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Дашков Алексей


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Подтверждена совместимость SIEM Alertix с отечественной СУБД Postgres Pro 1
Информационная безопасность 2023 3
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

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Публикаций - 3, упоминаний - 5

Дашков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 174 2
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
Softline - Софтлайн 2981 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13238 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1151 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 205 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20685 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31880 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2386 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68112 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29052 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3355 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4065 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7010 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 795 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24927 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11742 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 772 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 825 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2778 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 155 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7349 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13790 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3018 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14956 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6425 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 1
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4705 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 1
Intel Evo 105 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
R-Vision EVO 9 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 21 1
R-Vision VM 16 1
Янкин Андрей 35 1
Дугин Андрей 31 1
Соколов Михаил 30 1
Баулин Валерий 48 1
Васильев Дмитрий 67 1
Королев Максим 19 1
Пуха Александр 3 1
Пух Александр 1 1
Пащенко Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149053 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44227 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 566 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7170 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11250 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30165 1
Киберучения 98 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16726 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8213 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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