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Книгин Михаил


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» начал серийное производство промышленного ПАКа «Силарон» 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
30.10.2024 «Т1 Интеграция» и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле 1
24.10.2024 САЕ-решение «Т1» включено в реестр российского ПО 1
10.10.2024 Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК 1
22.07.2024 Демолаборатория холдинга «T1» в топ-3 рейтинга CNews Analytics 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами 1
16.10.2023 Михаил Книгин, «Т1»: Российский рынок медицинских технологий активно развивается 1
01.06.2023 Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена 1
31.05.2023 Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа 1
17.02.2023 Группа «Т1» вступила в Ассоциацию российских разработчиков и производителей электроники 1
07.02.2023 ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов 1
20.12.2022 В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
06.10.2022 Группа «Т1» открывает направление разработки промышленного ПО 1
05.10.2022 Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Книгин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 11
Т1 Сервионика - Servionica 261 7
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 317 7
Т1 Иннотех 182 6
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 4
Т1 Иннотех - Дататех 96 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Siemens AG - Siemens Group 2603 2
8492 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 546 2
Oracle Corporation 6761 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 540 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 2
ANSYS 78 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 407 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 2
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 1
Lenovo Group 2307 1
Huawei 4027 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Газинформсервис - ГИС 316 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 182 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Нанософт 103 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 51 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 36 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Intermech - Интермех НПП 22 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1007 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 2
Лента - Сеть розничной торговли 2148 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1017 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 529 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Северсталь ПАО - Severstal 499 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 227 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 123 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 216 1
Кофемания 59 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ФосАгро 129 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 349 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 746 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 323 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3841 7
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 425 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6878 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1309 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1406 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5344 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1772 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5516 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 288 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6510 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4286 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3196 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1327 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9876 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 5
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 7 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 2
НКТ - Р7-Офис 412 2
Linux OS 10244 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5457 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Microsoft Windows 15912 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3299 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 17 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 11 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 7 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
Ctrl2Go SmartAdviser 4 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 92 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 58 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 81 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
Microsoft Teams - MS Teams 577 1
Собачкин Александр 5 3
Шадаев Максут 1049 2
Панченко Иван 152 2
Кубарев Алексей 55 2
Ельцов Александр 10 2
Александров Александр 79 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 57 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 36 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 68 1
Свинцов Андрей 46 1
Сергеев Сергей 142 1
Чаркин Евгений 299 1
Натрусов Артем 291 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 24 1
Тятюшев Максим 121 1
Порошин Тимур 30 1
Шаев Виталий 44 1
Сотин Денис 212 1
Петров Михаил 138 1
Мнев Игорь 17 1
Роженцов Вадим 8 1
Тихонова Божена 16 1
Шевелев Александр 7 1
Рахманов Алексей 6 1
Горяйнов Андрей 51 1
Урсу Юрий 5 1
Веселов Андрей 21 1
Труненков Сергей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17483 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Турция - Турецкая республика 2420 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3024 1
Америка Латинская 1839 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
Беларусь - Белоруссия 5845 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5254 1
Германия - Федеративная Республика 12787 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3217 1
Беларусь - Минск 651 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Европа 24390 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
Япония 13375 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 7
Энергетика - Energy - Energetically 5238 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 656 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6006 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1367 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 57 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 829 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2393 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5598 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5337 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3206 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 162 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 210 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7998 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1115 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2074 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 2
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