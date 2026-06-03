Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева ОрёлГТУ Орловский государственный технический университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 25
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 405 5
|Ивочкин Сергей 19 3
|Анашкин Иван 10 2
|Харитонов Михаил 4 2
|Перелыгин Руслан 2 2
|Орлов Сергей 29 1
|Скурихин Владимир 17 1
|Саркисов Сергей 13 1
|Фантаева Татьяна 6 1
|Копыл Владимир 8 1
|Посаженников Андрей 5 1
|Мочалов Юрий 39 1
|Калашников Дмитрий 8 1
|Клименко Михаил 1 1
|Забродин Евгений 2 1
|Фахрутдинова Гульжан 11 1
|Баринова Светлана 2 1
|Константинов Игорь 5 1
|Jahnke William - Янк Уильям 2 1
|Рыженьков Денис 1 1
|Филин Артем 32 1
|Dunn Patricia - Данн Патриция 17 1
|Cohen Larry - Коэн Ларри 2 1
|Никитин Игорь 23 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Кравцов Роман 88 1
|Раков Ярослав 51 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Синюшин Константин 17 1
|Степанов Николай 13 1
|Павленко Антон 20 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Матвеев Денис 6 1
|Снегирев Александр 11 1
|Петухов Денис 48 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Орловская Мария 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.