Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

11 ноября 2025 г. состоялся ежегодный CNews FORUM 2025 «Информационные технологии завтра». В ходе Форума были вручены награды CNews Awards. Их получили эффективные проекты информатизации в ключевых отраслях, лучшие ИКТ-компании и профессионалы, которые внесли самый ощутимый вклад в развитие отрасли в 2025 г. Учредителем премии CNews Awards является редакция издания о высоких технологиях CNews. Ее главная задача — продемонстрировать общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики и влияние новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России.

Цифровизация закупок: портал года

Победителем в номинации «Цифровизация закупок: портал года» стал Портал поставщиков Правительства Москвы. На портале зарегистрировано свыше 380 тысяч компаний из 43 регионов России. Портал поставщиков предоставляет предпринимателям информацию о закупках, условиях и требованиях к участникам. Благодаря этому они могут оперативно реагировать на запросы, предлагать свои услуги и конкурировать за контракты. Школам, поликлиникам, детским садам и другим государственным и муниципальным учреждениям Портал поставщиков дает возможность сэкономить время и деньги при заключении и исполнении контрактов.

Награду в номинации «Цифровизация закупок: портал года» получил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике

Цифровые госсервисы: проект года

Награда в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» была вручена цифровой платформе «Дело в Москве». Столица стала первым городом в России, где создана полноценная «витрина» всех мер поддержки бизнеса в формате единой цифровой платформы. Предпринимателю достаточно один раз войти в личный кабинет — и система сама предложит доступные меры поддержки. Платформа начала работу 1 января 2025 года. К ней уже подключены 26 органов власти, объединены более 100 мер поддержки, реализована аналитика. За 10 месяцев работы на платформе зафиксировано 120 тыс. уникальных посетителей. В ближайшие годы на платформе «Дело в Москве» появятся новые форматы взаимодействия и сервисы.

Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов»

Российская ИТ-экосистема года для бизнеса

Победителем в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» стала экосистема «МойОфис», которая объединяет приложения для бесшовной совместной работы с документами и быстрой коммуникации. Она дает возможность сократить время на рутинные операции с помощью сквозных сценариев приложений. Заказчики могут начать с любого решения «МойОфис», а затем добавлять инструменты под задачи бизнеса и получать скидки при переходе на расширенные тарифы. Полный комплекс услуг от одного вендора позволяет сэкономить на ИТ-поддержке за счёт единого цикла обновлений и подтверждённой совместимости решений.

Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис»

Управление бизнес-процессами: экосистема года

Награды в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» было удостоено «Лукоморье» — экосистема ИТ-продуктов, которая обеспечивает полный цикл управления бизнес-процессами компании от разработки программного обеспечения до автоматизации сервисных подразделений. «Лукоморье» — это российская разработка, успешно заменяющая популярные решения иностранных вендоров, такие как Jira, Confluence, Trello. Работает внутри инфраструктуры заказчика, имеет понятный для конечных пользователей интерфейс.

Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье»

Разработчик года в области корпоративной виртуализации

Разработчиком года в области корпоративной виртуализации стала компания «ДАКОМ М» (бренд Space) — российский разработчик программного обеспечения и исследовательский центр, создающий инновационные решения на основе облачных технологий для построения распределённых инфраструктур коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов. Под маркой Space выпускаются: платформа серверной виртуализации SpaceVM; решение для организации виртуальных рабочих столов и создания цифрового офиса Space VDI; платформа управления мультиоблачной инфраструктурой Space Cloud; клиентское ПО для доступа к виртуальным рабочим местам Space Client.

Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М»

За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B

Специальную награду «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, который работает в компании МТС три года. Он развивает облачные и ИТ сервисы для бизнеса, является генеральным директором MWS Cloud и исполнительным директором МТС Web Services. Под его руководством в облаке MWS Cloud появился целый ряд новых сервисов: платформа для работы с данными MWS Data Platform, платформа для работы с большими языковыми моделями MWS GPT, платформа для инференса больших языковых моделей MWS inference valve, платформа контейнеризации для крупного бизнеса MWS Container Platform. 30 октября 2025 г. запущена облачная платформа собственной разработки. Сейчас под управлением Игоря Зарубинского находится продуктовый портфель из более чем 100 ИТ-сервисов для бизнеса.

Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services

VDI: проект года

Победителем в номинации «VDI: проект года» стал крупный проект банка ВТБ. Банк перевел несколько систем виртуальных рабочих мест, большая часть из которых была реализована на Citrix, на единую отечественную платформу. Этот VDI-проект был реализован вендором «Базис» совместно с компанией MIND Software, обеспечившей автоматизацию процесса миграции на «Базис Workplace» с помощью программного решения MIND Migrate. В результате виртуальными рабочими местами обеспечено 65 тыс. пользователей. Новая VDI интегрирована в инфраструктуру банка, включая платформу виртуализации и другие ключевые системы.

Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software

Система управления операционными данными: проект года

Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получила компания «Технос-К», которая совместно с «Газпром Интернешнл Лимитед» разработала систему мониторинга производственных объектов на базе ZERO-code платформы «Сакура PRO». «Сакура PRO» позволяет бизнес-аналитикам и менеджерам всех уровней самостоятельно использовать готовые решения и создавать собственные с использованием графического интерфейса и конструктора форм. Решение позволило оптимизировать управление данными и повысить оперативность принятия решений. Внедрение системы заняло один год. Она используется более 300 сотрудниками в таких регионах, как Алжир, Бангладеш, Боливия, Венесуэла, Вьетнам и Узбекистан.

Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»

Виртуализация рабочих мест: проект года

Проект года в области виртуализации рабочих мест был реализован Сбербанком совместно с «Астра Консалтинг». Сбербанк решил отказаться от использования Citrix в пользу отечественного решения Termidesk от компании «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра»). Termidesk был выбран благодаря своей способности справляться с нагрузками в объеме 100 тыс. пользовательских подключений и более, а также наличию собственного протокола доступа Tera, который оптимизирует соединения даже на слабых каналах связи. Компонент «Агрегатор» значительно упрощает управление системой. В ходе проекта будут созданы виртуальные рабочие места для более чем 150 тыс. сотрудников банка.

Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»

Серверная виртуализация: продукт года

Продуктом года в области серверной виртуализации стал VMmanager от российского разработчика ISPsystem (входит в «Группу Астра») — инструмент для централизованного управления виртуализацией. Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации. VMmanager предлагает инструменты для создания отказоустойчивой виртуальной среды и подходит для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической, а также выступает основой для систем VDI. VMmanager — инфраструктурный фундамент для науки и образования нового поколения. Его уже используют 114 образовательных учреждений страны от Владивостока до Санкт-Петербурга, предприятия энергоотрасли и транспортного машиностроения, нефтесервисные компании, крупнейшие авиатранспортные узлы и государственные учреждения. Как платформа собственной разработки, VMmanager обеспечивает полный контроль над кодом и безопасностью. Надежность платформы подтверждена сертификацией ФСТЭК России.

Награду в номинации «Серверная виртуализация: продукт года» получил Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem

Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций

Лучшим проектом импортозамещения в сфере корпоративных коммуникаций стал проект, реализованный в компании АЛРОСА. В рамках программы по переходу на отечественное программное обеспечение крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА заменила иностранные средства коммуникаций на российскую платформу IVA MCU со встроенным мессенджером, разработанную IVA Technologies. Проект направлен на создание единого корпоративного коммуникационного пространства, обеспечивающего высокий уровень информационной безопасности и технологическую независимость компании, которая является субъектом критической информационной инфраструктуры.

Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies

Корпоративное почтовое решение года

Победителем в номинации «Корпоративное почтовое решение года» стала «Р7 почта» — базовое почтовое решение, интегрированное с модулями «Р7 офис» для совместной работы, которые решают задачи по работе с документами, сообщениями и планированием. «Р7 почта» поддерживает работу через веб-интерфейс и содержит удобные инструменты миграции в десктоп клиенте. Она обеспечивает централизованное управление почтовыми ящиками, развертывание на серверах заказчика и совместимость с российскими операционными системами. Также «Р7 офис», в состав которого входит почтовое приложение, входит в реестр отечественного ПО Минцифры. Решения Р7 используют более 5000 корпоративных клиентов, включая крупнейшие компании и государственные структуры.

Награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» получил Алексей Карасёв, руководитель центра по работе с государственным сектором компании Р7

Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры: компания года

Компанией года в сфере технической поддержки ИТ-инфраструктуры стала Icon Group. Компания традиционно работает с жесткими SLA и с инфраструктурой на критически важных частях сети заказчика, развивает собственную лабораторию. Icon Group работает со всеми типами систем хранения данных, серверов и сетевого оборудования, обслуживает самые современные серверные платформы для искусственного интеллекта. В 2025 году ожидает роста выручки на 250% — более 10 млрд. руб. Достичь столь значительных результатов ICON Group удалось за счет реализации проектов по созданию ИИ-инфраструктуры и её технической поддержке, в том числе в крупнейших банках страны.

Награду в номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры: компания года» получил Александр Перунов, генеральный директор Icon Group

Управление омниканальными коммуникациями: платформа года

Победителем в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» стала коммуникационная платформа МТС Exolve — конструктор омниканальных диалогов для бизнеса. МТС Exolve позволяет разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает бесшовную интеграцию в любые существующие ИТ-системы и управление омниканальными коммуникациями. Платформа предлагает бизнесу новый подход к построению и масштабированию коммуникаций с клиентами, а разработчикам — возможность собирать именно тот сценарий, который нужен их бизнесу. С помощью МТС Exolve российские заказчики сокращают расходы на связь и автоматизируют рутинные задачи.

Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve

Продукт года для ИИ-систем

Продуктом года для ИИ-систем стала Машина искусственного интеллекта «Скала^р МИИ» — сертифицированный программно-аппаратный комплекс для полного жизненного цикла ИИ-решений: от разработки и обучения до исполнения и дообучения моделей в закрытом контуре. Продукт обеспечивает гарантированную производительность, высокую отказоустойчивость и соответствие требованиям информационной безопасности по принципу Secure by Design. Машина МИИ поддерживает работу с любыми типами ИИ-моделей. Комплекс позволяет одновременно запускать обучение, инференс и хранение моделей без прерывания сервиса, а модульная архитектура обеспечивает гибкое масштабирование.

Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech

Публичная облачная платформа года

Публичной облачной платформой года признано «Турбо Облако». Запущенный в 2025 году облачный провайдер «Турбо Облако» ориентирован на B2B-клиентов и предоставляет виртуальную инфраструктуру, управляемые базы данных и специализированное облако для критически важных объектов. «Турбо Облако» предлагает федеральный охват и высокую производительность на 20 площадках в пяти федеральных округах. Доступно более 50 собственных и 65 партнерских сервисов. Единые стандарты и технологии между облаком и ИТ-инфраструктурой заказчика упрощают создание гибридных сред и снижают операционные затраты. Единая платформа для контроля ресурсов помогает планировать расходы, включая работу с другими провайдерами.

Награду в номинации «Публичная облачная платформа года» получили Михаил Соколов, директор дирекции по стратегии и технологиям, Татьяна Миронова, директор направления, и Игорь Пивнев, директор направления РТК ЦОД

Преобразование и сопоставление данных с использованием ИИ: enterprise-решение года

Награду в номинации «Преобразование и сопоставление данных с использованием ИИ: enterprise-решение года» получил инструмент интеллектуального преобразования и сопоставления данных на базе искусственного интеллекта Bercut Datamapper. Он позволяет быстро настраивать маршруты данных, минимизировать ошибки и сократить затраты на интеграцию. Это единственный российский продукт такого класса, доступный как отдельно, так и в составе модульной интеграционной платформы Bercut – HIP 2.0. Bercut Datamapper актуален для компаний, у которых есть потребность в автоматизации сопоставления и преобразования данных, но по разным причинам она пока не закрыта в рамках интеграционных решений.

