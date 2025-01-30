Сизинцев Александр
Сизинцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Азимут 65 2
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
|ОРС - Онлайн резервейшн систем 1 1
|iTentika - Айтентика 14 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 1
|Иевлев Евгений 28 2
|Идов Роман 5 1
|Инюшин Андрей 1 1
|Мигачев Дмитрий 2 1
|Авдосьев Дмитрий 2 1
|Звонарев Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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