ORS получила лицензию на работы с криптографическими средствами защиты информации

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиационной отрасли, получила лицензию Федеральной службы безопасности на выполнение работ с шифровальными (криптографическими) средствами защиты информации. Это позволяет ORS оказывать клиентам — авиакомпаниям, аэропортам и тревел-агентствам — услуги по разработке, внедрению и сопровождению защищенных информационных систем, соответствующих требованиям российского законодательства и стандартам ГОСТа.

На фоне роста числа и сложности кибератак наличие такой лицензии даёт клиентам ORS дополнительные гарантии безопасности и позволяет существенно снизить риски — как финансовые, так и репутационные.

По факту получения лицензии ORS интегрировала сертифицированный модуль программного шифрования Signal-COM GOST Engine 1.2 в инфраструктуру платформы ORS PSS. Это позволило обеспечить шифрование данных на всех ключевых участках системы, защитить серверные ключи и реализовать TLS-подключения с использованием современных криптоалгоритмов.

Александр Корзун, руководитель отдела информационной безопасности ORS, отметил: «Сегодня существуют два подхода к защите данных — аппаратный и программный. Мы выбрали программный, так как он обеспечивает гибкость, адаптивность к новым угрозам и требованиям, быструю интеграцию, низкую нагрузку на инфраструктуру и экономичность. Это решение позволяет нашим клиентам эффективно защищать свои системы, минимизировать риски утечек, оперативно реагировать на возникающие угрозы и новые законодательные требования».

Компания ORS последовательно наращивает компетенции в области кибербезопасности, активно взаимодействуя с ключевыми игроками отрасли и профильными регуляторами, включая ФСТЭК и НКЦКИ. Развитие этого направления и выстраивание диалога между авиационной отраслью и государством входит в стратегические приоритеты компании.

Александр Сизинцев, генеральный директор ORS, сказал: «Получение лицензии Федеральной службы безопасности — важный шаг, направленный на защиту интересов наших клиентов. Мы гарантируем, что решения ORS соответствуют актуальным требованиям законодательства и помогают авиакомпаниям, аэропортам и агентствам эффективно защищать персональные данные и критически важную информацию».