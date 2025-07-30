Разделы

R-Vision VM R-Vision Vulnerability Management R-Vision VD R-Vision Vulnerability Database


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM 3
17.07.2025 Качество сканирования стало ключевым критерием выбора систем управления уязвимостями – исследование R-Vision 1
20.05.2025 R-Vision VM представлен на новой архитектуре: конструктор сущностей, плейбуки и агентское сканирование 1
31.03.2025 Сбербанк и R-Vision усилили технологическое партнерство для киберзащиты российских компаний 1
19.03.2025 R-Vision и Tera объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИБ и ИТ 1
05.03.2025 В R-Vision VM теперь доступна автоматизированная проверка соответствия стандартам безопасности 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
11.11.2024 R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» 2
09.10.2024 R-Vision планирует провести дебютный выпуск облигаций на «Московской бирже» 1
03.10.2024 R-Vision VM сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
25.09.2024 R-EVOLUTION CONFERENCE. Конференция по кибербезопасности от R-Vision состоится 11 октября 1
21.08.2024 Вышло первое масштабное обновление системы для управления уязвимостями R-Vision VM 5.4 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 1
14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 1
29.09.2023 R-Vision объявила о выпуске новых технологий R-Vision VM и R-Vision SIEM 1

R-Vision - Р-Вижн 183 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 2
8651 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 587 2
Сбер - СберБизнес Софт 66 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 212 2
Cisco Systems 5176 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 1
Ланит Интеграция 197 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 1
Газинформсервис - ГИС 338 1
МегаФон 9481 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1364 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 359 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 397 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5104 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 1
Fortinet 397 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 223 1
Palo Alto Networks 158 1
Polymedia - Полимедиа 141 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 353 1
Microsoft Corporation 24994 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 89 1
Аусферр ИТЦ 29 1
Информзащита 809 1
Softline - Софтлайн 3075 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 159 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 1
Qualys 68 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 67 1
ФинГрад - FinGrad 34 1
Ростелеком 10071 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2218 1
Ростелеком - TData - ТДата 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 356 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 256 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 223 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7820 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2925 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1726 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 1
Русполимет ПАО 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
ВТБ - Почта Банк 479 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 508 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 246 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1093 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Абсолют Банк 237 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 166 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 225 1
Кофемания 65 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 53 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 1
ФосАгро 135 1
LEGO 251 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4590 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1874 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
Федеральное казначейство России 1832 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2073 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 216 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 16
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2843 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2498 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6601 6
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 295 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3532 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 900 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11958 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4248 4
Оцифровка - Digitization 4779 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 796 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11757 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22221 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5139 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 766 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1357 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10778 3
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 214 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7608 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7725 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1097 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3367 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1419 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7260 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8303 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7027 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16653 2
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 320 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4945 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4867 14
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 24 9
R-Vision EVO 9 4
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 54 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 62 2
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 318 2
Новые облачные технологии - МойОфис 834 2
НКТ - Р7-Офис 432 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 229 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 66 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 2
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 2
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 44 2
Linux OS 10542 2
Apple macOS 2161 2
Intel Evo 105 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Adobe Photoshop 784 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 16 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 900 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 63 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 27 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 251 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 209 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 72 1
Positive Technologies - PT Sandbox 88 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 148 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 284 1
Google Android 14418 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2151 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 33 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 82 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 77 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 121 1
Богдашов Валерий 24 6
Селиванов Андрей 5 5
Урусов Виктор 133 2
Кирьянова Александра 140 2
Шадаев Максут 1088 2
Нестеров Алексей 146 2
Аникин Дмитрий 49 2
Баймашкин Камиль 8 2
Самойленко Дмитрий 17 2
Кусеров Олег 22 1
Каушанский Александр 34 1
Соловьев Виталий 38 1
Абакумов Евгений 208 1
Аксенов Олег 47 1
Врацкий Андрей 147 1
Харитонов Вадим 29 1
Ульянов Николай 140 1
Калякин Павел 67 1
Дашков Алексей 6 1
Оберемок Надежда 31 1
Нальский Максим 37 1
Милованов Андрей 32 1
Воронин Павел 154 1
Солдатенкова Ксения 27 1
Белан Иван 27 1
Желнова Алина 28 1
Чаркин Евгений 300 1
Артюхов Сергей 47 1
Новикова Елена 90 1
Шмаков Антон 50 1
Денисов Анатолий 36 1
Шаев Виталий 45 1
Натрусов Артем 296 1
Малышев Сергей 85 1
Бондаренко Александр 39 1
Никитин Сергей 79 1
Теплицкий Дмитрий 74 1
Сметанев Игорь 12 1
Петухов Антон 48 1
Распопов Алексей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 2
Ближний Восток 3005 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
Америка Южная 861 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 697 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 33 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 4
Аудит - аудиторский услуги 2899 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1488 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2625 3
Энергетика - Energy - Energetically 5349 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2452 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 362 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6044 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4813 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5331 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7139 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6346 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11437 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1013 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 276 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1384 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 1
Экономический эффект 1146 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4573 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2835 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6623 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3583 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8352 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7681 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6934 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1670 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2614 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 105 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
CNews Инновация года - награда 125 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1197 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 3
CNews AWARDS - награда 531 3
CNews FORUM Кейсы 276 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 1
