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Индексная книга (каталог) CNews*
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Константинов Игорь


13.03.2025 ORS представила обновленную версию платформы ORS PSS 1
24.06.2024 ORS представил систему LDCS 1
09.08.2017 В офисах продаж «Ростелекома» можно будет купить билеты 700 авиакомпаний мира 1
20.04.2007 Новогодний карнавал: конкурс фотографии от Panasonic и ZOOM.CNews 1
11.10.2002 Федерация Интернет Образования откроет свой очередной региональный центр в Орле 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Константинов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 21 2
Ростелеком 9789 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3953 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31128 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1697 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7182 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 678 1
ORS LDCS 1 1
ORS PSS - 2 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Харин Александр 7 1
Кильдишев Степан 1 1
Крайников Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146118 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Европа 21834 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - ЦФО - Орловская область 326 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 153 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 933 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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