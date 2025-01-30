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ORS ОРС Онлайн резервейшн систем



30.01.2025 S7 Airlines внедрила российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов 1
27.11.2024 Система управления потоками багажа от ORS включена в реестр российского ПО 1
24.06.2024 ORS представил систему LDCS 1
08.04.2024 Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело 1
25.03.2024 ORS представил технологию Mini BIF для повышения аналитических возможностей RMS 1
05.03.2024 ORS усовершенствовала агентские терминалы 1
01.03.2024 Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS 1
14.02.2024 ORS представил новые доработки в системе ORS DCS 1
07.02.2024 ИT-разработчик ORS представил новые доработки в системе ORS CRS 1
08.12.2023 Созданная «Ростехом» система бронирования билетов «Аэрофлота» вышла из строя на несколько часов из-за сбоя 1
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 2
30.01.2023 В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов 1
01.12.2022 РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура 1
09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО 1
07.11.2022 Власти выделят 28 миллиардов на российское промышленное ПО 1
27.10.2022 «Аэрофлот» мигрирует на российское ПО. В ближайшие дни купить билет будет невозможно 1
21.04.2008 ВВС США заказали три новых РН оперативного запуска 1
26.12.2002 Московская киберполиция обезвредила студентов-хакеров 1
26.12.2002 Московская киберполиция обезвредила студентов-хакеров 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

ORS и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5279 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 4
Microsoft Corporation 24640 4
Oracle Corporation 6697 4
Ростех - Азимут 65 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 19 2
iTentika - Айтентика 14 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
ВНИИРА Навигатор - Институт Авиационного приборостроения 4 1
Аэрософт - Aerosoft 2 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 7
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 6
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 12 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 3
Связной ГК 1371 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1340 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 127 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 3 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 9 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Венец АКБ 20 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 3 1
Азимут - авиакомпания 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 6
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 509 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9199 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3059 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12197 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4084 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5000 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6249 1
PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 3 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 640 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3865 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3164 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1745 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 68 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7596 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1058 1
TWT - Target Wake Time - Заданное время пробуждения 11 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5899 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 6
Apple - App Store 2892 2
JavaScript - JS - язык программирования 1191 1
C/C++ - Язык программирования 757 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Sabre Sonic 4 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
ORS DCS 1 1
ORS CRS 1 1
ORS TravelShop 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 1
Apple iOS 7818 1
Intel x86 - архитектура процессора 1857 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 927 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 671 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 87 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 67 1
Sirena-Travel - Леонардо АИС - Система бронирования - автоматизированная информационная система организации воздушных перевозок 3 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 20 1
ORS W&B - ORS Weight & Balance 1 1
ORS LDCS 1 1
ORS TWT 1 1
ORS TWP 1 1
ORS PSS 1 1
Сизинцев Александр 9 4
Путин Владимир 3178 4
Миллер Андрей 4 4
Инюшин Андрей 1 1
Мишустин Михаил 679 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Дащенко Владимир 15 1
Мартынова Елена 87 1
Александровский Сергей 5 1
Якимов Антон 11 1
Чанушкин Сергей 1 1
Бабуров Сергей 1 1
Константинов Игорь 4 1
Звонарев Дмитрий 3 1
Кальчук Александр 1 1
Ройтман Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 4
Украина 7617 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 3
Испания - Королевство 3710 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 11
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 927 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1694 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2830 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1805 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8647 2
Английский язык 6639 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3474 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3560 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1209 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6925 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7615 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2481 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1790 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
Ведомости 1004 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1870 2
РИА Новости 919 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
Sputnik 57 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Space Daily 528 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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