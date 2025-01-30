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Сизинцев Александр



30.01.2025 S7 Airlines внедрила российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов 1
27.11.2024 Система управления потоками багажа от ORS включена в реестр российского ПО 1
01.03.2024 Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS 1
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 1
24.12.2013 Рынок онлайн-туризма под угрозой: Россияне стали меньше путешествовать на Новый год 1
12.03.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно приобрести авиабилеты на чартерные рейсы 1
20.11.2012 Так ли опасны онлайн-платежи? 1
26.04.2012 «Банк Русский Стандарт» и Biletix.ru запустили онлайн-сервис по продаже авиабилетов 1
12.01.2012 «Альфа-Банк» и Biletix.ru запустили сервис онлайн-продажи авиабилетов через интернет-банк «Альфа-Клик» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Сизинцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут 65 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
ОРС - Онлайн резервейшн систем 1 1
iTentika - Айтентика 14 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Альфа-Банк 1772 2
Visa International 1949 1
Русский стандарт Банк 443 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
easyJet 11 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Связной ГК 1370 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 3 1
Азимут - авиакомпания 4 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 9 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9198 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5038 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4082 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4996 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12765 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 366 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 589 1
Оповещение и уведомление - Notification 4624 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11381 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6243 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 640 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 509 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5359 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 2
Альфа-Мобайл 79 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Sabre Sonic 4 1
JavaScript - JS - язык программирования 1190 1
C/C++ - Язык программирования 756 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 1
Иевлев Евгений 28 2
Идов Роман 5 1
Инюшин Андрей 1 1
Мигачев Дмитрий 2 1
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Звонарев Дмитрий 3 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 3
Английский язык 6639 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2590 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5007 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5663 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9818 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Паспорт - Паспортные данные 2513 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3472 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1694 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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