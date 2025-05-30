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Дашков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Дашков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
|ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 205 1
|Янкин Андрей 35 1
|Дугин Андрей 31 1
|Соколов Михаил 30 1
|Баулин Валерий 48 1
|Васильев Дмитрий 67 1
|Королев Максим 19 1
|Пуха Александр 3 1
|Пух Александр 1 1
|Пащенко Денис 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149053 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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