 4676 38
Xiaomi - Сяоми 2231 38
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 37
Intel Corporation 12811 33
Telegram Group 2940 30
Информзащита 941 29
Meta Platforms - Facebook 4621 28
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 24
Ponemon Institute 86 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Ростелеком 10948 22
Cisco Systems 5372 22
Qualcomm Technologies 1974 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 22
Oracle Corporation 7074 22
Lenovo Group 2446 20
LG Electronics 3735 20
HP Inc. 5883 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 19
Dell EMC 5180 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
Sony 6739 19
Lenovo Motorola 3566 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Yandex - Яндекс 9216 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
VK - Mail.ru Group 3602 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Резонанс НПП 407 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Microsoft - LinkedIn 699 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 9
Глобэкс банк 47 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
eBay Inc 1640 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 8
Bank of America - Банк Америки 271 8
KGI Securities 50 7
Альфа-Банк 1979 7
Boeing 1031 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Tesla Motors 461 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Carl Zeiss AG 307 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 5
Пробизнесбанк АКБ 135 5
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Связной ГК 1401 5
Алеф-Банк 16 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 89
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 76
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 59
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Bitcoin Foundation 8 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Project Veritas 2 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
DLP-Эксперт 14 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 506
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 479
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 205
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 200
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 193
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 155
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 140
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 125
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 113
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 113
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 112
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 109
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 105
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 104
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 92
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 92
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 92
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 81
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 81
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 77
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 75
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 73
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 70
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 68
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 60
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 58
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 87
Google Android 15243 76
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 65
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 62
Apple iOS 8583 50
Microsoft Windows 10 1938 42
Apple iPad 4011 33
Linux OS 11533 31
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 31
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 25
Samsung Galaxy Note 702 25
Apple iPad Pro 320 21
Samsung Galaxy 1035 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 19
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 19
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 18
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 18
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 17
Apple iPhone 8 189 17
Apple Touch ID 298 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
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Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 16
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
Apple Face ID 258 15
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Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
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DeviceLock DLP 82 14
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 14
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 13
Huawei Mate - серия смартфонов 453 13
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Blass Evan - Бласс Эван 36 25
Оганесян Ашот 152 21
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Пшыченко Дмитрий 20 5
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Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации 1 1
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ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
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Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 10 1
Томгипротранс - Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства 1 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 42
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
Infosecurity - выставка 63 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
SearchInform Road Show 13 4
CNews AWARDS - награда 571 4
Microsoft Build - конференция 39 4
Samsung Unpacked 41 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CyberCrimeCon 7 3
Black Hat - Конференция 120 3
CeBIT 614 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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