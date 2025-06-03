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Книгин Михаил
УПОМИНАНИЯ
Книгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Собачкин Александр 5 3
|Шадаев Максут 1049 2
|Панченко Иван 152 2
|Кубарев Алексей 55 2
|Ельцов Александр 10 2
|Александров Александр 79 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 57 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 68 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Натрусов Артем 291 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 24 1
|Тятюшев Максим 121 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шаев Виталий 44 1
|Сотин Денис 212 1
|Петров Михаил 138 1
|Мнев Игорь 17 1
|Роженцов Вадим 8 1
|Тихонова Божена 16 1
|Шевелев Александр 7 1
|Рахманов Алексей 6 1
|Горяйнов Андрей 51 1
|Урсу Юрий 5 1
|Веселов Андрей 21 1
|Труненков Сергей 35 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
|Ведомости 1078 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 5
|ABI Research 234 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 135 1
|Т1 Цифровая академия 45 2
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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