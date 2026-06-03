Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195408
ИКТ 15042
Организации 11611
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85225
География 3080
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева ОрёлГТУ Орловский государственный технический университет

ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Коммерческим директором платформы «Моя смена» назначен Алексей Агибалов 1
17.02.2025 «МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области 1
22.01.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для научно-исследовательского института в Орле 1
04.04.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Орловской области 1
18.01.2024 «МегаФон» в Волгоградской области возглавил новый топ-менеджер 1
19.04.2023 CraftTalk стала партнером Орловского государственного университета 2
18.01.2023 На орбиту запустят спутник с первым космическим зондовым микроскопом, созданный вместе со школьниками проекта Space-Pi 1
01.12.2022 Орловские студенты разработают IoT-устройства для ЖКХ, безопасности и умного города 3
21.10.2021 CraftTalk пополняет свою команду кадрами из Орловского государственного университета 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
23.03.2017 Иван Анашкин назначен директором Макрорегиона Центр «Транстелекома» 1
01.04.2014 Иван Анашкин назначен региональным директором Дальневосточного региона «ВымпелКома» 1
12.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 5-12 декабря 2011 г. 1
08.12.2011 Руслан Перелыгин назначен директором по корпоративному бизнесу Рязанского филиала «ВымпелКома» 1
24.06.2008 ОрелГТУ купит компьютерное оборудование 2
27.02.2008 ОГУ приобретет офисное оборудование 1
24.12.2007 ОрелГТУ приобретет компьютеры 2
12.05.2005 В "Зебра Телеком" назначен технический директор 1
11.10.2002 Федерация Интернет Образования откроет свой очередной региональный центр в Орле 1

Публикаций - 19, упоминаний - 25

ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10505 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
CraftTalk - Крафт-Толк 79 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Сонет Текнолоджис - Sonet Technologies 8 1
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 1
Yandex Labs - Yandex Laboratories 8 1
МТС - РеКом 21 1
WESCO - Anixter 7 1
Ростелеком - РТК-Электра 24 1
Dell EMC 5157 1
Yandex - Яндекс 9005 1
Microsoft Corporation 25637 1
HP Inc. 5859 1
ESET - ESET Software 1159 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2121 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
Ростелеком - РТЛабс 204 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 33 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 119 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1439 1
Yandex Go - Yango 32 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Завод Протон Зеленоград 11 1
МЛЗ - Мценский литейный завод 2 1
Белагропромбанк 23 1
ОЭЗ ППТ Орёл 2 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Почта России ПАО 2321 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 1
Hyundai Motor Company 430 1
Ингосстрах СПАО 471 1
ПСБ - Промсвязьбанк 949 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 102 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Toyota - Lexus 83 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Веста 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 379 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9894 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9734 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9241 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6381 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 2
Data monetization - Монетизация данных 1931 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5886 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2602 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10674 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2438 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10201 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3997 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7346 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3221 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7819 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2408 1
Web development - Веб-разработка 310 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 339 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 376 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3562 1
Микроскоп - Microscope 341 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5148 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12818 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 770 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4160 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1561 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 3
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 1
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 23 1
Mitsubishi Pajero 5 1
Verme - Моя смена - Биржа смен 24 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1240 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 1
Nissan Murano 7 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
Toyota Camry 31 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
BMW X - серия кроссоверов 28 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Toyota Highlander 3 1
Орловский Виктор 405 5
Ивочкин Сергей 19 3
Анашкин Иван 10 2
Харитонов Михаил 4 2
Перелыгин Руслан 2 2
Орлов Сергей 29 1
Скурихин Владимир 17 1
Саркисов Сергей 13 1
Фантаева Татьяна 6 1
Копыл Владимир 8 1
Посаженников Андрей 5 1
Мочалов Юрий 39 1
Калашников Дмитрий 8 1
Клименко Михаил 1 1
Забродин Евгений 2 1
Фахрутдинова Гульжан 11 1
Баринова Светлана 2 1
Константинов Игорь 5 1
Jahnke William - Янк Уильям 2 1
Рыженьков Денис 1 1
Филин Артем 32 1
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 1
Cohen Larry - Коэн Ларри 2 1
Никитин Игорь 23 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Кравцов Роман 88 1
Раков Ярослав 51 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Лопаткин Герман 104 1
Вольфсон Игорь 16 1
Синюшин Константин 17 1
Степанов Николай 13 1
Павленко Антон 20 1
Проскурин Дмитрий 4 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Матвеев Денис 6 1
Снегирев Александр 11 1
Петухов Денис 48 1
Рыскаль Вадим 2 1
Орловская Мария 13 1
Россия - ЦФО - Орловская область 364 12
Россия - РФ - Российская федерация 163383 11
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 469 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 3
Казахстан - Республика 5969 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1685 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 2
Россия - ДФО - Амурская область 906 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 934 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 408 2
Россия - ДФО - Магаданская область 522 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1746 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 17 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 27 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 1
Земля - планета Солнечной системы 10812 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Армения - Республика 2425 1
Беларусь - Белоруссия 6217 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1391 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1089 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2008 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1168 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 886 1
Россия - ЦФО - Курская область 735 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1053 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1449 1
США - Калифорния 4803 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1754 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 1
Россия - СФО - Омская область 775 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5659 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8115 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 340 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 920 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 1
Энергетика - Energy - Energetically 5732 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1609 1
Философия - Philosophy 523 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 119 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3893 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1049 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2308 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 926 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2983 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Бережливая поликлиника 6 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Fortune 209 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1707 3
University of California - Калифорнийский университет 101 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина - Орловский государственный аграрный университет 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1406 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 213 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 634 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 299 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 711 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 267 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 17 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290