Награду в номинации «Преобразование и сопоставление данных с использованием ИИ: enterprise-решение года» получила Александра Трошина, маркетинг-менеджер нетелеком-направления Bercut

IBP-система года

Награду в номинации «IBP-система года» получила система Novo Forecast Enterprise за технологический вклад в развитие интегрированного бизнес-планирования на российском рынке. Учитывалось точность прогноза, скорость внедрения и комплексный подход к управлению бизнес-процессами. Цифровая платформа от Novo BI объединяет планирование цепей поставок, аналитику, финансы, маркетинг, прогнозирование спроса, учитывает факторы структурного изменения спроса в зависимости от специфики бизнеса, являясь единым окном принятия решений.

Награду в номинации «IBP-система года» получил Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI

Импортозамещение ИТ: интегратор года

Интегратором года в сфере импортозамещения стала компания «Т1 Интеграция». Т1 Интеграция входит в ИТ-холдинг Т1 и является одним из лидеров рынка системной интеграции в России. Продуктовый портфель компании включает свыше 300 услуг и решений в области системной интеграции, промышленной автоматизации, инженерной инфраструктуры, инженерного анализа, информационной безопасности, вычислительных комплексов, реляционных баз данных, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, сетевых технологий, мультимедиа и коммуникаций, автоматизации ритейл-сетей, систем управления ИТ и мониторинга. Компанией реализовано более 2000 проектов для государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики. Кроме традиционных направлений работы, Т1 Интеграция в прошлом году запустила собственный ПАК АСУ ТП «СИЛАРОН», а в этом представила рынку «Таумерикс», CAE-платформу для инженерного анализа электроники.

Награду в номинации «Импортозамещение ИТ: интегратор года» получил Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция»

Унифицированные коммуникации: платформа года

Платформой года в области унифицированных коммуникаций признана DION — современная отечественная платформа для корпоративных коммуникаций. Она объединяет различные инструменты для командной работы, такие как видеоконференции, трансляции, чаты, звонки, онлайн-доски, видеохостинг, управление переговорными комнатами. Платформа имеет гибридную архитектуру, сочетающую облачные технологии и серверы клиента для обеспечения безопасности данных, и подходит как для небольших, так и для крупных компаний. DION гарантирует высочайшее качество связи даже при низкой скорости интернет-соединения.

Награду в номинации «Унифицированные коммуникации: платформа года» получил Дмитрий Денисов, директор по продукту DION

Платформы контейнеризации: решение года

Решением года в области контейнеризации стала Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes, которая устанавливается всего за 10 минут. Решение включает все необходимые инструменты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, в том числе инструменты логирования и мониторинга, безопасности, управления сетью, а также инструменты для разработчиков. Управление Nova осуществляется через API или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть развернута как поверх собственной виртуализации, так и в публичных облаках или на выделенном сервере. Доступна редакция Nova Special Edition, сертифицированная по требованиям ФСТЭК.

Награду в номинации «Платформы контейнеризации: решение года» получил Александр Фикс, лидер продукта Nova Container Platform, Orion soft

SRM-решение для российского рынка: продукт года

SRM-решением для российского рынка признана B2B Altis — система облачных решений для сквозной автоматизации закупочных процессов, разработанная компанией B2B-Center (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС). B2B Altis охватывает все этапы закупочного процесса: от первоначальной заявки сотрудника на закупку и до поставки товара и оплаты поставщику. Она состоит из 9 модулей, отвечающих за разные этапы закупок и легко интегрирующихся с ERP- и MDM-системами клиента. Благодаря модульному подходу в B2B Altis можно быстро настроить различные закупочные сценарии в зависимости от приоритетных задач конкретной компании. Система используется как в коммерческом секторе, так и в рамках регулируемых закупок. Она позволяет увеличить общую рентабельность и повысить EBITDA на 2-3%.

Награду в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года» получил Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.