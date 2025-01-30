S7 Airlines внедрила российское решение для предполетного планирования загрузки рейсов

S7 Airlines начала использование ИT-решения ORS Weight & Balance (W&B), позволяющего управлять центровкой самолета – важного этапа предполётной подготовки, напрямую влияющего на безопасность полетов. Решение создано российским ИT-разработчиком ORS и уже применяется авиакомпанией в аэропорту «Домодедово». Об этом CNews сообщили представители S7 Airlines.

Центровка – это грамотное распределение веса по воздушному судну, чтобы сделать его максимально устойчивым и управляемым во время полета. Новое решение позволяет автоматизировать процесс распределения загрузки, а также упростить рутинные предполетные процедуры.

«ORS W&B создавалась на основе накопленного специалистами S7 Airlines опыта, а также с учетом передовых международных отраслевых практик и решений по управлению загрузкой воздушных судов. Внедренный продукт, разработанный в России, не уступает передовым зарубежным системам в функциональности, при этом обладает большей гибкостью и возможностью адаптации. Мы рады, что наше решение помогает не только повысить безопасность и экологичность полетов, но и оптимизировать расходы авиакомпании, а также увеличить эффективность работы ее команды», — сказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев.

«Мы уже несколько лет сотрудничаем с ORS в сфере пассажирских перевозок, систем бронирования, их решения помогают нам в ежедневной работе. Теперь же мы внедряем в работу очередной программный модуль DCS разработки ORS. Само по себе управление загрузкой – очень важный этап подготовки к вылету рейса, ведь правильный расчет позволяет повысить эффективность перевозок, экономить топливо, а самое главное – обеспечить высокий уровень безопасности полетов», —- сказал директор по организации пассажирских перевозок S7 Airlines Дмитрий Гринман.

Решение не требует установки отдельных приложений. Сотруднику авиакомпании достаточно открыть веб-браузер на устройстве с доступом к сайту ORS W&B. Выбрав нужный рейc, можно приступить к планированию загрузки: внести предварительные данные по топливу, экипажу и багажу и ,распределяя загрузку, добиться оптимальной центровки, соблюдая при этом существующие ограничения и учитывая особенности как самой загрузки, так и самолета.

При этом большая часть операций автоматизирована. Информация о пассажирах и багаже, вносится в систему автоматически, а распределение загрузки в багажно-грузовых отсеках — включая питание, воду и необходимое снаряжение — выполняется с минимальными затратами времени: в системе хранятся предварительно заведенные авиакомпанией данные с предустановленными настройками для всех типов самолетов из воздушного парка.

Решение соответствует международным стандартам передачи данных и может использоваться как в российских, так и зарубежных аэропортах. В ORS W&B отдельно предусмотрен специальный функционал для центровки грузовых рейсов.

Пилотное использование модуля управления загрузкой началось в международном аэропорту «Домодедово». Полный переход S7 Airlines на систему ORS W&B во всех аэропортах маршрутной сети планируется завершить к середине 2025 г.